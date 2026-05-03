Colombia

Juan Daniel Oviedo lanzó indirecta al Gobierno Petro por informalidad en Colombia: “Hay menos oportunidades y más barreras”

El candidato a la vicepresidencia afirmó que los créditos estatales destinados a pequeños emprendimientos terminan favoreciendo a empresas medianas y grandes, dejando por fuera a quienes buscan formalizarse

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- crédito @JDOviedoAr/X- Ovidio González/Presidencia
Juan Daniel Oviedo advirtió sobre fallas en inclusión financiera para la economía informal por parte del gobierno de Gustavo Petro - crédito @JDOviedoAr/X- Ovidio González/Presidencia

El economista Juan Daniel Oviedo, actual fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, cuestionó la efectividad de las estrategias estatales para fomentar la inclusión financiera en sectores no bancarizados.

En un video difundido en X, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) planteó que la política pública ha priorizado cambiar nombres y etiquetas en vez de implementar soluciones funcionales para la economía informal.

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Según su análisis, la administración actual ha optado por “ponerlo bonito y llamarlo popular” en lugar de avanzar en herramientas como billeteras virtuales públicas y mecanismos efectivos de crédito digital.

“El gobierno de @petrogustavo le cambió el nombre a la informalidad. No cambió la realidad. Hoy hay menos oportunidades y más barreras“, señaló el economista.

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Juan Daniel Oviedo propone billeteras virtuales públicas para sector informal y microemprendedores - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo propone billeteras virtuales públicas para sector informal y microemprendedores - crédito @JDOviedoAr/X

Durante su intervención, Oviedo subrayó la importancia de que los programas estatales lleguen realmente a las personas que más lo necesitan, especialmente quienes trabajan fuera del sistema formal. Ademas, propuso que las billeteras virtuales públicas podrían convertirse en un puente real hacia la bancarización de la población informal, al facilitar la transferencia de recursos y el acceso a crédito sin intermediarios tradicionales.

Para el economista, el alcance de los fondos estatales destinados a pequeños emprendimientos agropecuarios debe ser objeto de mayor escrutinio.

Al referirse al desempeño del Banco Agrario, Oviedo sostuvo que los recursos orientados a apoyar a microemprendedores rurales no siempre cumplen su propósito.

Si tú vas y haces el balance de los créditos del Banco Agrario a pequeños emprendimientos agropecuarios, esa plata se fue, fue para los grandes y los medianos”, expresó la dupla de Paloma Valencia.

La distribución de los créditos ha favorecido a empresas de mayor tamaño, dejando fuera a parte del sector que debería beneficiarse. "Vamos a cumplirle a quienes se quedaron esperando. Sin retroceder. Sin dividir. Sumar para que Colombia sea más grande”, finalizó en X.

Recursos estatales no llegan a pequeños agricultores, según análisis de Juan Daniel Oviedo - crédito @JDOviedoAr/X

Juan Daniel Oviedo señaló falta de respuesta del Gobierno Petro a sectores vulnerables y exigió mayor cumplimiento de derechos

En otras publicación en X, Juan Daniel Oviedo criticó la gestión del gobierno de Gustavo Petro en declaraciones difundidas en un video a través de la red social X. Oviedo sostuvo que Colombia atraviesa una etapa de desatención estatal, subrayando que “este sí ha sido un país de nadie”.

El exfuncionario resaltó que la administración Petro, que generó grandes expectativas en sectores históricamente marginados, ha resultado ser la más indiferente frente a sus demandas.

En un video, Oviedo enfatizó la importancia de “hablarle claro a la gente, escuchar a la gente, no solo que nos escuchen. Asumir el rol de gobierno con responsabilidad, no con épicas”, aludiendo a la necesidad de transparencia y cumplimiento de compromisos con sectores vulnerables.

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia mencionó expresamente a los trabajadores informales, mujeres, campesinos, comunidades negras, personas en condición de discapacidad, pueblos indígenas, víctimas del conflicto, migrantes y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Según el economista, la falta de respuesta institucional afecta de manera directa a estos grupos, quienes siguen a la espera de políticas concretas y efectivas.

Juan Daniel Oviedo criticó la gestión estatal y demandó políticas efectivas para grupos excluidos - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo criticó la gestión estatal y demandó políticas efectivas para grupos excluidos - crédito @JDOviedoAr/X

Oviedo cuestionó la gestión del presidente Petro, afirmando que “el más sordo ha sido el que todo el mundo esperaba que iba a escuchar”.

El exfuncionario expuso la persistencia de problemas estructurales en el país, entre ellos la situación de cerca de 2,8 millones de migrantes. Además, reclamó el cumplimiento de la normativa vigente en materia de derechos para las minorías, remarcando que la Constitución y la ley establecen obligaciones claras para el Estado.

La intervención de Juan Daniel Oviedo se sumó a un debate nacional sobre el papel del gobierno frente a las demandas de equidad e inclusión. Su llamado abarcó tanto la necesidad de políticas públicas efectivas como el respeto a los derechos fundamentales de comunidades que históricamente han enfrentado exclusión.

El video, difundido en X, ha generado reacciones entre diferentes sectores políticos, reflejando el clima de insatisfacción que diversos grupos expresan frente a la actual administración.

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