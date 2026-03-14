“Este es un S.O.S para nuestras fronteras”: empresarios piden medidas urgentes para reactivar economía en la frontera Colombia-Ecuador

Frontera Colombo ecuatoriana | Shutterstock

Representantes de 15 cámaras de comercio de Colombia pidieron medidas urgentes para enfrentar la crisis económica que afecta a las regiones de frontera con Ecuador, según información publicada por Semana. La solicitud se realizó durante una reunión en Ipiales donde se analizó el impacto de aranceles y restricciones comerciales.

El encuentro reunió a autoridades nacionales, empresarios y aliados del sector productivo en una sesión del Comité de Fronteras, de acuerdo con ese medio de comunicación. El objetivo fue evaluar los retos económicos que enfrentan las empresas ubicadas en estas zonas estratégicas para el comercio binacional.

Durante la reunión se alertó sobre las dificultades que atraviesa la frontera colombo-ecuatoriana, donde miles de empleos dependen de la actividad empresarial y del intercambio comercial entre ambos países, citado por Semana. Las empresas ubicadas en estas regiones aportan más de 304.000 empleos formales.

Las regiones de frontera serían las más afectadas ante un eventual aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador, según el análisis económico- crédito VisualesIA

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Empresarios alertan sobre impacto de aranceles y restricciones comerciales

La reunión fue liderada por Confecámaras y la Cámara de Comercio de Ipiales, entidades que convocaron a los representantes del sector empresarial para analizar la situación económica de la frontera.

Durante el encuentro se discutieron los efectos que han tenido diversas decisiones comerciales adoptadas recientemente por Ecuador.

Entre ellas se encuentra la imposición de un arancel del 30 % a productos colombianos, medida que ha generado preocupación entre empresarios y autoridades económicas.

Los representantes del sector empresarial señalaron que las restricciones comerciales y los problemas logísticos han afectado el intercambio económico entre los dos países.

Además, recordaron que ya se cumplen 80 días del cierre del puente San Miguel, en Putumayo, una infraestructura clave para el comercio binacional.

Este paso fronterizo ha sido históricamente uno de los corredores más importantes para el transporte de mercancías entre Colombia y Ecuador.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre cruza el Puente Internacional de Rumichaca en la frontera de Colombia con Ecuador, en Ipiales, Colombia, 30 de julio, 2025. REUTERS/Karen Toro

Las medidas urgentes que piden las cámaras de comercio

Durante la sesión del Comité de Fronteras, los representantes empresariales plantearon varias propuestas para enfrentar la crisis económica en estas regiones.

Una de las principales solicitudes fue declarar una emergencia económica en las zonas de frontera, con el fin de implementar medidas extraordinarias que protejan el empleo y la actividad empresarial.

También pidieron suspender temporalmente los aranceles en la Zona de Integración Fronteriza, con el objetivo de reactivar el comercio entre ambos países.

Otra de las propuestas fue reactivar el XII Gabinete Binacional Colombia–Ecuador, espacio de coordinación entre los dos gobiernos para abordar temas económicos, comerciales y de seguridad en la frontera.

Las cámaras de comercio también solicitaron a la Comunidad Andina de Naciones y al tribunal andino que se pronuncien sobre la demanda presentada por Colombia frente a la crisis comercial con Ecuador.

Frontera Ecuador

Propuestas para fortalecer la economía en zonas de frontera

Además de las medidas urgentes, los empresarios presentaron varias iniciativas orientadas a impulsar el desarrollo económico de las regiones fronterizas.

Entre ellas se planteó implementar incentivos económicos y tributarios para atraer inversión y generar empleo formal.

Una de las propuestas consiste en extender los beneficios de exclusión o exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los territorios de frontera.

También se propuso ampliar los incentivos tributarios bajo el modelo de Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC).

Otra iniciativa busca fortalecer los esquemas de comercialización colectiva y las soluciones logísticas, con el fin de facilitar el acceso a mercados para las empresas de estas regiones.

Los empresarios también plantearon simplificar los procedimientos de comercio transfronterizo y mejorar el acceso a instrumentos de financiación y garantías empresariales.

Para los líderes del sector, estas medidas son fundamentales para proteger la actividad económica y evitar el deterioro del empleo en las zonas fronterizas.

“Este es un S.O.S para nuestras fronteras, el desarrollo de estas zonas representa una oportunidad para fortalecer la competitividad regional y la integración económica del país con los mercados internacionales. Desde la Red de Cámaras de Comercio trabajamos para acompañar a las Cámaras de Comercio y a los empresarios, así como para impulsar alianzas público-privadas que potencien su crecimiento”, afirmó Nicolás Botero Páramo Gaviria, presidente de Confecámaras, citado por ese medio de comunicación.