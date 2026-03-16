Beba es la nueva eliminada de ‘La Casa de los famosos 3′: de polémicas del ‘Desafío XX’ a ser una de las participantes más controversiales

La participante se habría cansado de los hostigamientos de Juanse Laverde - crédito Cortesía Canal RCN

Valerie de la Cruz, conocida como “Beba”, es una artista y emprendedora barranquillera que ha destacado en la televisión colombiana por su participación en realities como El Desafío XX (2024) y, más recientemente, en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

En El Desafío XX integró el equipo Alpha y su permanencia estuvo marcada por controversias, incluyendo su expulsión debido a incumplimientos de reglas internas, como abandonar la playa sin permiso y desobedecer sanciones. También enfrentó cuestionamientos sobre su estado de salud tras argumentar un desgarro muscular, aunque luego aclaró que padecía tendinitis antes del programa.

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Después de su salida del Desafío, se casó en Barranquilla en agosto de 2024 y compartió detalles de su boda en redes sociales.

En diciembre de 2025 fue anunciada como participante de La Casa de los Famosos Colombia 3, cuya emisión comenzó el 12 de enero de 2026. Durante su presentación reafirmó su carácter fuerte y su disposición a aclarar rumores sobre su vida personal, incluyendo su estado civil y su origen.

Además de su faceta mediática, es ilustradora, cantante y dirige su emprendimiento de repostería saludable llamado The Sweet Manna. Se define como empática y emotiva, y utiliza su experiencia para motivar a otras mujeres a superar el bullying y fortalecer su autoestima.

La joven creadora de contenido fue certera con su posicionamiento en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Cortesía Canal RCN

‘Beba’ tuvo fuerte agarrón con Juanse Laverde en la primera semana

La tensión en La casa de los famosos Colombia 3 alcanzó un nuevo punto cuando Beba de la Cruz confrontó de forma directa a Juanse Laverde después de la última prueba de liderazgo. La creadora de contenido dejó claro ante las cámaras y sus compañeros que no permitirá más insinuaciones ni dudas sobre su autonomía, mientras el público del reality reaccionó de inmediato y dividió opiniones respecto al enfrentamiento.

Poco después del incidente, la discusión continuó en términos personales. Beba de la Cruz reclamó a Juanse Laverde por los comentarios reiterativos sobre una supuesta atracción, a la vez que estableció límites claros sobre el trato que considera apropiado. “Uno, porque soy una mujer. Y dos, porque soy mayor que tú. Y tú eres un niñito. Y a mí no me sigas con tu cuento de Beba me gusta”, dijo, insinuando además que no cree en la veracidad de las afirmaciones del artista.

Con esto, la participante remarcó el cansancio que le produce lo que percibe como un hostigamiento constante, subrayando que las afirmaciones de su compañero no se corresponden con la realidad y que, a su juicio, al joven artista “no le gustan las mujeres”.

La creadora de contenido le cantó la tabla al participante y no dudó en exponerle las razones por las que lo quiere lejos - crédito @canalrcn/IG

La dinámica del programa se estremeció cuando, en medio de la sala, Juanse Laverde interrogó públicamente a Beba de la Cruz sobre sus decisiones en el juego: “Beba, ¿tú votaste por mí porque te dijo Valentino o por qué?”, sugirió, cuestionando abiertamente la independencia de su compañera y planteando la posible influencia de Valentino Lázaro.

Detrás, se escuchó a Lázaro negar cualquier relación con la decisión, mientras Laverde insistía: “Te hice una pregunta que no hay que hacer… No, te pregunté”. En respuesta, Beba de la Cruz reafirmó su autonomía ante los cuestionamientos: “A mí absolutamente nadie me controla. Yo tengo criterio propio”, frase que rápidamente se destacó entre los espectadores del reality.

Juanse Laverde es el nuevo participante de 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @canalrcn/IG

Su molestia se centraba en la insistencia de su compañero, a quien atribuyó un discurso reiterado que calificó de innecesario. La confrontación se cerró con Juanse Laverde lanzando una advertencia: “Nos vemos en el posicionamiento, Beba”.

