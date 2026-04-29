El ‘influencer’ alemán Dominc Wolf lloró al hacer el juramento como ciudadano colombiano: “Amo ser de aquí”

Dominic Fabian Wolf, conocido como @dominiccolombia, “se convirtió oficialmente en ciudadano colombiano” tras una emotiva ceremonia de juramento. El creador de contenido alemán, quien lleva más de una década resaltando lo mejor de Colombia en sus redes, calificó este momento como “el más importante de su vida” - crédito dominiccolombia / Instagram

Dominic Fabian Wolf, conocido como @dominiccolombia, “se convirtió oficialmente en ciudadano colombiano” tras una emotiva ceremonia de juramento, hecho que compartió en sus redes sociales.

Wolf describió este momento como “el más importante de su vida” en medio de lágrimas, reflejando la profunda conexión que ha forjado con el país desde su llegada en 2016.

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Su proceso de nacionalización no fue sencillo; tomó más de 10 años de trámites y paciencia. En marzo de 2026, Wolf anunció: “Me llegó la mejor noticia del mundo”, confirmando que las autoridades le otorgaron la ciudadanía tras cumplir todos los requisitos legales, “sin acudir a intermediarios ni gestionar contactos externos”, según explicó el propio creador en varios de sus videos.

El ciudadano alemán duró en el proceso de nacionalización 10 años - crédito @dominic_colombia/TikTok

Actualmente, Wolf reside en Bucaramanga junto a su familia. En sus plataformas digitales, ha destacado constantemente lo mejor de la cultura, los paisajes y la gastronomía colombiana. Además, ha compartido cómo su vínculo con Colombia se fortaleció aún más al enamorarse de Paula Montagut, una abogada santandereana, con quien espera su segundo hijo. Para Wolf, este logro es la consolidación de un sueño y una muestra de amor por su nuevo país.

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En las imágenes del juramento, se observa al influencer con la voz entrecortada mientras responde “sí, juro”, visiblemente conmovido. La escena refleja la importancia personal que tiene para él este paso.

Ser reconocido como ciudadano colombiano no solo representa un estatus legal, sino también la adquisición de derechos y responsabilidades dentro del país, desde participar en la vida democrática hasta cumplir con las normas que rigen la sociedad.

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Wolf celebró el hecho junto a su esposa e hijo - crédito dominiccolombia / Instagram

Cabe aclarar que estas condiciones también aplican para quienes cuentan con doble nacionalidad, ya que, de acuerdo con la Ley 43 de 1993, “el individuo será identificado como colombiano mientras se encuentre en el territorio nacional y se le tratará como tal ante las autoridades”.

Los comentarios no se hicieron esperar en el video publicado por Wolf. Entre los mensajes de apoyo se destacan frases como: “Compatriota gracias gracias por amar tanto mi país, nuestro país”, “Si no responde con ‘Si, señora’ de una vez no se lo merece”, “Si alguien se merecía ser colombiano es Dominic, se lo ganó con todos los honores” y “Ya puede usar la camiseta de la selección y que no lo jodan más ese Man es más colombiano que muchos que nacieron aquí”.

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Dominic Wolf llegó a Colombia en 2016, motivado por razones académicas. Realizó una doble titulación en Bucaramanga en administración de empresas. Así, logró certificarse tanto en el territorio nacional como en Alemania, donde obtuvo un título en negocios internacionales y estudios interculturales. Antes de elegir Colombia, vivió en Estados Unidos y México, pero fue en este país donde realmente sintió que había encontrado un hogar y un sentido de pertenencia.

Dominic Wolf juró como ciudadano colombiano, un momento que marcó uno de los pasos más importantes en su vida - - crédito dominiccolombia / Instagram

Después de aproximadamente 6 meses en Bucaramanga, decidió fundar Wolf Tours Colombia, un operador turístico sostenible enfocado en turistas extranjeros. Con su empresa, Wolf ha traído visitantes de más de 50 países. “Estaba buscando alguna forma de quedarme en Colombia, entonces la creación de mi compañía fue la mejor manera que encontré para radicarme acá. Me enamoré de Colombia”, dijo el alemán en entrevista con El Espectador.

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Wolf nació y creció en Alemania, en un ambiente multicultural debido a que su madre es rusa y su padre tiene doble nacionalidad. Desde pequeño sintió que no encajaba en la cultura alemana. “Desde mi niñez me di cuenta que Alemania no era mía, no la sentía propia, creía que estaba en un lugar que no me correspondía, porque soy totalmente diferente a los alemanes. No me puedo identificar con la cultura alemana”, relató Dominic.

Esa sensación lo impulsó a buscar un país con el que se sintiera identificado. “En Colombia me identifico con la gente, en cambio en Alemania no me siento identificado con la gente. Soy una persona alegre y feliz, por eso me siento colombiano y es el lugar en el que soy muy feliz”, manifestó Wolf.

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