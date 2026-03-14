Mataron a joven de 15 años tras pelea en cancha de fútbol: lo apedrearon y luego lo balearon frente a su familia

El joven fue baleado frente a su casa - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

Un adolescente de 15 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza en medio de una violenta riña en la que estuvo involucrado, en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena.

El hecho sucedió en la noche del jueves 12 de marzo de 2026, luego de que la víctima, identificada como Omar Flórez Ricardo, fuera a una cancha de fútbol de su barrio.

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De acuerdo con el relato de los familiares, conocido por el diario cartagenero El Universal, la riña inició alrededor de las 7:15 p. m., cuando el joven discutió con un hombre mayor que él (23 años), en el espacio deportivo. La agresiva interacción escaló de tal manera que niños que estaban en la zona corrieron a alertar a los parientes del menor, que estaban cerca y acudieron al lugar de los hechos.

“Nosotros estábamos en la puerta de la casa y de repente llegaron varios niños a avisarnos que Omar estaba peleando. Cuando nos dijeron que era con un hombre más grande que él, es cuando nos vamos al campo”, dijo una prima de la víctima, entrevistada por el medio.

Cancha deportiva en el barrio Olaya Herrera de Cartagena - crédito Google Maps

La madre del adolescente fue al lugar para intervenir, intentar separar a su hijo del presunto agresor —que también estaba sujetado por su madre—y llevarlo de regreso a su casa. Pero cuando todo parecía haber terminado, el conflicto escaló.

“Pensamos que todo había quedado así”: familiares de Omar Flórez Ricardo

En el camino a casa, el presunto homicida volvió a aparecer y golpeó al adolescente por la espalda. Entonces, el padre del menor intervino. Minutos después, varias personas, al parecer allegadas al posible agresor, arribaron al sitio y comenzaron a lanzar piedras y botellas. Aunque el pánico se apoderó de la familia Flórez Ricardo, al parecer, sus contrincantes se fueron, y con su hijo lograron llegar a su domicilio.

“Cuando llegamos a la esquina de la casa, se nos vino otra vez este sujeto con su combo. Nos tiraron piedras y botellas, sin importarles que en nuestro grupo había niños. Después todo se calmó y pensamos que había quedado así“, dijo la familiar.

Sin embargo, poco después, el atacante regresó armado, en motocicleta y disparó varias veces contra el adolescente, que estaba frente a su propia vivienda. El joven resultó herido de gravedad en la cabeza y fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció minutos más tarde. La prima del adolescente dijo que el individuo comenzó “a disparar a la loca”.

Cancha deportiva en el barrio Olaya Herrera de Cartagena, donde posiblemente el joven peleó con un joven de 23 años - crédito captura de pantalla Google Maps

El drama continuó cuando el padre del adolescente, en un intento por buscar al presunto responsable, se encontró con “el combo” y fue agredido brutalmente con cuchillos, puños, patadas y botellas. El hombre permanece hospitalizado en la Clínica Madre Bernarda en delicado estado de salud, reportó el diario mencionado.

Omar cursaba estudios para validar su bachillerato y, según descripciones de residentes del sector, era un joven tranquilo y servicial

Del presunto homicida se sabe que reside en el mismo sector de Olaya Herrera. Voceros de la Policía de Cartagena informaron a Infobae Colombia que la captura del joven ya se efectuó.

Familiares de la víctima asegura en el victimario disparó "a la loca" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“En la reacción policial y gracias a la información de la ciudadanía, se logra dar con la ubicación de un sujeto de 23 años que posteriormente fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General por la presunta participación y comisión de estos hechos”, dijo el teniente coronel, Carlos Andrés Nieto Cruz, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Familiares y vecinos de Omar Flórez Ricardo insisten en que la víctima soñaba con terminar sus estudios y forjar un futuro mejor. El asesinato del adolescente ha generado indignación y dolor en la zona, mientras las investigaciones policiales continúan para esclarecer los hechos y dar con los responsables.