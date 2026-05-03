Elecciones atípicas en Fonseca, La Guajira: ya abrieron las urnas para elegir alcalde, con seguridad reforzada

Estas elecciones cuentan con 14 puestos de votación entre la cabecera municipal y los corregimientos - crédito Registraduría Nacional

El municipio de Fonseca, La Guajira, vivió hoy 3 de mayo la apertura de las urnas para unas elecciones atípicas de alcalde, en una jornada que busca fortalecer la democracia local. Desde las 8:00 a. m., los 14 puestos de votación, distribuidos entre la cabecera y los corregimientos, comenzaron a operar con normalidad.

Para garantizar la seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un refuerzo considerable en el despliegue de la fuerza pública: a los 100 policías iniciales se sumaron 500 agentes adicionales, encargados de custodiar los puntos de votación y mantener el orden. Además, el número de soldados en el municipio creció de 60 a 130, en coordinación con el Ejército.

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El operativo se complementa con la instalación de un Puesto de Mando Unificado para monitoreo en tiempo real, y la participación de entidades como la Registraduría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Según Sánchez, el objetivo es “proteger la vida de los ciudadanos”.

En total son 14 puestos de votación, distribuidos entre la cabecera y los corregimientos - crédito @CNE_COLOMBIA / X

En esta elección, pueden votar 32.653 ciudadanos (16.611 mujeres y 16.042 hombres). La Registraduría implementó autenticación biométrica en las mesas urbanas y capacitó a 651 jurados para el proceso.

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La nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes como alcalde de Fonseca, municipio en La Guajira, ha desencadenado un nuevo proceso electoral que involucra a cinco aspirantes. Oswaldo Carlos Rodríguez, Nelson José Álvarez, Mucher Pérez Fuentes, Marco Antonio Jaramillo y Hirohito Almanza compiten por ocupar la alcaldía, cada uno respaldado por un partido político distinto.

La situación que llevó a esta nueva contienda se originó en una serie de hechos irregulares durante las elecciones locales celebradas el 29 de octubre de 2023. En esa jornada, varios puestos de votación, tanto en la zona urbana como en el corregimiento de Conejo, fueron blanco de actos violentos.

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El Consejo de Estado anuló la elección de Micher Pérez Fuentes tras una demanda que cuestionó la transparencia del proceso electoral de 2023 - crédito @Registraduria / X

Personas ingresaron por la fuerza, destruyendo y sustrayendo el material electoral. Aunque la fuerza pública logró recuperar parte de los elementos de 12 mesas, surgieron dudas sobre la legitimidad y transparencia de los resultados.

El temor se apoderó de la jornada, lo que provocó que los jurados abandonaran otros puestos de votación y la cadena de custodia de las papeletas se perdiera. Como consecuencia, 41 mesas resultaron comprometidas y la Comisión Escrutadora Departamental decidió no declarar la elección de alcalde ni del Concejo Municipal. La gobernadora encargada convocó a unas nuevas elecciones, que se celebraron el 17 de diciembre de 2023.

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En esa oportunidad resultó ganador Micher Pérez Fuentes. Sin embargo, su elección fue objeto de demanda por presuntas irregularidades. Aunque el 6 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de La Guajira ratificó la validez de los resultados y negó la nulidad, el caso fue apelado ante el Consejo de Estado.

Los comicios del 29 de octubre de 2023 se repitieron en diciembre de ese año debido a graves alteraciones de orden público en varios puestos de votación - crédito @MinInterior / X

Mediante sentencia del 22 de enero de 2026, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado anuló la elección de Pérez Fuentes. La decisión, instada por una demanda presentada por el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, el exalcalde Enrique Luis Fonseca Pitre y Diana Patricia Quintero Echávez, dejó sin alcalde al municipio desde el 23 de enero de 2026 y ordenó la organización de elecciones atípicas.

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El proceso fue convocado formalmente por el gobernador de La Guajira a través del Decreto 0082 del 3 de marzo de 2026. Se trata de un evento legal y del orden constitucional, ya que la vacancia absoluta del cargo se registró 18 meses antes de la próxima elección ordinaria.

En cuanto al procedimiento, una vez concluida la votación y llenados los formularios E-14 por parte de los jurados, las decisiones del Consejo Nacional Electoral y las resoluciones judiciales, junto con la Circular 002 de 2023 y el Concepto 3432 de 2018, serán comunicadas a las comisiones escrutadoras.

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