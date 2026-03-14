Dominic Fabian, creador de contenido alemán que se enamoró de país, recibió la nacionalidad colombiana

“Me llegó la mejor noticia del mundo”, fue el mensaje con el que Dominic Fabián Wolf, el creador de contenido de origen alemán que decidió migrar a Colombia y empezar una nueva vida, anunció que, tras diez años de trámites, las autoridades colombianas le dieron la ciudadanía colombiana.

“ME ACEPTARON LA NACIONALIDAD COLOMBIANA (sic)”, dijo el influencer, que por años ha usado sus redes sociales para mostrar cuánto se enamoró de Colombia y sus ciudadanos, y por ahí derecho, de Paula Montagut, una abogada santandereana que se convirtió en su esposa y con quien espera ya su segundo bebé.

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El proceso, de acuerdo con la explicación del ahora colombo-alemán en varios de sus videos, se realizó conforme a los requisitos exigidos por las autoridades, sin acudir a intermediarios ni gestionar contactos externos.

Dominic Fabián, conocido en redes como “el alemán más colombiano”, detalló que cada etapa fue cumplida de acuerdo a lo estipulado en la normativa colombiana. Según relató, optó por realizar el procedimiento de manera independiente y con la documentación solicitada por las entidades competentes en Colombia.

Dominic Colombia es el alemán más orgulloso de ser colombiano. En 2024 recibió la cinta de honor y excelencia de la Presidencia de la República - crédito dominiccolombia/Instagram

“Todo lo hice directamente, sin ayuda de terceros”, afirmó Dominic Fabián, que compartió su satisfacción tras recibir la notificación oficial de parte de las autoridades.

En el reciente clip, el influencer mostró la conversación que sostuvo con su esposa, en la que le comunicó la noticia:

“No lo puedo creer. Ahora sí”, dijo. Su compañera sentimental agregó: “Te dieron la nacionalidad”. Dominic Fabián aclaró, entre risas de emoción: “Sí. Ya, ahora sí”.

Su esposa corrió a abrazarlo y dijo: “Eso es para el segundo bebé. Uh, qué bonita felicidad eso”. El ahora ciudadano colombiano siguió, con lágrimas en sus ojos: “Ahora sí. Ahora sí soy colombiano. Uy, no, qué felicidad. Mi corazón”.

Los padres del influencer colombo-alemán encantados con los paisajes colombianos - crédito @dominiccolombia/Instagram

En ese momento, el influenciador estaba usando una camiseta en la que se lee el mensaje “Orgullosamente al mundo: Colombia”. En los textos que usó en su video dijo que ese era “el momento que más había esperado” y agradeció a los colombianos.

El último trámite pendiente consiste en la convocatoria al acto de juramento, requisito final para formalizar la ciudadanía. Dominic Fabián espera la cita con la que uno de sus anhelos se hará realidad.

Se cumplió un año del matrimonio de Dominic Fabián Wolf con una Paula Montagut

Dominic Wolf y Paula Montagut sellaron su unión matrimonial el 1 de febrero de 2025 en el municipio de Floridablanca, Santander. La ceremonia reunió a ambas familias y se convirtió en un evento visible en redes sociales, donde Wolf y Montagut compartieron momentos claves con sus seguidores.

El enlace representó el cierre de un ciclo que había comenzado en febrero de 2024, cuando el creador de contenido anunció el compromiso formal tras una propuesta en el Caribe colombiano.

En redes sociales compartieron algunos momentos de la ceremonia - crédito @dominiccolombia/IG

A diferencia de otros acontecimientos similares, la boda de Wolf y Montagut se caracterizó por la activa participación de los seguidores en redes sociales, que comentaron en tiempo real los detalles del festejo. El evento coincidió con la visita de la familia alemana de Wolf a Colombia, que aprovechó la ocasión para recorrer distintos paisajes del país, como el Valle del Cócora.

Las imágenes difundidas en redes mostraron detalles como el código de vestuario en tonos claros, elegidos en consideración al clima cálido del área metropolitana de Bucaramanga. Paula Montagut fue acompañada por su padre en el ingreso al altar y, a través de las historias de Instagram, definió el momento como “un sueño hecho realidad”.