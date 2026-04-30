Icetex lanzó nuevo descuento para pagos anticipados: beneficiarios podrán acceder a una condonación parcial de su crédito educativo

El beneficio permite a los titulares saldar anticipadamente su deuda y obtener un descuento directo sobre el capital pendiente del crédito - crédito Colprensa/Grok/Icetex

El Icetex anunción una nueva medida que representa una oportunidad para miles de beneficiarios de su crédito educativo: la Condonación Parcial de Capital por Pago Anticipado.

El beneficio, vigente durante 2026, permite a quienes están en etapa de amortización de su crédito saldar la totalidad de su deuda antes del plazo pactado y recibir un descuento directo sobre el capital pendiente. La iniciativa busca no solo aliviar la carga financiera de los usuarios responsables, sino también liberar recursos para que más estudiantes colombianos puedan acceder a la educación superior.

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¿En qué consiste la condonación parcial por pago anticipado?

Según explicó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, “el beneficio de Condonación Parcial por Pago Anticipado es la gran oportunidad de terminar anticipadamente la deuda con la entidad, ahorrar dinero y permitir que más estudiantes accedan a educación superior con esos recursos”. El monto del descuento depende del número de años restantes del crédito: por cada año completo de pago anticipado, se aplica un porcentaje de condonación sobre el saldo de capital.

Para acceder a la condonación parcial, el usuario debe estar en etapa de amortización, al día en pagos y cumplir condiciones específicas del crédito Icetex - crédito Icetex

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El programa está dirigido a titulares de créditos educativos reembolsables con Icetex que cumplan los siguientes requisitos:

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El crédito debe estar en etapa de amortización (es decir, ya terminó la etapa de estudios).

Estar al día con los pagos.

Haber realizado los últimos 12 pagos a tiempo (dentro de la fecha límite de pago).

Haber pagado al menos el 10 % del total de las cuotas establecidas del crédito.

Tener un saldo de crédito igual o superior a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

¿Cómo funciona el descuento y cómo se calcula?

La tasa de descuento por pago anticipado para 2026 es del 0,79% efectivo anual sobre el capital pendiente por cada año completo de pago que se anticipe. Esto significa que, a mayor número de años faltantes para terminar el crédito, mayor será el descuento que el beneficiario podrá obtener.

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El proceso es totalmente digital y personalizado. El sistema analiza individualmente cada caso, considerando el saldo, las cuotas restantes y los años por anticipar. El usuario puede simular el pago anticipado y ver el valor exacto del descuento antes de decidir si acepta la negociación.

El proceso para acceder al beneficio de Condonación Parcial es completamente digital, personalizado y puede simularse desde el portal transaccional de Icetex - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pasos para acceder al beneficio

Ingresa a www.icetex.gov.co y accede al Portal Transaccional con su usuario y contraseña. Confirme su identidad usando el código que recibirá en su correo registrado. Seleccione su crédito y haga clic en “Consultas”. Vaya a la opción “Mis beneficios” y luego a “Condonación Parcial de Capital por Pago Anticipado”. Revise las condiciones y, si cumple los requisitos, empleo el simulador para conocer el valor del pago anticipado y el monto a condonar. Si acepta la propuesta, podrá realizar el pago único y cerrar su crédito con descuento. Todos los trámites son gratuitos, directos y sin intermediarios.

Consideraciones importantes

El beneficio solo aplica a quienes cumplan todos los requisitos al momento de la consulta.

Si el usuario no cumple las condiciones, puede seguir pagando normalmente y volver a consultar en el futuro cuando cumpla los requisitos.

El sistema permite simular varias veces antes de tomar una decisión definitiva; la negociación y los valores quedan registrados en el sistema tras la aceptación.

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Participar en la Condonación Parcial de Capital ayuda a liberar recursos para que más colombianos puedan acceder a educación superior financiada - crédito Colprensa

El programa incentiva el pago anticipado, reduce la carga financiera de los beneficiarios y contribuye a la sostenibilidad del fondo educativo, permitiendo que nuevos estudiantes accedan a financiamiento universitario.

Además, el proceso fomenta la inclusión financiera, la transparencia y la autogestión del crédito, alineándose con los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional y dando reconocimiento a quienes mantienen un excelente comportamiento de pago.

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