El empresario Serafino Iacono respondió por polémica venta de lujoso apartamento a Ricardo Roa: “No hago negocios con el Gobierno”

Fiscalía indaga transacción inmobiliaria entre Serafino Iacono, Mancera y Ricardo Roa - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El empresario ítalo-canadiense Serafino Iacono enfrenta cuestionamientos tras la reciente imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por la adquisición de un juloso apartamento vinculado al propio Iacono.

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La Fiscalía investiga la compra de un inmueble por parte de Roa a través de una operación en la que aparece como intermediario el expolicía Juan Guillermo Mancera, quien durante 12 años trabajó como jefe de seguridad en Pacific Rubiales, compañía vinculada a Iacono, de acuerdo con información revelada por El Tiempo.

“Fue empleado mío por 12 años en Pacific Rubiales como jefe de seguridad. Nos hicimos amigos, soy padrino de su hija, es una persona que siempre he respetado, pero mi vínculo con él es de amistad, nada de negocios”, declaró Iacono en entrevista con María Isabel Rueda.

El rol de Mancera ha generado dudas porque, según los registros, fue su firma Innova Mercadeo y Logística la que realizó pagos por el apartamento, aunque el propietario original era Princeton International Holding, empresa controlada por Iacono.

El empresario explicó que nunca sostuvo negocios con Mancera y que “mi relación con él es personal, más nada”. Añadió que tras la salida de Mancera de Pacific Rubiales, este incursionó en el sector de la seguridad con Fidelity Security y luego en la venta de combustibles, sin que Iacono participara en esas actividades.

La Fiscalía sostiene que el apartamento fue vendido en condiciones atípicas. Según el relato de Iacono, el inmueble permanecía vacío por problemas con la administración del edificio y disputas legales.

“Era un apartamento que habíamos dejado porque era demasiado pequeño, y tenía muchos problemas con los vecinos”, explicó el empresario, quien afirmó que no logró alquilar ni vender la propiedad durante años.

En 2022, Mancera habría manifestado interés en adquirir el apartamento para uso familiar. “Tú tienes un apartamento medio abandonado… ¿me lo vendes?”, recordó Iacono sobre la propuesta de su excolaborador. El precio acordado fue de “1.800 millones”, aunque el avalúo ascendía a 2.600 millones.

El empresario aceptó pagos parciales: “Él me contesta que no tiene cómo pagarlo, que me va a ir pagando un poquito a la vez. Yo le respondí que lo pagara como quisiera”.

El giro inesperado ocurrió cuando Mancera solicitó que la venta se formalizara directamente a nombre de Roa para evitar trámites adicionales.

“Me dice, conseguí una persona para comprar el apartamento, y necesito un favor. ‘Para que yo no tenga que pagar dos escrituras de traspaso, usted puede hacer la venta directa a esa persona?’”, relató Iacono. El empresario asegura que se encontraba fuera del país en ese momento y delegó la operación en su abogado.

El pago del inmueble se realizó, de acuerdo con Iacono, por medio de Mancera y no de Roa. “Mi acuerdo de pago era con Mancera”, enfatizó el empresario. La transacción nunca se formalizó mediante escritura pública entre Iacono y Mancera, sino a través de un acuerdo privado.

Mancera habría transferido a la empresa de Iacono el monto pactado, aunque la escritura definitiva del apartamento quedó a nombre de Roa, ya presidente de Ecopetrol cuando se completaron los pagos en 2023 y 2024.

La operación ha despertado suspicacias debido a la relación indirecta entre el vendedor, el intermediario y el comprador, así como por el papel de Ecopetrol en el entorno de negocios de los involucrados. Iacono niega cualquier interés comercial con la petrolera estatal: “Desde que con Pacific Rubiales fuimos socios de Ecopetrol, no he tenido absolutamente nada que ver con ninguna subsidiaria, o compañías que le dan servicios, o que hacen cualquier cosa con Ecopetrol”, afirmó.

A preguntas sobre posibles intereses ocultos en el sector energético, el empresario defendió la transparencia de sus actividades: “Existe el Anti Corrupción Act de los Estados Unidos y Canadá, que contempla 14 años en la cárcel para quien haga un negocio con una persona del Gobierno. ¿Usted cree que a mis 65 años yo voy a hacer negocios chimbos, cuando nunca los he hecho en mi vida?”.

Añadió que los contratos de gas en los que participa su compañía pasan por bolsas reguladas y que desconoce el destino final del gas vendido.

Sobre la relación con Roa, Iacono afirmó: “Que lo conocí, puede ser, hola, hola, cómo está… Pero que yo tenga una relación con él, ¿para qué voy a tenerla? No hago negocios con el Gobierno, no hago negocios con Ecopetrol”.

Subrayó además que nunca recibió pagos de Roa: “Todo fue Mancera. Hice un negocio con Mancera, Mancera me pagó a mí, y si Roa dice que me pagó algo a mí, alguien está mintiendo, que aclare ante la justicia”.

Finalmente, el empresario expresó su disposición para responder ante cualquier investigación: “Si yo hice algo mal, aquí estoy, no tengo nada que esconder”. La Fiscalía continuará con el proceso mientras se esclarecen los hechos y el flujo de fondos involucrados en la polémica compraventa del apartamento.