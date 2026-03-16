Dímelo Jara apareció tras ser relacionado con un accidente en Medellín que dejó un ciclista herido

La investigación sigue abierta para el responsable - crédito Dímelo Jara / Instagram

Un ciclista resultó lesionado tras ser atropellado por una camioneta tipo Hummer en la avenida Regional de Medellín el domingo 15 de marzo de 2026, hecho que generó versiones encontradas luego de que los reportes preliminares señalaran como presunto conductor a Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara y reconocido a nivel nacional por ser el mánager del cantante de música urbana Blessd.

Horas después del accidente y tras la propagación de la información en diversas plataformas, Jaramillo negó su implicación en el hecho, declarando públicamente que se encontraba descansando en el momento en el que ocurrió el accidente y que los señalamientos en su contra carecían de fundamento.

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Según lo informado por el medio local Q’hubo Medellín, aunque la camioneta responsable no era conducida por Santiago Jaramillo, de acuerdo con la versión que él mismo compartió en redes sociales, el vehículo sí aparece registrado a nombre de su empresa, Dímelo Jara Company S.A.S., lo que ha dirigido la atención sobre la relación de propiedad y las posibles responsabilidades administrativas que podrían surgir para la compañía, pese a que el artista no estaría implicado directamente en el hecho.

Las explicaciones del mánager de Blessd y el papel de su empresa se convirtieron en foco de debate - crédito Dímelo Jara / Instagram

El accidente ocurrió a las 7:00 a. m., cuando el ciclista fue embestido por la Hummer. Según la información oficial recopilada por Q’hubo Medellín, el conductor huyó del lugar, pero fue identificado gracias a las cámaras de seguridad y finalmente fue detenido en el sector de La Macarena.

Asimismo, los medios locales aseguraron que la prueba de alcoholemia practicada en ese momento arrojó un resultado positivo en grado uno. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió laceraciones en el rostro, cadera y extremidades, por lo que requirió asistencia médica.

Las versiones que circulaban en las redes sociales sobre lo ocurrido generaron preocupación entre los internautas y los interrogantes se multiplicaron mientras que el día avanzaba y ni el mánager ni el cantante se pronunciaba. Por esta razón, Jaramillo utilizó sus historias de Instagram para rechazar cualquier vínculo con el accidente.

En su declaración, Dímelo Jara afirmó: “Hoy es el único día que yo puedo dormir hasta tarde, porque de resto todos los días madrugo a trabajar en la empresa, trabajando los diferentes proyectos que se están desarrollando”.

Del mismo modo, indicó que había sido alertado sobre la noticia al ser contactado de forma repentina y reiterada por familiares y amigos que se preocuparon por su estado de salud.

El mánager del cantante aclaró que no se encontraba en el lugar e el que ocurrió el accidente - crédito @dimelojara/IG

En su mensaje, Jaramillo insistió en que la información divulgada por algunos medios era falsa: “Está sucediendo algo que es totalmente falso, de que me están culpando de un supuesto accidente automovilístico, de que atropellé a un ciclista, de que me hicieron prueba de embriaguez y salió positiva. Yo no sé de dónde sacan todo eso”.

En su relato reiteró: “Si hubiera pasado, créanme que ya estaría afrontándolo como hombre que soy, respondiendo y respaldando”.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del conductor y mantienen la investigación en curso para establecer las circunstancias exactas, las responsabilidades legales y las sanciones que podrían derivarse del accidente. Las indagaciones incluyen la verificación de los hechos y la evaluación de las eventuales medidas administrativas y judiciales asociadas al conductor del vehículo y a la empresa a la que pertenece.

El famoso es reconocido por su influencia en el ámbito artístico - crédito @dimelojara/IG

La circulación del rumor que implicaba a Dímelo Jara se convirtió en ejemplo de la rapidez con la que información no verificada puede difundirse, especialmente cuando involucra a figuras del ámbito artístico y empresarial.

Mientras tanto, la situación jurídica del titular del vehículo y el futuro del caso dependerán del avance de las pesquisas y de los hallazgos oficiales que reporten las autoridades de Medellín.