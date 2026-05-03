Colombia

Elecciones atípicas en Fonseca, La Guajira: ya abrieron las urnas para elegir alcalde, con seguridad reforzada

Para esta jornada el Ministerio de Defensa aumentó la presencia de 500 agentes de policía, 130 soldados y un puesto de mando unificado para vigilancia en tiempo real

Guardar
Estas elecciones cuentan con 14 puestos de votación entre la cabecera municipal y los corregimientos - crédito Registraduría Nacional
Estas elecciones cuentan con 14 puestos de votación entre la cabecera municipal y los corregimientos - crédito Registraduría Nacional

El municipio de Fonseca, La Guajira, vivió hoy 3 de mayo la apertura de las urnas para unas elecciones atípicas de alcalde, en una jornada que busca fortalecer la democracia local. Desde las 8:00 a. m., los 14 puestos de votación, distribuidos entre la cabecera y los corregimientos, comenzaron a operar con normalidad.

Para garantizar la seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un refuerzo considerable en el despliegue de la fuerza pública: a los 100 policías iniciales se sumaron 500 agentes adicionales, encargados de custodiar los puntos de votación y mantener el orden. Además, el número de soldados en el municipio creció de 60 a 130, en coordinación con el Ejército.

PUBLICIDAD

El operativo se complementa con la instalación de un Puesto de Mando Unificado para monitoreo en tiempo real, y la participación de entidades como la Registraduría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Según Sánchez, el objetivo es “proteger la vida de los ciudadanos”.

En total son 14 puestos de votación, distribuidos entre la cabecera y los corregimientos - crédito @CNE_COLOMBIA / X
En total son 14 puestos de votación, distribuidos entre la cabecera y los corregimientos - crédito @CNE_COLOMBIA / X

En esta elección, pueden votar 32.653 ciudadanos (16.611 mujeres y 16.042 hombres). La Registraduría implementó autenticación biométrica en las mesas urbanas y capacitó a 651 jurados para el proceso.

PUBLICIDAD

La nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes como alcalde de Fonseca, municipio en La Guajira, ha desencadenado un nuevo proceso electoral que involucra a cinco aspirantes. Oswaldo Carlos Rodríguez, Nelson José Álvarez, Mucher Pérez Fuentes, Marco Antonio Jaramillo y Hirohito Almanza compiten por ocupar la alcaldía, cada uno respaldado por un partido político distinto.

La situación que llevó a esta nueva contienda se originó en una serie de hechos irregulares durante las elecciones locales celebradas el 29 de octubre de 2023. En esa jornada, varios puestos de votación, tanto en la zona urbana como en el corregimiento de Conejo, fueron blanco de actos violentos.

El Consejo de Estado anuló la elección de Micher Pérez Fuentes tras una demanda que cuestionó la transparencia del proceso electoral de 2023 - crédito @Registraduria / X
El Consejo de Estado anuló la elección de Micher Pérez Fuentes tras una demanda que cuestionó la transparencia del proceso electoral de 2023 - crédito @Registraduria / X

Personas ingresaron por la fuerza, destruyendo y sustrayendo el material electoral. Aunque la fuerza pública logró recuperar parte de los elementos de 12 mesas, surgieron dudas sobre la legitimidad y transparencia de los resultados.

El temor se apoderó de la jornada, lo que provocó que los jurados abandonaran otros puestos de votación y la cadena de custodia de las papeletas se perdiera. Como consecuencia, 41 mesas resultaron comprometidas y la Comisión Escrutadora Departamental decidió no declarar la elección de alcalde ni del Concejo Municipal. La gobernadora encargada convocó a unas nuevas elecciones, que se celebraron el 17 de diciembre de 2023.

En esa oportunidad resultó ganador Micher Pérez Fuentes. Sin embargo, su elección fue objeto de demanda por presuntas irregularidades. Aunque el 6 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de La Guajira ratificó la validez de los resultados y negó la nulidad, el caso fue apelado ante el Consejo de Estado.

Los comicios del 29 de octubre de 2023 se repitieron en diciembre de ese año debido a graves alteraciones de orden público en varios puestos de votación - crédito @MinInterior / X
Los comicios del 29 de octubre de 2023 se repitieron en diciembre de ese año debido a graves alteraciones de orden público en varios puestos de votación - crédito @MinInterior / X

Mediante sentencia del 22 de enero de 2026, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado anuló la elección de Pérez Fuentes. La decisión, instada por una demanda presentada por el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, el exalcalde Enrique Luis Fonseca Pitre y Diana Patricia Quintero Echávez, dejó sin alcalde al municipio desde el 23 de enero de 2026 y ordenó la organización de elecciones atípicas.

