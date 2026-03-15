Colombia

Dos sujetos resultaron gravemente heridos tras manipular drones explosivos en Simití, Bolívar

Las autoridades investigan si el artefacto sería usado en un ataque y su posible vínculo con grupos armados ilegales; mientras que los hombres fueron trasladados al Hospital Universitario de Santander

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La detonación del dron ocurrió
La detonación del dron ocurrió el 13 de marzo mientras las víctimas manipulaban el artefacto, generando lesiones severas - crédito redes sociales/Facebook

Un grave accidente ocurrido en Simití (Bolívar) permitió la apertura de indagaciones, luego de que dos hombres resultaran gravemente heridos tras la detonación de un dron cargado con explosivos.

De acuerdo con las versiones preliminares, el hecho ocurrió el viernes 13 de marzo, cuando los afectados manipulaban el artefacto, que detonó y les ocasionó lesiones de consideración.

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Ambos habían sido trasladados inicialmente a centros médicos locales y debido a la gravedad de su estado fueron remitidos posteriormente a Bucaramanga, para recibir atención especializada en el Hospital Universitario de Santander.

Dos hombres sufren graves heridas
Dos hombres sufren graves heridas por explosión de dron cargado con explosivos en Simití, Bolívar, según autoridades locales - crédito Luisa González/Reuters

Identidad de los lesionados

Uno de los lesionados fue identificado como Kevin Sebastián Henao Suárez, que presenta múltiples heridas causadas por la explosión, fracturas abiertas, lesiones en el pecho y graves afectaciones en una de sus manos.

El segundo herido es Lener Antonio Pallares Ascanio, de 34 años, que sufrió la amputación de uno de sus brazos tras varias cirugías practicadas por especialistas del centro asistencial.

Estado de salud y atención médica

Según el reporte médico, ambos pacientes permanecen en estado crítico y bajo estricta vigilancia médica, mientras se desarrollan los procedimientos necesarios para intentar estabilizar su condición.

Las autoridades del hospital informaron que las lesiones fueron provocadas por la detonación del artefacto cuando era manipulado por las víctimas.

El traslado a Bucaramanga se realizó por la complejidad de las heridas y la necesidad de atención especializada. Los afectados continúan recibiendo tratamientos intensivos en la capital santandereana.

Investigan si el hecho estaría
Investigan si el hecho estaría relacionado con la preparación de un ataque armado contra la fuerza pública - crédito Ejército Nacional

Investigan si preparaban un acto terrorista contra la fuerza pública y población civil

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la explosión.

Versiones preliminares señalan que los heridos podrían tener relación con un grupo armado ilegal que opera en el sur de Bolívar, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

En la región del Magdalena Medio, se advierte sobre el uso de drones adaptados con explosivos en medio de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales con presencia en el territorio.

Cinco policías resultaron heridos por ataque con drones explosivos en Cauca

Un ataque con explosivos lanzados desde drones golpeó el Cauca en la tarde del miércoles 11 de marzo, cuando un artefacto cayó sobre la subestación de Policía en el corregimiento de Pandiguando, en El Tambo.

El hecho, ocurrido alrededor de la 1:40 p.m., dejó cinco policías heridos y causó graves daños en la infraestructura, según información difundida por medios locales.

Aunque no se reportaron víctimas mortales, el ataque generó alarma en la zona y reactivó las alertas sobre el uso de drones en acciones violentas.

El ataque en El Tambo fue el tercero registrado durante la misma jornada en el departamento. En Cajibío, criminales utilizaron un dron para lanzar siete artefactos explosivos contra la estación de Policía, provocando daños estructurales en las instalaciones y afectaciones menores en viviendas cercanas.

En este atentado, no se reportaron policías heridos ni víctimas fatales, pero un menor de 17 años resultó lesionado por esquirlas. El adolescente fue trasladado al hospital local y, según los reportes médicos, está fuera de peligro.

La estación de Policía de

Horas antes, hacia las 10:00 a.m., fue atacada la subestación de Policía del corregimiento de Mondomo, en jurisdicción de Santander de Quilichao, mediante el lanzamiento de seis artefactos explosivos desde un dron. En este caso, tampoco se presentaron heridos entre los uniformados ni víctimas civiles.

El uso de drones cargados con explosivos se ha convertido en una táctica recurrente dentro del conflicto armado en Colombia. Diversos grupos armados ilegales han recurrido a esta modalidad para atacar instalaciones policiales, militares y objetivos estratégicos, aprovechando la capacidad de estos dispositivos para superar controles de seguridad y alcanzar zonas de difícil acceso.

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