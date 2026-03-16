Centro Democrático desmintió a Gustavo Petro, que acusó a Álvaro Uribe de haber creado las Convivir: “Deje de repetir falsedades”

El presidente Gustavo Petro recibió una fuerte respuesta del Centro Democrático, por tratar de vincular al exmandatario Álvaro Uribe con las Convivir - crédito composición Infobae Colombia

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el partido Centro Democrático reaccionó de forma categórica ante las acusaciones lanzadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la creación y el impacto de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, conocidas como Convivir, en Antioquia. Todo esto, en medio de la controversia que tiene en el ‘ojo del huracán’ al candidato del oficialismo al primer cargo de la nación, el senador Iván Cepeda Castro.

El debate tomó mayor repercusión por el señalamiento hecho por el jefe de Estado al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, al que responsabilizó de la expansión del paramilitarismo desde su gobierno departamental y de un saldo de 200.000 muertos y desaparecidos durante el auge de estos grupos; una cifra que el gobernante atribuyó a la articulación entre el narcotráfico y actores estatales, que habrían sido impulsados, según su comentario, por el líder antioqueño.

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Frente a esto, la colectividad puntualizó que las Convivir fueron establecidas de manera legal en el gobierno de César Gaviria y reglamentadas bajo Ernesto Samper, con lo que trató de desmentir cualquier rol originario de Uribe en la creación de estas estructuras; consideradas por expertos en conflicto armado en Colombia como intermediarias para el financiamiento y expansión de grupos paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Con este mensaje, el Centro Democrático le respondió al presidente Gustavo Petro, por sus señalamientos sobre la presunta participación del expresidente Álvaro Uribe en las Convivir - crédito @CeDemocratico/X

“Presidente Gustavo Petro, deje de repetir falsedades. Antioquia progresa por el empuje de su gente y de sus gobernantes regionales, a pesar de su gobierno, no gracias a él. Las Convivir no las creó Álvaro Uribe Vélez (...) Como gobernador, Uribe solo aplicó la ley y revocó cooperativas cuando hubo irregularidades”, expresó la colectividad opositora en sus redes sociales, con lo que salió en respaldo a su jefe político.

Asimismo, el partido liderado por el expresidente esgrimió cifras para contrastar los resultados de ambos gobiernos en materia de seguridad y crimen organizado. “El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez logró la desmovilización de 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Mientras tanto, su gobierno ha permitido que el país se rearme con 27.000 hombres en grupos narcoterroristas”, agregó el Centro Democrático en su dura respuesta al jefe de Estado.

El candidato presidencial Iván Cepeda está involucrado en una fuerte polémica, al afirmar en uno de sus discursos que "Antioquia es la cuna de la parapolítica" - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre las Convivir y Álvaro Uribe Vélez?

En este cruce mediático, Petro había señalado públicamente que el paramilitarismo en Antioquia no fue un fenómeno espontáneo ni marginal. “La falsa teoría de juntar seguridad democrática con autodefensas en las ‘Convivir’ disparó el paramilitarismo en Colombia y eso nació en un gobierno concreto del departamento de Antioquia: el gobernador Álvaro Uribe Vélez desencadenó la tormenta paramilitar de extrema derecha desde Antioquia”, expresó el presidente.

Y agregó que, en sus cifras, este “genocidio dejó a 200.000 colombianos asesinados en Antioquia y toda Colombia”, cifra a la que habría que sumarle los desaparecidos y las fosas comunes. Con ello, pretendió asociar la creación y proliferación de las Convivir con el mandato de Uribe y adjudicarla a la articulación de intereses entre narcos, paramilitares y sectores estatales la génesis de la violencia de las últimas décadas en el territorio nacional.

En ese orden de ideas, el primer mandatario describió la extensión del miedo y la violencia en Antioquia. “El aparato paramilitar mortal se dedicó fue a controlar la población usando el miedo, ese miedo lo vi en los ojos de la gente detrás de las puertas cerradas de las familias que alcanzaba a observar desde mi carro blindado cuando pasé por Ituango hacia el Aro, ya en ejercicio de la presidencia”, dijo en un extenso mensaje en X, publicado el domingo 15 de marzo.

En este extenso mensaje en la red social X, el presidente Gustavo Petro vinculó al exmandatario Álvaro Uribe Vélez con la creación y expansión de las Convivir - crédito @petrogustavo/X

Las declaraciones del presidente se conocieron tras la polémica generada por la difusión de fragmentos del plan de gobierno Poder de la verdad 2026-2030 del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, en el que definió a Antioquia como “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, según se consignó en el documento, que recogió el discurso dado el 12 de febrero desde el Parque Berrío por el congresista oficialista.

En defensa de Cepeda, Petro respondió a cuestionamientos sobre los índices de criminalidad en Medellín y otras zonas. Planteó que la reducción de homicidios en la capital antioqueña responde a políticas nacionales de diálogo y desmovilización de bandas, aunque advirtió que en municipios del departamento se mantiene una de las tasas de asesinatos más altas a nivel mundial, que tendría como consecuencia la expansión del narcotráfico en esta región.