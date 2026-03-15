Colombia

Hallan a una menor de 14 años semienterrada en vivienda en Sahagún, Córdoba

La investigación se centra en esclarecer lo sucedido tras encontrar el cadáver de Victoria Luz Morelo Romero en un inmueble en el sector de La Ye

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La menor Victoria Luz Morelo
La menor Victoria Luz Morelo Romero fue hallada enterrada en una vivienda del corregimiento La Ye, municipio de Sahagún, Córdoba - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa- Vero Cárdenas/Facebook)

Como Victoria Luz Morelo Romero fue identificada la menor de 14 años que apareció enterrada en una vivienda del municipio de Sahagún (Córdoba).

El hallazgo del cuerpo, en avanzado estado de descomposición, se registró el 11 de marzo en una casa del sector Tres Esquinas, en el corregimiento La Ye, zona rural de Sahagún.

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El hallazgo se produjo después de que residentes del sector advirtieran movimientos inusuales y actitudes sospechosas en la vivienda. Según otras versiones, el propietario del inmueble fue quien acudió al lugar para verificar el estado de la casa tras la repentina desaparición del arrendatario y, durante la inspección, percibió un fuerte olor proveniente de una de las áreas del domicilio.

Las autoridades investigan quién estaría
Las autoridades investigan quién estaría detrás del atroz crimen de la menor - crédito archivo Colprensa

Ante la preocupación, alertaron a la Policía, que junto con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron al lugar. Durante la inspección, los investigadores hallaron un cuerpo semienterrado dentro de la vivienda, lo que generó consternación en la comunidad.

Según los primeros reportes, la adolescente habría sido asesinada varios días antes de su hallazgo. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y dar con los responsables. El operativo incluyó la recolección de evidencias y la inspección técnica del inmueble por parte de unidades de Policía Judicial y el CTI.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que el cuerpo ingresó a sus instalaciones en Montería el 12 de marzo de 2026. Posteriormente, familiares de la menor acudieron para reclamarlo luego de que la entidad divulgara un comunicado informando que aún no se tenía contacto de los familiares de la menor.

Familiares acudieron a Medicina Legal
Familiares acudieron a Medicina Legal luego de que la entidad informara que el cadáver continuaba en sus instalaciones sin reclamar - crédito Medicina Legal

Hasta ahora, el reporte oficial de la entidad solo menciona el ingreso y permanencia del cadáver en Medicina Legal, sin detalles adicionales sobre las causas precisas de la muerte.

Versiones extraoficiales del caso

De manera extraoficial, algunas personas del sector, citadas por medios como La Jornada, expresaron que Victoria Luz Morelo Romero habría atravesado situaciones personales complejas.

Habrían mencionado antecedentes de participación en procesos de rehabilitación o programas de atención especializada, así como episodios en los que se ausentaba de su vivienda sin autorización. Estas versiones no han sido confirmadas oficialmente y forman parte de la línea investigativa que siguen las autoridades.

Asimismo, se supo que la imagen de la menor que circula en redes sociales corresponde a una fotografía tomada meses o años antes, por lo que no refleja su aspecto de sus 14 años. Es la única imagen pública disponible hasta el momento para identificarla.

El caso ha provocado conmoción en la región y mantiene en alerta a las autoridades, que trabajan para esclarecer los hechos y evitar nuevas situaciones similares.

El asesinato de Sheerydan Sofía
El asesinato de Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega sacudió a la comunidad de Malambo y todo el Atlántico - crédito @ActualidaViral / X

Asesinaron en Venezuela a alias Fabián, presunto responsable del asesinato de las hermanas Hernández en Malambo, Atlántico

Alias Fabián, adolescente de 17 años, identificado como Aldelso Fabián Nava Díaz, fue abatido por el Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia (Cpbez) durante un operativo en Maracaibo, Venezuela.

El joven era buscado por su presunta vinculación al asesinato de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 14 y 17 años, respectivamente, ocurrido en febrero en Malambo, Atlántico.

Sobre Nava Díaz pesaba una recompensa de hasta $20 millones por información que permitiera su captura. Según el Cpbez, el 12 de marzo uniformados localizaron al sospechoso en el sector El Despertar, parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Al percatarse de la presencia policial, el menor huyó e ingresó a una vivienda, desde donde disparó contra los agentes, quienes respondieron al ataque. Nava Díaz resultó gravemente herido y falleció en el Centro de Diagnóstico Integral de la Chamarreta.

Alias Fabián era señalado como novio de una de las víctimas y las autoridades colombianas lo investigaban por homicidio agravado y secuestro extorsivo. Otro adolescente de 17 años, también implicado, deberá cumplir medida de internamiento preventivo, mientras que Juan David Taboada Olivera fue judicializado por los mismos hechos.

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