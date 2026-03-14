Excandidata denunció ante la Procuraduría presuntas irregularidades electorales en Chocó y solicitó un reconteo tras señalar inconsistencias en las actas

La solicitud busca que el Ministerio Público supervise la revisión de resultados realizada por la comisión escrutadora departamental - crédito Defensoría y Colprensa

La excandidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal en el departamento del Chocó, Sandra Tatiana Palacios Maturana, solicitó a la Procuraduría Regional del departamento acompañar el proceso de escrutinio electoral luego de reportar presuntas inconsistencias en algunos formularios utilizados durante la jornada de votación.

La petición fue presentada a través de su apoderado, el abogado Walter Alonso Jegén Taborda, mediante un documento dirigido al procurador Regional del Chocó o a su delegado. En el escrito se solicita la intervención del Ministerio Público para supervisar el proceso de revisión de resultados electorales adelantado por la comisión escrutadora departamental, integrada por delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.

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En el documento se explica que la solicitud se presenta luego de haber radicado ante la comisión escrutadora departamental una petición de saneamiento frente a algunos actos de elección que fueron objeto de preconteo durante la jornada electoral.

El escrito también hace referencia a la normativa que establece que los actos de elección pueden ser anulados cuando los documentos electorales presenten inconsistencias relacionadas con la veracidad de la información registrada.

En ese sentido, el documento cita el numeral tercero del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual “los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales“.

El objetivo de la solicitud es garantizar la transparencia electoral y proteger los derechos políticos de los ciudadanos - crédito Procuraduría General de la Nación

La comunicación señala que la solicitud busca garantizar la transparencia del proceso electoral y el ejercicio de los derechos políticos. En el documento se indica que la petición se formula “con el único fin de que se brinde transparencia y se garantice el ejercicio y derecho Constitucional de elegir y ser elegido dentro del marco del respeto y la igualdad.”

El documento pide que el Ministerio Público coadyuve las solicitudes orientadas a revisar el material electoral correspondiente a algunas mesas de votación, incluyendo la apertura de paquetes electorales y el recuento de los tarjetones.

La comunicación señala que el acompañamiento se solicita “con el fin de que por parte de su despacho se coadyuve con las peticiones de aperturar y recontar los tarjetones electorales de los municipios y mesas mencionadas en los escritos“. Este procedimiento permite revisar nuevamente los votos depositados en las urnas cuando se presentan reclamaciones relacionadas con inconsistencias en los formularios diligenciados por los jurados de votación.

Presuntas inconsistencias en formularios E-14

Algunos formularios muestran variaciones en la sección de “nivelación de mesa”, comparando votantes registrados, votos en urna y votos consignados en el acta - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Como soporte de la solicitud presentada ante la Procuraduría, la campaña de la excandidata adjuntó un documento en el que se enumeran varias situaciones identificadas como inconsistencias en formularios electorales E-14. Estos documentos corresponden a las actas oficiales en las que los jurados de votación registran los votos obtenidos por cada candidato o partido en las mesas.

El documento relaciona al menos once casos señalados como inconsistencias y presenta imágenes de los formularios en los que se habrían detectado esas situaciones. Entre las observaciones incluidas se encuentran diferencias entre el total de votos consignado en algunas actas y las cifras registradas para los candidatos o partidos políticos. En algunos de los formularios, las sumas consignadas en los cuadros destinados al registro de votos no coincidirían con el total anotado en el documento.

Entre las irregularidades también se detectaron correcciones visibles en números y repintado de cifras - crédito Prensa candidata Sandra Palacios

El material presentado también incluye actas correspondientes a mesas de votación en municipios como Acandí, donde se señalan diferencias en los registros de votos en mesas específicas, entre ellas las mesas identificadas como 007 y 005.

Otra de las observaciones consignadas señala que en una de las mesas analizadas se habría detectado una diferencia en el número de votos registrados en el formulario.

En las imágenes anexas también se observan correcciones visibles en algunos números consignados en las actas, así como marcas o repintado sobre las cifras registradas en los cuadros destinados al conteo de votos. En algunos casos las cifras presentan trazos adicionales que modifican el número originalmente escrito.

Otra de las situaciones señaladas corresponde a un formulario en el que se indica que el documento no presenta las firmas de los jurados de votación y que el registro de votos correspondiente al Partido Liberal muestra cifras repintadas o corregidas.

Algunas actas de votación no contaban con las firmas de los jurados, lo cual pone en duda su validez - crédito Prensa candidata Sandra Palacios

El documento también presenta ejemplos de formularios en los que se observan diferencias en la sección denominada nivelación de mesa, un apartado del E-14 que compara el número de votantes registrados con el total de votos depositados en la urna y los votos consignados en el acta.

En algunos de los formularios incluidos en el documento se observan variaciones entre esas cifras, lo que motivó que las actas fueran incluidas dentro del listado de inconsistencias presentadas ante la comisión escrutadora departamental.