Ella reafirmó su decisión de poner fin a los señalamientos y de proteger su espacio en las próximas jornadas del encierro. Las reacciones del público, oscilaron entre la crítica y el apoyo: “Excelente. Así deja el acoso sobreactuado e innecesario que tiene con ella” o “Amo a Beba, la apoyo totalmente”, contrastaron con quienes consideraron fuera de lugar la forma en que la creadora de contenido se dirigió a su compañero.

Beba despertó rumor de romance con Jay Torres y el esposo de la deportista reaccionó

Desde el inicio de la tercera temporada, la participante barranquillera conocida como Beba ha estado en el centro de la conversación, tanto por conflictos dentro del programa como por rumores de un posible romance con el también concursante Jay Torres, de origen puertorriqueño.

La especulación sobre un vínculo sentimental surgió a raíz de interacciones cercanas entre ambos, especialmente después de que se observara a Beba mostrando signos de incomodidad ante el acercamiento entre Jay y otra participante, Mariana Zapata. Estas escenas captadas por el canal 24/7 del reality provocaron comentarios y teorías entre los seguidores en redes sociales, quienes incluso contactaron directamente a Andrés Gómez, esposo de Beba, para preguntarle su opinión sobre el supuesto romance.

Tras las especulaciones sobre su relación con Jay Torres, el esposo de Beba reaccionó en Instagram - crédito cortesía Canal RCN

Andrés Gómez respondió públicamente a través de Instagram: “Por otra parte, no estoy viendo el programa, estoy en proyectos personales generando cash, apoyo a mi esposa y confío en ella 100 %”. Sobre las especulaciones y comentarios en redes sociales, agregó: “Si quieren seguir creando historias, háganlo. Cada ‘película’ que inventan nos da más alcance, más ruido, más foco. Y el ruido, bien usado, es combustible. Gracias por la promoción gratuita”.

Beba y Alexa protagonizaron uno de los enfrentamientos más tensos de la temporada

Alexa Torrex y Beba protagonizaron uno de los enfrentamientos más tensos, luego de una dinámica de “juicio” dirigida por Karina García. El ejercicio evidenció resentimientos acumulados durante la convivencia y elevó la tensión entre las participantes.

Tras la actividad, Alexa Torrex fue la primera en lanzar críticas abiertas hacia Beba, a quien acusó de buscar protagonismo y de no sostener sus comentarios fuera de cámaras. En un primer momento, Beba optó por no responder y señaló que no deseaba entrar en discusión, pero la insistencia de Torrex desató una serie de descalificaciones mutuas. Ambas se tildaron de “ridículas” y malas personas.

La convivencia se tensó aún más cuando Alexa Torrex y Beba protagonizaron un enfrentamiento en el reality. Ambas se acusaron de “ridículas”, “desleales” y “oportunistas” - crédito cortesía Canal RCN

Durante el altercado, Torrex acusó a Beba de ser “desleal” y “oportunista”, además de considerarse superior al resto de los concursantes. Beba pidió respeto y manifestó su deseo de no mantener relación con su compañera. La intensidad de la discusión y la cercanía física entre ambas generaron alarma entre los demás participantes, que intervinieron para evitar que la confrontación escalara.

En medio de los gritos, Beba reclamó: “A mí hazme el favor y no me dirijas la palabra, porque si yo aquí no te respondo, Alexa (...) No me busques. Y si tú vas a hablar conmigo, sé decente y me hablas como una mujer decente”. Beba, alterada, admitió que intentaba controlarse y confesó tener deseos de “jalarle las extensiones” a su contrincante. Alexa Torrex, por su parte, reiteró que no tenía intención de tocarla, y fue necesaria la intervención de Valentino para separar a ambas y dar por terminado el enfrentamiento.

El fuerte enfrentamiento entre Alexa Torrex y Beba - crédito @Alexa.torrex /Tiktok

Con varias peleas y dramas en la casa estudio, Beba no le alcanzaron los votos con solo 9,50% se convierte en la nueva eliminada al perder apoyo del público y ubicarse de última en las votaciones.