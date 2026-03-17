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Beba habló de la polémica con Johanna Fadul y desmintió versiones sobre supuestos chats con el esposo de la actriz: “La verdad al final sale a la luz”

En diálogo con Infobae Colombia, la reciente eliminada del programa de convivencia habló de los pleitos con Fadul, Alejandro Estrada y su enemistad con Juanse Laverde

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Beba respondió a rumores de
Beba respondió a rumores de Johanna Fadul y habló sobre las estrategias de Alexa y Alejandro dentro de la competencia - crédito cortesía RCN

Beba, exparticipante de La casa de los famosos, compartió detalles inéditos sobre su salida del popular reality, abordando de manera frontal la reciente polémica con Joana Fadul y ofreciendo su propia versión de los hechos.

En una entrevista para Infobae Colombia, Beba sostuvo que, aunque se encuentra nostálgica tras abandonar la competencia, prevalece en ella una sensación de gratitud: “Tengo más sentimientos positivos en este momento. Estoy más agradecida que triste y frustrada. Me hubiera encantado llegar más lejos”.

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Durante la conversación con Infobae Colombia, la concursante negó tajantemente haber mencionado la existencia de supuestos mensajes privados con el esposo de Joana Fadul. Beba explicó: “Yo no dije nada... yo no mencioné chats, yo mencioné likes”. De acuerdo con su testimonio, nunca existió un intercambio de mensajes y la acusación de haber creado malentendidos sobre la relación de Fadul carece de fundamento.

Los rumores comenzaron en redes sociales luego de que Beba hiciera un comentario en el programa que Joana Fadul interpretó como referencia a supuestos chats. Sin embargo, Beba aclaró que solo se refería a interacciones en redes y no a mensajes privados.

Según Beba, “nunca tuvimos una conversación. Cero. En lo absoluto esa fue mi intención y tampoco mi intención era crear o generar malestar en una relación que realmente no me incumbe y no me interesa tampoco”. Añadió que su única falta fue un comentario imprudente, reconociendo: “A veces se me salen las vainas sin pensar. Se me va la lengua, cometí un error y ya, quedó ahí el tema”. En sus palabras, todo lo demás ha sido objeto de “invenciones” en las redes y en las declaraciones posteriores de Fadul.

En línea con las críticas que circularon recientemente, Beba afirmó que “la verdad al final sale a la luz”, asegurando que no es “mentirosa”. Insistió en que puede comprobarse la existencia de los mencionados likes que dieron origen al conflicto.

Consultada sobre los motivos que la llevaron a abandonar el programa, Beba reflexionó sobre el funcionamiento interno del reality y su lugar en la competencia. Destacó que su ausencia de estrategia fue determinante: “El no tener una estrategia superplanteada y sólida... creo que es lo que hoy me tiene aquí. Porque yo actué mucho conforme a mi corazón y a mis emociones”.

Según la concursante, optó por mostrarse genuina en una dinámica donde abundan “máscaras” y juegos premeditados: “En una casa llena de máscaras donde todo el mundo tiene un personaje falso montado... tiene que haber alguien real. Y yo creo que fui real desde principio a fin”. Según sus palabras, la audiencia parece valorar más el espectáculo que la autenticidad: “Parece que en este tipo de realities a la gente le gusta ver el show así sea inventado”.

Durante la entrevista con Infobae Colombia, también fue consultada sobre las estrategias de otros participantes. En particular, se refirió a la relación entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada, así como a la interacción entre Alexa y Tebi, dos de los dúos más comentados por la audiencia.

Para Beba, algunos acercamientos resultaban poco naturales: “Yo creo que fui una de las primeras en decir que eso no me parecía como del todo genuino... Antes de eso se veía un poquito forzado... Apenas empezaron a ir los dos a placas, se vio más como el acercamiento y los besos“, dijo refiriéndose a la relación que tuvo Yuli y Alejandro.

Sobre la actitud de Alexa y Tebi, afirmó que su disposición para el espectáculo era evidente: “Ella está dispuesta a todo para llegar a la final. No se me haría extraño que eso haga parte de su show, porque ella misma también dijo que había hablado con su prometido... Y con eso da a entender que eso puede incluso ser parte de su estrategia y de su juego, cosa que también es respetable”.

Sobre su relación con Juanse Laverde, quien tras salir del programa afirmó que Beba no fue auténtica durante la competencia, la barranquillera respondió a las críticas y señaló que las percepciones entre compañeros pueden variar. Beba expresó confusión y sorpresa ante la opinión negativa que él manifestó públicamente, Juanse.

Aseguró que nunca volvieron a discutir tras un incidente inicial y que, por el contrario, intentó mostrarse solidaria: “Si lo veía triste, me acercaba para preguntarle cómo se sentía... aún seguía percibiendo una cosa ahí rara de él”. Reconoció que las percepciones son subjetivas y añadió: “Juanse no me pareció una persona cien por ciento transparente. Siento que era de las personas que de pronto hacía cosas y en su casa estaba pensando otras”.

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