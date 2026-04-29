Leyenda del fútbol inglés se rinde ante Luis Díaz tras su gol con el Bayern Múnich: “Así deberían ser los extremos de todo el mundo”

El gol de Luis Díaz le permitió al Bayern Múnich volver a entrar en la serie para jugar un cupo a la gran final de la Champions League-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

Pese a la derrota del Bayern Múnich por 5-4 ante París Saint Germain, el 28 de abril de 2026, Luis Díaz volvió a ser uno de los principales protagonistas para el cuadro alemán en el partido de ida por las semifinales de la Champions League.

El gol que anotó el exjugador del Liverpool, y que dejó la llave abierta para definir al finalista de Europa el 6 de mayo de 2026, no solamente despertó los elogios de los hinchas de los “Gigantes de Baviera”: también provocó la reacción de exjugadores que dejaron su legado.

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Ese fue el caso del exdefensor inglés John Terry, múltiple campeón con el Chelsea de Inglaterra y figura de la selección nacional durante 10 años.

El exdefensor inglés, campeón con Chelsea de la Champions League, habló sobre el partidazo de las semifinales entre franceses y alemanes en el Parque de los Príncipes de París-crédito @johnterry26/TikTok

El 28 de abril de 2026, recién finalizado el partido, Terry elogió el rendimiento de los atacantes del partido, incluído Luis Díaz tras el duelo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich por la semifinal de la UEFA Champions League. En un video difundido en su cuenta de TikTok:

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“Así deberían ser los extremos en todo el mundo” al referirse a la actuación del colombiano junto a Michael Olise y Désiré Doué, figura del París Saint Germain.

Durante el partido disputado en el Parque de los Príncipes, que terminó con victoria francesa 5-4, el exdefensor británico resaltó la habilidad de los tres jugadores para superar a los rivales, comparándolos directamente con figuras como Messi, Hazard y Ronaldo. Terry declaró:

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“Tenemos que hablar de Olise, Díaz y Doué, Dios mío, estos tres jugadores... Solo miren a estos tres cuando reciben el balón directamente, desbordan a un defensor. No hay nada peor para un defensor, cuando alguien te encara”, completó.

En sus declaraciones publicadas en TikTok, el exganador de la UEFA Champions League en 2012 con el Chelsea agregó:

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“Jugadores como Hazard, Messi, Ronaldo, todos lo hacen, todos los jugadores top lo hacen, y estos tres (Olise, Díaz y Doué) lo hacen tan bien como cualquiera”, concluyó.

Elogios a Luis Díaz tras el PSG 5-4 Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes

El técnico español del París Saint Germain Luis Enrique subrayó la influencia de Luis Díaz tras la victoria de su equipo sobre el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League, en el que consideró el “mejor partido” que ha dirigido como entrenador.

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El técnico español destacó que, pese al alto nivel de exigencia y a la intensidad inédita vivida en el Parque de los Príncipes, su equipo supo imponerse ante el cuadro alemán y consolidar una ventaja significativa, lo que acerca al PSG a otra final continental.

Luis Enrique resalta el impacto de Luis Díaz en la victoria del PSG sobre Bayern Munich en la Champions League-crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

La magnitud de la actuación tomó mayor importancia, para el entrenador, al señalar que el Bayern Múnich era hasta entonces el club europeo con menos derrotas en la temporada, habiendo perdido solo dos partidos antes de este encuentro.

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“Hemos conseguido que pierda su tercer partido de la temporada, es para estar muy contentos”, expresó Luis Enrique.

El propio Luis Enrique identificó los ejes que marcaron el desarrollo del partido. En su análisis, reconoció el despliegue ofensivo de los bávaros y, en particular, el papel crucial de los extremos:

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“Sus dos extremos, Luis Díaz y Olise… ¿de dónde salen esos jugadores? Y Harry Kane… Empezaron mejor el partido, eso nos costó un poquito”, señaló el entrenador.

El entrenador español explicó cómo su equipo logró sobreponerse y revertir un inicio adverso.

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“En dos acciones, sin demasiado fútbol, le dimos la vuelta al partido, algo que podemos hacer porque tenemos mucha energía y porque nuestro estadio es increíble”.

Asimismo, en su balance táctico, Luis Enrique identificó la relajación en la presión sobre Kimmich como uno de los factores que permitieron la reacción final del Bayern.

“Creo que en el momento en que dejas que Kimmich reciba el balón con relativa facilidad y no presionas con la misma intensidad, es cuando nos han generado más peligro y han marcado más goles”, detalló el técnico.

En resumen, Luis Enrique consideró que la serie permanece abierta pese a la ventaja conseguida, y resaltó la necesidad de mantener la concentración en el partido de vuelta en Alemania.

“Lo hubiera firmado antes y no espero un partido diferente en Múnich. Vamos a intentarlo”, concluyó.