El riesgo país de Colombia cae al mínimo de cinco años: así fue la mayor operación de recompra de deuda de la historia

El Ministerio de Hacienda recompró bonos externos por USD 4.560 millones en los mercados internacionales de capitales. La operación generará ahorros en intereses de USD 6.214 millones al vencimiento crédito VisualesIA

El 20 de abril de 2026, Colombia anunció en los mercados internacionales la recompra de bonos globales en dólares por un valor nominal de USD 4.560 millones, una operación que cerró el 24 de ese mes y que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público describe como parte de una estrategia de gestión de deuda que lleva en marcha desde mediados de 2025.

El resultado más visible llegó días después: el indicador que mide el riesgo país tocó 219 puntos básicos, el registro más bajo en cinco años. Para entender qué significa ese número, hay que saber qué es el EMBI (Emerging Markets Bond Index).

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Es, en términos simples, el termómetro que usan los inversionistas del mundo para medir qué tan arriesgado es prestarle plata a un país. Cuanto más alto el número, más desconfianza; cuanto más bajo, más confianza. En octubre de 2022, ese indicador para Colombia rondaba los 500 puntos. Hoy está en 219.

La operación consistió en que el Estado colombiano salió al mercado a comprar de vuelta —a precio de descuento— sus propios bonos de deuda, es decir, los papeles con los que en años anteriores había pedido prestado dinero a inversionistas de todo el mundo, muchos de ellos con tasas de interés muy altas.

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El índice EMBI Colombia cayó a 219 puntos básicos en abril de 2026, su nivel más bajo desde abril de 2021, tras el anuncio de la recompra de bonos globales en dólares- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Entre los bonos recomprados figuran, por ejemplo, el Bono Global 2053 con cupón de 8,750% y el Bono Global 2054 con cupón de 8,375%. Al recomprarlos con descuento, el país se ahorró USD 135 millones en el valor del capital y proyecta un ahorro en intereses de USD 164 millones en 2026, USD 305 millones en 2027 y USD 6.214 millones al vencimiento total de esa canasta de bonos.

La tasa promedio que paga Colombia por su deuda externa bajó de 5,02% en enero de 2025 a 4,26% tras esta operación, una reducción de 16 puntos básicos. Para ponerlo en términos cotidianos: es como si alguien que pagaba una cuota mensual alta por un préstamo lograra refinanciarlo a una tasa menor. El ahorro se acumula mes a mes.

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Otro dato del informe que presentó el Ministerio de Hacienda es que la deuda externa como porcentaje del total de la deuda del país llegará al 25%, frente al 41,8% que registraba a finales de 2022.

Eso quiere decir que Colombia depende mucho menos de lo que le deben al exterior, lo cual la hace más resistente a las turbulencias del mercado global, como las variaciones del dólar o las crisis en otros países. A abril de 2026, la composición de esa deuda por monedas es: 67,14% en dólares, 16,91% en euros, 14,49% en francos suizos y 1,46% en pesos colombianos.

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La deuda externa de Colombia como porcentaje del total de la deuda pasó del 41,8% registrado a finales de 2022 al 25% tras las operaciones de manejo de deuda ejecutadas desde agosto de 2025- VisualesIA

La relación de deuda neta sobre el PIB cerró 2025 en 58,5%, por debajo del 59,3% de 2024. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) proyectaba que ese indicador llegaría al 63% del PIB en 2026 y cerca del 64% en 2027. La proyección actual lo estabiliza en 58,9%.

Uno de los datos que más llama la atención en el informe es la comparación con México. El diferencial entre los bonos de Colombia y los de México con vencimiento en 2035 —que llegó a superar los 180 puntos básicos en 2025— se comprimió hasta 73 puntos básicos al cierre de abril de 2026.

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Eso significa que los inversionistas están cobrando una prima de riesgo muy similar por prestarle a Colombia y a México, país que tiene calificación de grado de inversión (BBB).

Desde agosto de 2025, Colombia ejecutó cuatro operaciones de recompra de deuda externa por un monto agregado de USD 16.473 millones, con las que los intereses futuros de la deuda externa cayeron 37,41% frente a su punto más alto- crédito REUTERS/Luisa González

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, Javier Cuéllar, señaló que “las operaciones de manejo de deuda han sido clave para sustituir las obligaciones financieras con cupones elevados por condiciones de financiamiento más favorables” y que los resultados “han permitido reducir de manera significativa la carga de intereses, optimizar el perfil de vencimientos y aprovechar la liquidez de los mercados internacionales”.

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Desde 2025, el país acumula ahorros cercanos a USD 4.586 millones en el pago de intereses externos frente a lo que se tenía proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.