El proceso fue convocado formalmente por el gobernador de La Guajira a través del Decreto 0082 del 3 de marzo de 2026. Se trata de un evento legal y del orden constitucional, ya que la vacancia absoluta del cargo se registró 18 meses antes de la próxima elección ordinaria.

En cuanto al procedimiento, una vez concluida la votación y llenados los formularios E-14 por parte de los jurados, las decisiones del Consejo Nacional Electoral y las resoluciones judiciales, junto con la Circular 002 de 2023 y el Concepto 3432 de 2018, serán comunicadas a las comisiones escrutadoras.

Temas Relacionados

Elecciones atípicasFonseca, La GuajiraElección alcaldeMinisterio de DefensaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro registró una leve caída en su imagen favorable entre los colombianos, según encuesta del CNC

La medición del Centro Nacional de Consultoría detalló una leve reducción en el respaldo a la gestión del mandatario nacional

Gustavo Petro registró una leve caída en su imagen favorable entre los colombianos, según encuesta del CNC

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: seis equipos en busca de los dos cupos restantes para los ‘Play-Off’ del fútbol colombiano

Los partidos decisivos se jugarán en simultáneo a las 3:30 p. m. para evitar sospechas de amaño; el duelo por el segundo puesto será a las 5:45 p. m.

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: seis equipos en busca de los dos cupos restantes para los ‘Play-Off’ del fútbol colombiano

Grabaron a un hombre que sostuvo el torniquete para que seis se colaran en Transmilenio por monedas: “Prefirieron apoyar al bandido”

El momento generó malestar en los usuarios de redes sociales, que reprocharon a las personas que ingresaron de manera irregular a una estación del sistema de transporte masivo en Bogotá

Grabaron a un hombre que sostuvo el torniquete para que seis se colaran en Transmilenio por monedas: “Prefirieron apoyar al bandido”

Luis Gilberto Murillo afirmó que retiraría a Gustavo Petro el acceso a X: “No puede estar provocando y generando conflictos todo el tiempo”

El exembajador y candidato presidencial valoró los logros sociales del Ejecutivo, aunque advirtió sobre las dificultades administrativas y el impacto negativo de la confrontación constante

Luis Gilberto Murillo afirmó que retiraría a Gustavo Petro el acceso a X: “No puede estar provocando y generando conflictos todo el tiempo”

Policía asesinó a su mejor amigo de infancia en Villavicencio para no pagarle una deuda: la madre de la víctima contó detalles

Los investigadores cuentan con registros de conversaciones electrónicas entre los implicados, en los que se evidencian préstamos de dinero y evasivas persistentes, elementos clave para la Fiscalía en el avance del proceso judicial

Policía asesinó a su mejor amigo de infancia en Villavicencio para no pagarle una deuda: la madre de la víctima contó detalles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira desató euforia en Copacabana: más de dos millones vibraron con su espectáculo y rompió récords históricos en Brasil, aquí los mejores momentos

Shakira desató euforia en Copacabana: más de dos millones vibraron con su espectáculo y rompió récords históricos en Brasil, aquí los mejores momentos

Shakira en Copacabana: así fue el histórico show que reunió a casi tres millones de asistentes

La ‘influencer’ Valentina Mor fue arrestada por la Policía de Medellín luego de un presunto intento de hurto: esto se sabe

Campaña por María Angélica Mallarino conmueve al país y revela difícil momento de salud que enfrenta la actriz colombiana

El lazo de Shakira con Brasil: cómo el portugués y sus giras la convirtieron en favorita mucho antes de Copacabana

Deportes

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: seis equipos en busca de los dos cupos restantes para los ‘Play-Off’ del fútbol colombiano

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: seis equipos en busca de los dos cupos restantes para los ‘Play-Off’ del fútbol colombiano

Revelaron la carta en la que recomendaron a Luis Díaz al inicio de su carrera y pidieron protegerlo de empresarios en Barranquilla

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17, donde define la clasificación a la ronda final

Junior de Barranquilla ya tendría el primer “castigo” para Jermein Peña por su expulsión en Copa Libertadores

La Liga BetPlay podría definir a los clasificados a playoffs con una cifra histórica: así fue el puntaje con 19 fechas