Abelardo de la Espriella respondió denuncias de Tomás Uribe de una campaña de desprestigio contra Álvaro Uribe: “No voy a caer en su juego”

Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial - crédito Colprensa

Abelardo de la Espriella, abogado y hoy candidato presidencial de Colombia, se refirió a la denuncia hecha por Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que acusó a su campaña de financiar a influenciadores digitales con el objetivo de atacar a figuras de la oposición democrática en Colombia.

El líder del movimiento Defensores de la Patria, en diálogo con Caracol Radio W, no solo desmintió estar involucrado en los actos denunciados por el empresario colombiano, sino que recordó su admiración hacia la figura del exjefe de Estado entre 2002 y 2010.

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El candidato defendió la transparencia de sus cuentas oficiales y subrayó la imposibilidad de controlar por completo el comportamiento de terceros que, aunque han respaldado su campaña, actúan por cuenta propia durante la contienda electoral.

- crédito Carlos Garcia Rawlins/Reuters - @tomu1969 - @delaespriella_style/Instagram

“Las cuentas oficiales de la campaña todo el mundo las conoce. Yo no puedo responder por lo que hacen terceros, como no puede responder Paloma por los ataques que me hace su suegro y que me hace su cuñado y gente que le sigue de la campaña”, indicó De la Espriella a la cadena radial.

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Incluso, recalcó que en esa disputa varios dirigentes cercanos a la campaña de Paloma Valencia, senadora y candidata del Centro Democrático, han salido en sus redes sociales a atacar su campaña.

“El suegro de Paloma y el cuñado todos los días me atacan. El doctor Rafael Nieto, senador electo, sacó una catilinaria en mi contra y tal. Yo no estoy creyendo que Paloma le manda a hacer eso. Entonces resulta que sale un video de una cuenta que no es oficial y me echan el muerto a mí. Por favor, un poquito más de madurez”, añadió.

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Enrique Gómez reafirmó libertad de expresión en su campaña a Tomás Uribe - crédito @Enrique_GomezM/X - Colprensa

Además, el abogado descartó que estuviera detrás de una presunta campaña de desprestigio a un hombre que, en sus palabras, solo tiene admiración.

“Nunca estaría yo en una campaña de desprestigio contra un hombre que le ha dado tanto a Colombia como Álvaro Uribe Vélez y de quien he sido tan cercano. No voy a caer en confrontaciones. No voy a caer en ese juego. Yo siempre, donde sea que esté, voy a honrar a Álvaro Uribe Vélez, a quien respeto y admiro profundamente. Pero esta es una campaña política, los ánimos se exacerban”, comentó.

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El candidato Abelardo de la Espriella aseguró que los políticos que se aliaron con Paloma Valencia son responsables de los problemas actuales del país - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

Así mismo, De la Espriella recordó que no ha efectuado ningún ataque contra la campaña de Valencia, por lo que se desliga de las actuaciones de algunos simpatizantes o dirigentes políticos.

“Uno no puede controlar a todo el mundo, uno no puede controlar a los seguidores. Incluso, gente cercana a veces bota el chupo y tiene uno que salir corriendo a calmar las aguas. Pero ustedes pueden revisar todas mis intervenciones y no hay una sola ofensa contra Paloma de mi parte. La he tratado con todo el respeto, lo propio he hecho con el presidente Uribe, no podría ser de otra manera”, afirmó.

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Del mismo modo, rechazó cualquier intención de participar en ataques hacia Uribe y su familia, resaltando que ha defendido durante 15 años al expresidente.

“Yo no voy a caer en el juego de Tomás. Para pelear se necesitan dos y yo respeto mucho al presidente Uribe, a doña Lina y a Jerónimo le tengo mucho aprecio como para caer en las provocaciones de Tomás (...) A Tomás se le olvida que yo durante quince años he defendido a su padre con todo el compromiso, sin ningún interés y además ganándome todos los enemigos de él”, advirtió.

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FOTO DE ARCHIVO. Abelardo De La Espriella, abogado colombiano y candidato presidencial de la derecha, gesticula durante una entrevista con Reuters, en Bogotá, Colombia, 11 de febrero, 2026. REUTERS/Luisa González

Por último, sugirió cesar los ataques entre ambos bandos políticos y reiteró su compromiso de que respaldaría a Paloma Valencia, en caso de que ella se enfrente en una eventual segunda vuelta presidencial contra Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

“Que cada quien vote por el que le dé la gana. Esa es la democracia. Vamos a vender nuestra panela, dejemos la confrontación, la pelea, ya está bueno. Es que lo he dicho desde el primer momento, yo no estoy en eso. Yo estoy recorriendo el país feliz, me estoy disfrutando la campaña, no quiero que se acabe. Estoy lleno de esperanza porque sé que podemos construir la patria milagro”, puntualizó.

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