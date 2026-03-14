Medellín fue nombrada “capital mundial del libro” y Gustavo Petro felicitó a la embajadora de Colombia ante la Unesco por lograrlo

Petro hizo el anuncio la mañana del sábado 14 de marzo desde su cuenta de X - créditos @petrogustavo/X | Lina Gasca / Colprensa

La mañana del sábado 14 de marzo, el presidente Gustavo Petro celebró en su cuenta de X la designación de la ciudad de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027, un reconocimiento internacional otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que resalta el avance de la ciudad como referente cultural en Colombia y América Latina.

La publicación del mandatario estuvo acompañada por la carta oficial enviada por el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, quien formalizó la decisión y extendió sus felicitaciones al jefe de Estado, al Gobierno nacional y al pueblo de Medellín.

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“Felicitaciones a Medellín y a Laura Guillén, nuestra embajadora en la Unesco, Medellín ha sido escogida como capital mundial del libro. Una Medellín inteligente y cultural avanza. El libro salva y hace pensar en las libertades”, escribió Petro desde su red social.

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En el documento, la Unesco reconoció los logros de la capital antioqueña en materia de fomento a la lectura, transformación de espacios públicos y promoción de la cultura del libro.

“Es un gran placer informarle de mi decisión de designar a Medellín como Capital Mundial del Libro de la Unesco para el año 2027, siguiendo la recomendación del Comité Asesor de la Capital Mundial del Libro. Permítame extender mis más cálidas felicitaciones a usted, al Gobierno de Colombia y al pueblo de Medellín por este notable logro”, señala la misiva que compartió Petro.

El anuncio fue recibido con entusiasmo en distintos sectores del país, especialmente entre gestores culturales, libreros, bibliotecarios y autoridades locales, que han sido protagonistas de la transformación de Medellín en las últimas décadas.

La ciudad fue destacada por su dinámica red de más de 110 librerías y 25 bibliotecas, muchas de las cuales han sido recuperadas y convertidas en vibrantes espacios culturales, incluso en edificios que antes funcionaron como prisiones o instalaciones policiales.

Según la carta de la Unesco, Medellín ha registrado en los últimos setenta años un crecimiento del 542 % en librerías, liderando el índice nacional de lectura y evidenciando un compromiso persistente con los libros y la alfabetización.

La institución internacional resaltó que Medellín, hoy liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, es considerado un referente global de innovación urbana y cultural, donde la lectura y el acceso a los libros funcionan como instrumentos de inclusión, resiliencia, construcción de paz y reconciliación social.

El reconocimiento de la Unesco también fue interpretado como un respaldo al trabajo diplomático de Laura Guillén, embajadora de Colombia ante el organismo, a quien el presidente Petro mencionó de manera especial en su mensaje.

Guillén ha jugado un papel clave en la articulación entre las autoridades nacionales y los equipos técnicos de la Unesco, facilitando el proceso de postulación y la defensa de la propuesta de Medellín frente al comité asesor internacional.

La designación de Capital Mundial del Libro implica que durante 2027, Medellín será escenario de una programación especial enfocada en la promoción de la lectura, el fortalecimiento de la industria editorial y la creación de espacios de encuentro para jóvenes, comunidades vulnerables y actores culturales.

En palabras de la Unesco, “esta designación reconoce el programa integral y participativo de Medellín, que moviliza a autoridades públicas, editores, libreros, bibliotecas, educadores y la sociedad civil para fortalecer toda la cadena del libro y fomentar una cultura duradera de la lectura”.

El organismo internacional hizo hincapié en el valor de los libros como motores de sociedades más inclusivas, equitativas y pacíficas, y reafirmó que el programa tendrá especial atención en jóvenes y poblaciones vulnerables.

La Unesco anunció además que el Subdirector General de Cultura mantendrá contacto con las autoridades municipales de Medellín en las próximas semanas para establecer una hoja de ruta que garantice la correcta implementación de las actividades y asegure una coordinación permanente entre la ciudad y el organismo internacional.

La selección de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027 representa un hito para Colombia y profundiza la alianza estratégica entre el país y la Unesco en materia de cultura, educación y promoción de la lectura.

El director general del organismo, Khaled El-Enany, expresó su confianza en que este reconocimiento contribuirá a fortalecer los lazos de cooperación y a posicionar a Medellín como un ejemplo global de transformación a través de la cultura.

“Estoy seguro de que esta designación profundizará aún más la sólida alianza entre la Unesco y Colombia, y espero con interés la exitosa realización del año de Medellín como Capital Mundial del Libro en 2027”, concluyó el funcionario en la carta enviada al presidente Petro.