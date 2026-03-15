Colombiana en España mostró cómo su vecina la enfrentó por usar cloro para lavar la terraza: “Le cayó agua y vino a regañarme”

Entre el susto, la rabia y la risa. Una vecina española le reclamó furiosa por unas gotas de lejía. Al final, se dio cuenta de que era la única forma en que vendría a saludarla - crédito rolaenmadrid / Instagram

Un incidente doméstico puso en evidencia las tensiones que pueden surgir cuando los colombianos intentan adaptarse a nuevas costumbres en el extranjero.

La creadora de contenido Tatiana Barreto compartió en redes sociales cómo una rutina de limpieza en su apartamento de España terminó en un incómodo desencuentro con su vecina.

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El detonante fue una limpieza profunda en la terraza. Según relató Tatiana, decidió utilizar cloro para desinfectar el espacio, sin anticipar que el agua y el producto químico llegarían hasta el piso inferior. La reacción de la vecina no se hizo esperar: “Me estás haciendo algo con la terraza”, exclamó la residente española mientras tocaba insistentemente el timbre.

La creadora de contenido describió su nerviosismo durante la confrontación. “Me acabo de agarrar por el cloro, me están temblando las manos. Me puse a limpiar la terraza con cloro, es porque iba a cambiar el patio. Parece que le bajó agua y vino a regañarme que el cloro se hacía daño a los pulmones”, narró en su video, mientras la tensión escalaba.

Tatiana narró que, según ella, solo cayeron un par de gotas de jabón - crédito rolaenmadrid / Instagram

La vecina insistió en que Tatiana la estaba afectando directamente: “Si me habrías mirado, porque me estás tirando a mí”. Al mostrar el patio de la afectada, la influencer afirmó: “Viéndole el patio a la vecina, está lleno de miércoles, tierra tirada por todos lados. Me vino a pelear porque le cayeron tres gotas de jabón. O sea, y yo, pues obvio, estaba restregando, intenté que no caigan”.

El intercambio dejó en claro lo difícil que puede ser la convivencia entre personas con costumbres diferentes. Tatiana reconoció: “No acabo de llegar y ya me estoy generando problemas, por eso es que no me amaño acá en España. Fue la única manera que la vecina española venga a saludarme”.

El video generó debate entre los seguidores de Tatiana, muchos de los cuales cuestionaron su actitud y defendieron a la vecina española. Uno de los comentarios compartidos ejemplifica el malestar: “Amiga, pues abres la puerta y te disculpas en vez de crear más enojo. Al final la culpa es tuya. Te disculpas como buena vecina y listo. La próxima limpias con más cuidado y ya. No hace falta crear tanto drama”.

Otros usuarios relataron experiencias similares, reflejando que estas situaciones no son aisladas. Una persona comentó: “Vivo en España, mi vecina es colombiana casada con español, igual que yo. El acoso lo empezaron poniendo vallenato a todo volumen, luego a golpear paredes y el suelo (yo vivo abajo) y me hicieron explotar. Fui y les dije hasta de que se iban a morir y salió el tipo y trató de empujarme por las escaleras (sic)”.

Está prohibido añadir sustancias que alteren su olor o color, y los fabricantes tienen la obligación de informar al Instituto Nacional de Toxicología sobre la composición de los productos para prevenir accidentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la plataforma, algunos recordaron la normativa local sobre el uso de productos de limpieza. “Está prohibido por ley tirar agua con lejía por la terraza. Y si tienes ropa tendida se la jodes. En vez de abrir y hablar te pones a hacer un vídeo (sic)”, apuntó un usuario. Otro fue tajante: “Pues si vas migrar lo normal es que se adapte a su cultura”.

También hubo quienes señalaron los riesgos sanitarios del cloro: “Pues razón tiene ya que es muy tóxico, lo vemos a diario en consulta de medicina medioambiental, ahora bien, con una petición decente y tranquila basta”. Otros defendieron a la vecina ante la intensidad del altercado: “La mujer está en una crisis nerviosa, tiene que aprender a manejar su ira, y ser educada. Para pelear se necesitan dos”, escribió una seguidora.

El uso de lejía, conocido en otros países como cloro, está sujeto a regulaciones precisas en España. La normativa técnico-Sanitaria regula su comercialización y uso para proteger la salud pública.

No existe una prohibición total, pero sí restricciones: está prohibido añadir sustancias que alteren su olor o color, y los fabricantes tienen la obligación de informar al Instituto Nacional de Toxicología sobre la composición de los productos para prevenir accidentes.

En España, las autoridades recomiendan ventilar bien y diluir el cloro para evitar intoxicaciones en el hogar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias advierten sobre los riesgos del cloro en ambientes domésticos. Su uso puede provocar irritación de las vías respiratorias, de la piel y de los ojos, y en casos graves, intoxicación si se inhala en concentraciones elevadas o se mezcla con otros productos. Los expertos recomiendan emplearlo siempre diluido en agua fría y garantizar una ventilación adecuada para minimizar los riesgos. Entre los peligros señalados también figuran la generación de gases tóxicos y el desgaste de superficies.