Colombia

Capturan a alias ‘Nelson’, cabecilla de las disidencias de las Farc, y desmantelan depósito de armas en Florencia, Caquetá

Durante la operación, el Ejército rescató a un menor reclutado por la estructura criminal y confiscó armas, municiones y equipos de comunicación, debilitando la capacidad operativa del grupo en la región

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Alias ‘Nelson’, cabecilla de comisión
Alias ‘Nelson’, cabecilla de comisión de las disidencias de las Farc, fue detenido por tropas del Ejército en Florencia, Caquetá. - crédito Ejército Nacional

En una operación militar coordinada en el sur del país, tropas del Ejército lograron la captura de Alexis Ávila Orozco, conocido como alias ‘Nelson’, presunto cabecilla de la Estructura Rodrigo Cadete, que forma parte del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. La operación también permitió desmantelar un depósito clandestino con armamento y equipos logísticos de la organización ilegal.

El procedimiento se realizó en la vereda Remolinos del Orteguaza, zona rural de Florencia, Caquetá, por tropas de la Décima Segunda Brigada de la Sexta División del Ejército Nacional. Durante la intervención, las autoridades lograron rescatar a un menor de edad que estaba en poder de la estructura armada, presuntamente víctima del delito de reclutamiento. El adolescente fue puesto a disposición de las entidades competentes para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos.

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Según el Ejército, la operación se enmarca dentro de los esfuerzos de las fuerzas militares para debilitar a las estructuras armadas ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades en Caquetá y zonas cercanas del Huila.

Quién es alias ‘Nelson’

De acuerdo con inteligencia militar, alias ‘Nelson’ asumió recientemente el rol de cabecilla de comisión tras la salida de otro integrante de la organización. Su función principal incluía coordinar extorsiones a comerciantes y empresarios, intimidar a la población civil y realizar actividades de inteligencia contra unidades militares en la región.

Tras su captura, ‘Nelson’ entregó información clave que permitió localizar un depósito clandestino donde la estructura almacenaba armas, municiones y equipos de campaña, afectando su capacidad operativa, logística y financiera.

Armas largas, ametralladora y más
Armas largas, ametralladora y más de 3.900 cartuchos fueron encontrados en un depósito clandestino del grupo armado ilegal. - crédito @FuerzasMilCol/X

Hallazgos en el depósito de armas

En el lugar, las autoridades incautaron un arsenal que incluía:

  • Ocho armas largas y una ametralladora
  • Más de 3.900 cartuchos de munición de distintos calibres
  • Proveedores para fusil y pistola
  • Chalecos y uniformes camuflados
  • Equipos de campaña y logística

Además, se encontraron dispositivos electrónicos y de comunicación, como celulares, radios, memorias USB, un computador y un control de dron con sus baterías, los cuales serán analizados para ampliar las labores de inteligencia militar.

Chalecos, uniformes camuflados, equipos de
Chalecos, uniformes camuflados, equipos de campaña y dispositivos de comunicación fueron confiscados para análisis de inteligencia. - crédito @FuerzasMilCol/X

Explosivos y material de intimidación

Durante la intervención, expertos en explosivos destruyeron dos artefactos improvisados hallados en el depósito, evitando riesgos para la población y las tropas. Las autoridades también incautaron cuadernos con anotaciones, material doctrinal del grupo armado y boletas de citación, que habrían sido utilizadas para intimidar a los habitantes y exigir pagos extorsivos.

Impacto en la seguridad regional

Las autoridades destacaron que este resultado afecta la capacidad operativa y financiera de la Estructura Rodrigo Cadete, debilitando sus redes de extorsión y limitando su presencia en el sur del país. La operación demuestra la continuidad de las acciones estratégicas del Ejército Nacional para desarticular grupos armados ilegales y proteger a las comunidades de Caquetá y Huila.

En su cuenta de X, las Fuerzas Militares reportaron: “Un menor de edad que había sido reclutado ilegalmente por las disidencias, fue recuperado por tropas del Ejército en zona rural de Florencia, Caquetá. Un integrante de la Estructura Rodrigo Cadete fue capturado en la operación, en la que además se incautaron 8 fusiles, una ametralladora, 3.981 cartuchos de varios calibres y material de intendencia”.

Las Fuerzas Militares informaron la
Las Fuerzas Militares informaron la recuperación de un menor reclutado ilegalmente y la incautación de armamento y material logístico del grupo criminal. - crédito @FuerzasMilCol/X

Continuidad de operaciones

El Ejército anunció que las operaciones militares continuarán en el departamento de Caquetá, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y neutralizar a los grupos armados ilegales que aún operan en la región. Este tipo de intervenciones refuerza la estrategia de desarticulación de estructuras criminales y muestra el compromiso de las autoridades para proteger la vida y los derechos de los ciudadanos.

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