Gustavo Petro anunció coordinación militar entre Colombia y Venezuela “para destruir el narcotráfico en la frontera”

Gustavo Petro aseguró que abogará por Venezuela para que Mercosur levante la suspensión indefinida - crédito Reuters/Gaby Oraa y Presidencia

La próxima reunión binacional entre Colombia y Venezuela, prevista para el 23 y 24 de abril de 2026 en Maracaibo, representa el relanzamiento formal de la cooperación en la conflictiva frontera tras la cancelación de la cumbre presidencial.

El anuncio llegó al cierre de una jornada diplomática de alto nivel entre ambos gobiernos, que priorizaron la seguridad y la integración económica de la región limítrofe al delegar su agenda bilateral en las respectivas cancillerías.

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En el transcurso de la sesión encabezada por Rosa Yolanda Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, junto a Yván Gil, canciller de Venezuela, las delegaciones oficiales certificaron el compromiso conjunto de mantener un despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera.

Este acuerdo persigue fortalecer la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en la zona, reto histórico que condiciona las relaciones bilaterales. Aunque originalmente se esperaba una declaración desde los jefes de Estado —el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez—, la cancelación de ese encuentro motivó que las directrices principales se concretaran a nivel de cancillerías.

El primer mandatario tildó de supremamente exitosa la reunión binacional de ambos países - crédito @petrogustavo/X

Tras la reunión, el jefe de Estado señaló en sus redes sociales que la reunión había sido un éxito. A propósito, señaló que iba a abogar para que se levanten las sanciones contra el vecino país para que ingrese a Mercosur.

“Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al mercosur (sic)”, expuso en su cuenta de X .

Petro mencionó que tiene como objetivo trabajar de forma conjunta con el objetivo de combatir el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana.

El jefe de Estado planteó la posibilidad de que se les dé la doble nacionalidad a los venezolanos - crédito @petrogustavo/X

“Se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera. La integración energética avanza y esperamos levantamiento de sanciones Ofac para lograrlo. Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional (sic)”, señaló el mandatario.

La polémica en torno a la articulación entre ejércitos de Colombia y Venezuela

Petro propuso a Nicolás Maduro unir los ejércitos - crédito Miguel Gutiérrez/Reuters

El jefe de Estado pidió que se efectúe la articulación de las Fuerzas Armadas colombianas con las venezolanas. El 29 de septiembre de 2025, durante el Consejo de Ministros, el primer mandatario hizo la solicitud directa al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, de adelantar las acciones necesarias para llevar a cabo esa unión.

“Ministro de Defensa, sin miedo, hay que articular inteligencia y acción de las Fuerzas Militares de Venezuela y las nuestras. Complicado, pero es básico para que esto se vuelva todavía mucho mejor”, precisó Gustavo Petro.

La decisión ha generado controversia debido a que el dictador Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos, es señalado de tener nexos con el narcotráfico y de liderar el cartel de los Soles, una organización criminal de Venezuela. Incluso, el Departamento de Estado de Estados Unidos estableció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura y llevarlo ante la justicia por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

La precandidata cuestionó la articulación de las Fuerzas Militares colombianas y venezolanas ordenada por Petro - crédito @VickyDavilaH/X

En reacción a la propuesta de Petro, la periodista y excandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos (Vicky Dávila) solicitó públicamente a las Fuerzas Militares de Colombia que desobedezcan órdenes del presidente Gustavo Petro relacionadas con la cooperación con fuerzas armadas de Venezuela. El pronunciamiento se realizó en una calle de Sabaneta (Valle de Aburrá, Antioquia), donde Dávila instó a los militares a guiarse exclusivamente por la Constitución, en respuesta a la decisión presidencial de coordinar acciones de seguridad con el gobierno de Nicolás Maduro.

Durante su intervención, la precandidata describió la medida de Petro como una instrucción para trabajar de forma conjunta con el cartel de los Soles y con lo que calificó como la “narcodictadura de Nicolás Maduro”, señalando también supuestos vínculos entre el mandatario venezolano, el narcotráfico y organizaciones armadas ilegales colombianas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Maduro es un narcodictador, es el jefe del ELN, es el dueño del negocio de la cocaína”, afirmó Dávila ante los presentes.