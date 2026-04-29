Colombia

Chill Capo, el influencer estadounidense deportado por promover encuentros sexuales en Medellín, se despachó contra Migración Colombia: “El dinero sí fue tomado”

El ciudadano cuyo nombre de pila es Steve Newland mencionó a la directora regional de Migración Colombia en Antioquia, Paola Salazar

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El estadounidense compartió su testimonio el 28 de abril de 2026 - créditos Migración Colombia | @chillcapo/IG
El estadounidense compartió su testimonio el 28 de abril de 2026 - créditos Migración Colombia | @chillcapo/IG

El creador de contenido estadounidense Steve Newland, conocido en redes sociales como Chill Capo, volvió a refirirse a su reciente deportación (abril de 2026) de Colombia y lanzó serias acusaciones contra funcionarios de Migración Colombia, incluyendo menciones directas a la directora regional de la entidad en Antioquia, Paola Salazar.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, “Chill Capo” relató los pormenores de su expulsión del país, y afirmó: “Un oficial de inmigración me amenazó en mi cuenta de Instagram con acciones legales. Quiero saber qué opinan, porque esto me parece sospechoso y poco profesional”.

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El influencer aseguró que después de difundir un adelanto de su nueva docuserie, donde expone supuestos hechos de corrupción en el proceso migratorio, recibió mensajes intimidatorios de la funcionaria, haciendo referencia a Salazar.

Según su testimonio, durante el procedimiento de deportación, funcionarios de Migración Colombia habrían exigido a él y a su pareja el pago de 4 millones de pesos colombianos (alrededor de 1.000 dólares) para supuestamente obtener favores y evitar ser grabados o fotografiados.

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“Me aseguraron que solo tendría un veto voluntario de dos años, pero no fue así y, sin embargo, el dinero sí fue tomado”, declaró el ciudadano estadounidense que no podrá ingresar a Colombia por cinco años.

“Chill Capo” añadió que cuenta con testigos del hecho: “Mi abogado, mi chica y una amiga estaban ahí y saben exactamente lo que sucedió”.

El estadounidense cuestionó la conducta de la directora regional de Migración Colombia, y reiteró que ella continuó monitoreando su actividad en redes sociales desde su cuenta personal incluso después de la deportación.

Debido a la gravedad de la acusación anterior, el creador de contenido compartió capturas de pantalla con los comentarios que habría recibido por parte del perfil personal de Salazar.

“¿Cuántos funcionarios del sistema legal o de migración siguen a sus clientes o deportados desde su cuenta personal? Eso es demasiado personal, ¿no creen?”, planteó el ciudadano norteamericano, quien además detalló que la funcionaria respondió a sus publicaciones acusándolo de mentir.

“Intenté mostrarle pruebas, pero ella solo dijo: ‘Eso no es prueba, no estás mostrando todo’. Pero el dinero se envió el 10 de abril, cuando yo estaba detenido. ¿A quién creen que fue ese dinero?”, insistió Newland en el video.

La polémica en torno a Chill Capo no es nueva: su deportación de Colomia

Según Migración Colombia, el creador de contenido fue expulsado a mediados de abril de 2026 y se le prohibió el ingreso al país por cinco años, tras ser señalado de organizar actividades turísticas y fiestas orientadas al turismo sexual, así como de promocionar a mujeres locales como parte del atractivo para visitantes extranjeros.

La directora regional de Migración, Paola Salazar, explicó que la medida respondió a la promoción de paquetes turísticos con presuntos fines de explotación sexual y a la difusión de consejos para evadir controles migratorios.

“Chill Capo” ha negado cualquier vínculo con la explotación sexual y ha defendido la legalidad de sus actividades: “Mis eventos eran seguros, colaboraba con negocios locales y nunca fui arrestado ni acusado formalmente”, sostuvo en una declaración tras su regreso a Estados Unidos.

El caso adquirió mayor notoriedad por la denuncia de la desaparición en Medellín del ciudadano estadounidense Ivan Nyiiro, agente federal de EE. UU., a quien Chill Capo buscó visibilizar a través de sus redes sociales tras su deportación.

“No se trata de un turista cualquiera, sino de un oficial federal de Estados Unidos… cada hora cuenta”, expresó el extranjero, que de paso criticó la demora de las autoridades locales en la búsqueda.

Mientras tanto, el creador de contenido anuncia el lanzamiento de su docuserie Let’s Talk About It para el 30 de abril, en la que promete revelar detalles de lo ocurrido durante su expulsión y mostrar supuestas pruebas de irregularidades en el proceso migratorio en Colombia.

“¿Es más probable que yo diga la verdad y los oficiales de inmigración mientan, o que todo esto sea invento mío y migración solo me sigue en Instagram para saber si llegué bien a Estados Unidos? Ustedes decidan”, concluyó Chill Capo en su video.

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