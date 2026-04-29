Colombia

Por supuestas amenazas de un tiroteo en el Colegio Cafam en Bogotá, la institución dio explicaciones: “Nadie se salva”

Medidas estrictas incluyeron vigilancia ampliada, patrullaje policial en el entorno y notificación a padres para fortalecer la confianza institucional

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La institución implementó controles adicionales y estableció coordinación permanente con autoridades tras la detección de un mensaje amenazante vinculado a un reto circulante en redes sociales que generó inquietud entre estudiantes y familias - crédito Asociación Colombiana de Exalumnos Cafam
La institución implementó controles adicionales y estableció coordinación permanente con autoridades tras la detección de un mensaje amenazante vinculado a un reto circulante en redes sociales que generó inquietud entre estudiantes y familias - crédito Asociación Colombiana de Exalumnos Cafam

El Colegio Cafam de Bogotá activó protocolos de seguridad el 28 de abril tras encontrar un mensaje en su baño de bachillerato que hacía alusión a una posible amenaza de tiroteo para el día siguiente, el 29 de abril.

La institución reforzó la vigilancia, articuló acciones con autoridades y adoptó controles de acceso para velar por la integridad de estudiantes, docentes y colaboradores.

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De acuerdo con los análisis preliminares, este tipo de mensajes guarda similitud con una tendencia digital conocida como “Mañana Tiroteo”, un reto viral que ha circulado en redes sociales en diferentes paises y que busca generar alarma y desinformación en entornos educativos“, afirmó el colegio en un comunicado oficial.

Se incrementó la presencia del equipo interno de seguridad, se coordinó el acompañamiento de la Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia para patrullar las inmediaciones, y se establecieron medidas estrictas en los accesos a primaria y bachillerato. Toda la comunidad fue informada sobre estas disposiciones.

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El mensaje descubierto se relaciona con un reto viral conocido como “Mañana Tiroteo”, tendencia difundida a través de redes sociales en varios países. Este fenómeno persigue sembrar alarma y desinformación en ambientes escolares, causando preocupación entre estudiantes y familias.

Qué es el reto viral “mañana tiroteo”

De acuerdo con información institucional, la expresión “Mañana Tiroteo” forma parte de retos digitales que circulan ampliamente y buscan propagar el miedo y desbalancear la rutina de las escuelas. Esta práctica ha motivado a otras comunidades educativas a extremar la vigilancia y adoptar acciones preventivas.

El colegio subrayó que, aunque tales mensajes puedan tener un origen digital, no restará importancia a ninguna amenaza. Por ello, activó sus protocolos en cuanto se halló el mensaje, priorizando la seguridad y el bienestar emocional de quienes integran la entidad.

Como parte del operativo, se incrementó la comunicación con las familias para mantenerlas informadas y se garantizaron controles adicionales en los puntos de ingreso. Estas medidas buscan salvaguardar la integridad física y emocional de toda la comunidad vinculada al colegio.

Acciones disciplinarias y mensaje a la comunidad educativa

La institución inició una indagación interna para identificar a las personas responsables del mensaje. Paralelamente, reiteró el llamado a rechazar acciones que perturben la convivencia y la seguridad escolar.

Se insistió en que este tipo de conducta constituye una falta grave contra el bienestar de la comunidad educativa. El colegio anticipó que, una vez concluida la investigación, se adoptarán las correspondientes acciones disciplinarias sin excepción.

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