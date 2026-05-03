En presencia de Álvaro Uribe, exconcejal santandereano comparó a Paloma Valencia con una hormiga culona: “Exquisita, afrodisiaca”

La comparación se mencionó durante un acto político realizado por el exmandatario colombiano en San Gil - crédito Colprensa/Captura de Pantalla X

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez sigue con su recorrido por las regiones del país en la que sigue demostrando su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para las elecciones presidenciales del 2026.

Uno de sus recientes encuentros fue en el municipio de San Gil, en el departamento de Santander, donde fue recibido tanto por líderes del partido Centro Democrático como de la ciudadanía.

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Entre los activistas políticos de la colectividad de oposición se destacó la presencia de Ciro Moreno, exconcejal del municipio santandereano, al igual que el creador de contenido Mauricio Matri, excandidato al Senado, reconocido por su postura contra el presidente Gustavo Petro, pero que no logró obtener los votos necesarios para ocupar uno de los escaños en el legislativo.

El mandatario recibió una artesanía de una hormiga culona - crédito Captura de Video Centro democrático/YouTube

En medio de la intervención del exmandatario colombiano, el excabildante de San Gil agradeció la presencia de Uribe en su región y le dio como obsequio una artesanía que representaba una hormiga culona, uno de los productos insignia del departamento colombiano.

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Ante ello, el expresidente confesó su gusto por el alimento afrodisiaco de Santander, luego de que Moreno le invitara a degustarlo, pero señaló que le hace un daño a su estado físico.

“Llevo muchos años comiéndola y le tengo miedo porque me dan una bolsita y no la pruebo, sino que me como la bolsa y me aumento dos kilos”, comentó jocosamente el exjefe de Estado entre 2002 y 2010.

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Exconcejal de San Gil compara a Paloma Valencia con una hormiga culona enfrente de Álvaro Uribe Vélez - crédito Centro Democrático Canal Oficial/YouTube

Sin embargo, el excandidato a la Alcaldía de San Gil no solo invitó a probar el alimento, sino que se refirió a la aspirante presidencial de la colectividad política, en la que incluso se atrevió a compararla con el mismo producto.

“Doctor Álvaro, nos sentimos honrados detenerlo aquí en San Gil, la capital turística del departamento de Santander, tierra de la hormiga culona. Y esa hormiga culona es como Paloma Valencia, exquisita, afrodisiaca y en este momento todos la deseamos (...) todos la queremos en la presidencia como la primer mujer presidenta de Colombia”, expresó Ciro Moreno, acompañado de varios gritos y avivas en favor de Paloma Valencia.

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El comentario del exconcejal santandereano generó diferentes reacciones en las redes sociales. Mientras que algunos resaltaron la comparación, otros lo consideraron como un comentario subido de tono. Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe prefirió no reaccionar a la comparativa.

El expresidente no aceptó la propuesta de Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/Reuters

Álvaro Uribe dijo que no será ministro de Defensa de Paloma Valencia

Por otra parte, el expresidente de Colombia se refirió a la posibilidad de que sea designado como ministro de Defensa, en caso de que Paloma Valencia gane las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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El exmandatario, en diálogo con Noticias RCN y Caracol Radio W, descartó rotundamente su regreso a la función pública, argumentando que su decisión responde tanto a su edad como a su confianza total en la aspirante del Centro Democrático.

“Yo estoy muy viejo. Paloma es una mujer tan capaz que se puede llevar el Ministerio de Defensa para la presidencia y ejercerlo ella misma”, mencionó el exjefe de Estado en los medios citados.

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El exmandatario hizo énfasis en que la senadora, candidata presidencial para 2026, podría fusionar el Ministerio de Defensa con la presidencia dada su capacidad, rechazando así versiones que lo ubicaban encabezando en dicha cartera.

El expresidente sostuvo que, en el hipotético caso de que fuera ministro de Defensa, delegaría a Oviedo a un viceministerio - crédito Sergio Acero/Reuters

Así mismo, Uribe recurrió además a una imagen especulativa para subrayar la naturaleza hipotética de los rumores, al mencionar a Juan Daniel Oviedo, actual compañero de fórmula vicepresidencial de Valencia.

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“Transportémonos al mundo de la fantasía… Imaginemos que yo fuera ministro de Defensa en otra vida. Entonces, yo nombraría al doctor Juan Daniel Oviedo viceministro y le delegaría muchas funciones. Y yo creo que ahí queda resuelto el problema jurídico”, complementó.

Paloma Valencia ratificó su eventual nombramiento, pese al desacuerdo expresado por Oviedo - crédito Sergio Acero/Reuters

El eventual nombramiento había generado ciertas diferencias en la fórmula vicepresidencial. En primera instancia, Oviedo había mostrado su desacuerdo ante la posible llegada de Uribe a dirigir un ministerio.

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“Me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla, por eso sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar a ella”, comentó el exdirector del Dane a Blu Radio.

Sin embargo, Paloma Valencia fue enfática en su decisión y agregó que ella será la encargada de designar a todos los funcionarios que la acompañarán en su gabinete ministerial.

“La presidenta soy yo. La que va a nombrar los ministros soy yo. Y que se acostumbre el país”, declaró la candidata presidencial a los medios de comunicación.