Colombia

Jhonny Rivera aclaró por qué viajó con los papás de su esposa a la luna de miel: “La próxima semana viene mi mamá también”

El artista despejó dudas y señaló que en este momento están cumpliendo algunos compromisos que tenían antes del matrimonio y después si disfrutarán en pareja la ciudad que tenían entre sus planes

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El artista aclaró a sus seguidores por qué tomaron la decisión de haber el viaje así - crédito @radiolatv/IG

La presencia de los suegros en la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes no esperaban este detalle en el viaje posterior a su matrimonio.

Debido a la cantidad de comentarios en sus redes sociales, el cantante colombiano aclaró que la decisión responde a motivos laborales, ya que ambos forman parte de su equipo de trabajo.

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La pareja tuvo una boda
La pareja tuvo una boda soñada tras varios años de relación - crédito Jhonny Rivera / Instagram

La razón es que mientras el cantante está de gira por algunas ciudades de Europa, lo acompañan los padres de su esposa Jenny López.

“Bueno, don Carlos trabaja conmigo en Colombia y vino a hacer la, la logística. Y doña Marlene también trabaja conmigo en Colombia y también vino a trabajar, pero obviamente entre semana tenemos días libres y los hemos invitado a conocer”, fueron las primeras declaraciones de Jhonny.

Cabe recordar que, la pareja celebró su boda el 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, en Risaralda, sellando una relación de aproximadamente tres años. Poco después, iniciaron un itinerario que combina presentaciones profesionales con momentos de descanso para los recién casados.

Las primeras paradas del viaje incluyeron Andorra y varias ciudades españolas, donde Rivera tiene programados conciertos. Las imágenes compartidas desde estos destinos han mantenido a sus seguidores atentos a los detalles del recorrido.

“Fuimos a Andorra y la próxima semana viene mi mamá, viene mi hermana, mi cuñado, mi sobrino y vamos a ir a pasear todos. Entonces, la luna de miel como tal arranca el 23. Ahí sí nos quedamos solitos hasta el 9 de abril y nos vamos pa’ Colombia“, concluyó el artista del género popular.

Las imágenes demostraron el romántico
Las imágenes demostraron el romántico momento que vivieron los famosos - crédito Instagram

Las reacciones a las declaraciones de Jhonny Rivera no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los comentarios más destacados fueron: “Y cuál es el problema, acaso dónde dice que la luna de miel son los dos y ya, si él quiere se los puede llevar”; “problema de él, creo que no duermen juntos, tendrán otras habitaciones”; “buen corazón si tiene para llevarlos a conocer Europa”, entre otros.

Esto dijo Jenny López sobre el viaje con sus papás

López precisó cómo se organizaron los tiempos: "Bueno, lo primero es que mi luna de miel aún no empieza. Empieza el 24 de marzo, que termina la gira“, detalló, agregando que actualmente todo el equipo, incluidos sus padres y su familia política, la acompaña en conciertos y recorridos por Europa.

Explicó además: "Estamos todo el equipo y estamos todavía de conciertos y obviamente, ah, obviamente entre semana aprovechamos para, para conocer, para pasear. La otra semana llega también la familia por parte de mi esposo, llega mi suegra, llega mi cuñada, bueno llegan bastantes personas de la familia de mi esposo y vamos a pasear entre semana. Ya el 24 de marzo ya empezamos, eh, la luna de miel, ya nos vamos a quedar solitos“.

La cantante también se refirió a la luna de miel por ir con su familia a un tema es privado - crédito @rechismes/IG

En total, el viaje tendrá una duración aproximada de un mes y diez días, tiempo en el que Rivera combinará su trabajo con la celebración de su reciente matrimonio.

Aunque no detallaron los destinos exactos para el descanso, López aclaró que permanecerán varios días adicionales en Europa después de la gira para vivir su luna de miel, evitando un viaje exprés y apostando por una experiencia más extensa.

Por otro lado, la esposa del cantante a su llegada a Madrid se dio cuenta de que no tenía las maletas que llevó para su estadía, donde llevaba zapatos, ropa y lo neesario para el más de mes y medio que permanecerían en el viejo continente.

“Estoy con estos tenis y voy a estar con estos tenis en todas las fotos mientras salgo por ahí a comprar un par de tenis”, relató medio en broma medio en serio.

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