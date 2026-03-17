Álvaro Uribe acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de facilitar acciones de grupos narco criminales en el país: “Instigador de asesinatos”

Álvaro Uribe Vélez relaciona a Gustavo Petro e Iván Cepeda con toma de Colombia y alianzas criminales - crédito Sergio Acero/REUTERS

En medio de un ambiente tenso, la toma de la minga indígena en Antioquia ha encendido el debate político en Colombia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una advertencia en su cuenta oficial de X, al afirmar: “Ojo, tenemos que parar la toma de Colombia por la alianza grupos narco criminales, Petro, Cepeda, quien es un instigador de asesinatos con apariencia de apaciguador, que es la base de su mensaje de protección del terrorismo”.

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La declaración agregó presión a un escenario marcado por fuertes divisiones sobre el papel de las movilizaciones indígenas y la seguridad en la región.

El mensaje de Uribe Vélez no solo apunta a la presencia de la Minga Indígena en el departamento, sino que también asocia a figuras como el presidente Gustavo Petro y el senador y candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda con intereses criminales.

“Cepeda es un instigador de asesinatos con apariencia de apaciguador”, se lee en el trino publicado por el exmandatario, que rápidamente generó reacciones entre sectores oficialistas y de oposición.