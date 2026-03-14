Colombia

Mataron a joven de 15 años tras pelea en cancha de fútbol: lo apedrearon y luego lo balearon frente a su familia

La víctima fue golpeada con botellas. El padre del menor intervino en la riña y también resultó herido

Guardar
El joven fue baleado frente a su casa - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

Un adolescente de 15 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza en medio de una violenta riña en la que estuvo involucrado, en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena.

El hecho sucedió en la noche del jueves 12 de marzo de 2026, luego de que la víctima, identificada como Omar Flórez Ricardo, fuera a una cancha de fútbol de su barrio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el relato de los familiares, conocido por el diario cartagenero El Universal, la riña inició alrededor de las 7:15 p. m., cuando el joven discutió con un hombre mayor que él (23 años), en el espacio deportivo. La agresiva interacción escaló de tal manera que niños que estaban en la zona corrieron a alertar a los parientes del menor, que estaban cerca y acudieron al lugar de los hechos.

“Nosotros estábamos en la puerta de la casa y de repente llegaron varios niños a avisarnos que Omar estaba peleando. Cuando nos dijeron que era con un hombre más grande que él, es cuando nos vamos al campo”, dijo una prima de la víctima, entrevistada por el medio.

Cancha deportiva en el barrio
Cancha deportiva en el barrio Olaya Herrera de Cartagena - crédito Google Maps

La madre del adolescente fue al lugar para intervenir, intentar separar a su hijo del presunto agresor —que también estaba sujetado por su madre—y llevarlo de regreso a su casa. Pero cuando todo parecía haber terminado, el conflicto escaló.

“Pensamos que todo había quedado así”: familiares de Omar Flórez Ricardo

En el camino a casa, el presunto homicida volvió a aparecer y golpeó al adolescente por la espalda. Entonces, el padre del menor intervino. Minutos después, varias personas, al parecer allegadas al posible agresor, arribaron al sitio y comenzaron a lanzar piedras y botellas. Aunque el pánico se apoderó de la familia Flórez Ricardo, al parecer, sus contrincantes se fueron, y con su hijo lograron llegar a su domicilio.

“Cuando llegamos a la esquina de la casa, se nos vino otra vez este sujeto con su combo. Nos tiraron piedras y botellas, sin importarles que en nuestro grupo había niños. Después todo se calmó y pensamos que había quedado así“, dijo la familiar.

Sin embargo, poco después, el atacante regresó armado, en motocicleta y disparó varias veces contra el adolescente, que estaba frente a su propia vivienda. El joven resultó herido de gravedad en la cabeza y fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció minutos más tarde. La prima del adolescente dijo que el individuo comenzó “a disparar a la loca”.

Cancha deportiva en el barrio
Cancha deportiva en el barrio Olaya Herrera de Cartagena, donde posiblemente el joven peleó con un joven de 23 años - crédito captura de pantalla Google Maps

El drama continuó cuando el padre del adolescente, en un intento por buscar al presunto responsable, se encontró con “el combo” y fue agredido brutalmente con cuchillos, puños, patadas y botellas. El hombre permanece hospitalizado en la Clínica Madre Bernarda en delicado estado de salud, reportó el diario mencionado.

Omar cursaba estudios para validar su bachillerato y, según descripciones de residentes del sector, era un joven tranquilo y servicial

Del presunto homicida se sabe que reside en el mismo sector de Olaya Herrera. Voceros de la Policía de Cartagena informaron a Infobae Colombia que la captura del joven ya se efectuó.

Familiares de la víctima asegura
Familiares de la víctima asegura en el victimario disparó "a la loca" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“En la reacción policial y gracias a la información de la ciudadanía, se logra dar con la ubicación de un sujeto de 23 años que posteriormente fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General por la presunta participación y comisión de estos hechos”, dijo el teniente coronel, Carlos Andrés Nieto Cruz, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Familiares y vecinos de Omar Flórez Ricardo insisten en que la víctima soñaba con terminar sus estudios y forjar un futuro mejor. El asesinato del adolescente ha generado indignación y dolor en la zona, mientras las investigaciones policiales continúan para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Temas Relacionados

Omar Flórez RicardoRoña15 añosAsesinatoPolicíaCartagenaColombia-Noticias

Más Noticias

Carlos Andrés Gómez se consolida como la estrella de Vasco da Gama en 2026: elogios en Brasil

El protagonismo del extremo colombiano ha sido clave para recuperar al equipo carioca, que no siente el mismo efecto con uno de sus refuerzos colombianos

Carlos Andrés Gómez se consolida

Dominic Fabian, creador de contenido alemán que se enamoró de país, recibió la nacionalidad colombiana

El reconocido influenciador llegó a Colombia en 2016 a realizar un programa académico de posgrado, en Bucaramanga

Dominic Fabian, creador de contenido

El inusual regalo de cumpleaños de Isabella, la hija de Andrea Valdiri, causó revuelo en redes sociales: “Me hizo llorar”

La celebración de los 15 años de Isabella se robó todas las miradas por marcar una tendencia en crecimiento: la creación de elementos únicos que suelen caerse durante la infancia

El inusual regalo de cumpleaños

La selección Colombia celebra: uno de sus jugadores habituales anunció que será padre de su primer hijo

El jugador dio a conocer junto a su pareja que están en la dulce espera, generando revuelo y decenas de felicitaciones entre fanáticos y colegas de la Tricolor

La selección Colombia celebra: uno

La plata no está llegando: inversión extranjera en Colombia cayó más del 21% al iniciar 2026

En los dos primeros meses del año ingresaron cerca de USD1.300 millones al país, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025, lo que confirma la desaceleración en los flujos de capital extranjero hacia la economía colombiana

La plata no está llegando:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

Dominic Fabian, creador de contenido

Dominic Fabian, creador de contenido alemán que se enamoró de país, recibió la nacionalidad colombiana

El inusual regalo de cumpleaños de Isabella, la hija de Andrea Valdiri, causó revuelo en redes sociales: “Me hizo llorar”

Laura Pausini rinde homenaje a Shakira en su nuevo álbum ‘Yo Canto 2′: así suena su versión del clásico ‘Antología’

Alexa Torres y Manuela Gómez se dijeron de todo en ‘La casa de los famosos Colombia’: terminó la alianza de las “Chicas Tormenta”

Laura Barjum sacudió las redes sociales al compartir su postura sobre la monogamia y la fidelidad: “Me dieron ganas de poner el cuerno”

Deportes

Carlos Andrés Gómez se consolida

Carlos Andrés Gómez se consolida como la estrella de Vasco da Gama en 2026: elogios en Brasil

La selección Colombia celebra: uno de sus jugadores habituales anunció que será padre de su primer hijo

Dos equipos colombianos querían a Rodrigo Contreras: Millonarios se los ganó

Baja asistencia de Junior de Barranquilla se debe a que hinchas “no van a perder el tiempo”: dura crítica de un jugador

Tomás Ángel causó polémica por compararse con su padre, Juan Pablo Ángel: “Soy mejor y estoy completamente seguro”