Comenzó la preventa de Karol G para su concierto en Bogotá: así van las filas virtuales y las reacciones en redes sociales

Inició la preventa de Karol G para su concierto Viajando por el mundo Tropitour en Bogotá - crédito VisualesIA Infobae

Karol G anunció que Bogotá será la única ciudad de Colombia confirmada, hasta ahora, para recibir su esperado Viajando por el mundo, Tropitour.

El concierto está programado para el 4 de diciembre de 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, y la expectativa entre los seguidores es alta, ya que la artista no ha anunciado fechas en otras ciudades del país debido a la remodelación del estadio Atanasio Girardot en Medellín.

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Las boletas de preventa para el esperado concierto de Karol G en Bogotá ya están disponibles desde las 10:00 a. m. del miércoles 29 de abril, dirigidas exclusivamente a clientes del banco Falabella con tarjetas CMR débito o crédito y a tarjetahabientes Mastercard. Hasta ahora, será la única presentación en Colombia como parte de su gira global Viajando por el mundo, Tropitour.

La preventa permite adquirir hasta seis entradas por transacción, cubriendo solo el 30% del aforo de cada localidad. Esta etapa finalizará el 30 de abril o antes si se agotan las existencias, lo cual es probable dada la alta demanda. La venta general se abrirá el 30 de abril para todos los métodos de pago, a través de la plataforma oficial de Ticketmaster a partir de las 10:00 a.m.

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Precios del concierto de Karol G el 4 de diciembre de 2026 - crédito Ticketmaster / Instagram

Los precios de las entradas varían desde $364.000 en las zonas populares hasta $25.500.000 en palcos VIP. El evento ofrece una amplia gama de opciones para el público y se espera un montaje similar al de los recientes espectáculos internacionales de la cantante, con una producción de gran escala.

Bogotá fue elegida como la única ciudad colombiana incluida en el tour debido a la remodelación del Estadio Atanasio Girardot en Medellín, que permanecerá cerrado para conciertos hasta finales de 2027. Sin embargo, con el inicio de la preventa, se espera que Karol G anuncie nuevas fechas en el Campín debido a la alta demanda de sus boletos.

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Aún no se han dado detalles sobre la estructura del escenario en Bogotá, aunque en redes sociales crece la expectativa sobre un diseño que retome elementos de sus shows en festivales internacionales, como plataformas móviles y una puesta visual de gran impacto.

Reacciones de la preventa de Karol G en Bogotá - crédito @ColombiaKarolG/ X

Poco antes de que iniciara la preventa, ya los fans de Karol G estaban reaccionando en redes sociales con memes y publicaciones con los que demostraron su euforía antes de la fila virtual. “FALTA POCO COLOMBIA PARA LA PREVENTA DE KAROL G EN BOGOTÁ …Están listos ???“, ”Es una necesidad ir al concierto", fueron algunos de los mensajes.

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Dos filas de preventa para el concierto de Karol G en Bogotá - crédito captura de pantalla Ticketmaster

Los seguidores también compartieron pantallazos en redes sociales de su preparación minutos antes de entrar, en donde se ven tres filas virtuales: Preventa Falabella, Mastercard, Preventa fans y la fila para el 30 de abril de la venta general.

Tras el inicio de la preventa, se empezó a conocer la alta demanda de las boletas, con más de 50 mil personas en la fila virtual. “50.000 personas en fila para el Tropitour de Karol G. Querido Dios, sé que he sido una perra toda mi vida... Pero por favor, no me dejes", escriben usuarios en redes sociales.

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A un par de minutos del inicio de la preventa de las boletas, hay todo tipo de reacciones en redes sociales, desde fans que lograron su boleta, hasta algunos que se rindieron por la cantidad de usuarios conectados en la fila virtual. “Y nos fuimos a ver a Karol G”, “Está imposible esa fila para Karol G”, “Salganse todos que quiero estar sola”, “Salganse todos de ticketmaster, quiero comprar mi boleta de Karol G”, “ESA HPTA FILA PARA KAROL G QUE vayan a hacer fila al Burguer Master mejor”, son otras reacciones.

Más de 50 mil personas en la fila de preventa para el concierto de Karol G en Bogotá - crédito captura de pantalla Ticketmaster

Algunos fanáticos reportaron problemas con los códigos de preventa para fans

Con el inicio de la preventa, algunos usuarios reportaron en redes sociales que los códigos para los boletos de los fans no llegaron a tiempo, información que debía llegar por medio de correo electrónico.

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Problemas con los códigos de preventa de fans de Karol G en Bogotá - crédito redes sociales / X

“A qué horas llegan los códigos de preventa fan”, “y los códigos disculpen?”, “Por qué no llegan los códigossssss”, “Y los códigos? A alguien ya le llego?” (Sic), son algunas de las reacciones.

Se agotó la preventa y varias localidades están completamente vendidas

La preventa exclusiva para MasterCard y clientes Falabella se agotó en apenas 25 minutos. En ese mismo lapso, la localidad Norte también quedó sin disponibilidad. A pesar del alto costo, la localidad 200 Copas, con boletas que superan el millón de pesos, se agotó antes de cumplirse la primera hora de ventas.

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“No, se están empezando a acabar y no tengo la mía”, “salgan de la fila”, " y eso que 200 copas era la más cara", “cómo se va a acabar norte”, “Karol manda otra fecha ya”, son los mensajes que se ven en redes sociales.