Colombia

María Fernanda Cabal acusó a Gustavo Petro de llegar al poder por un fraude y con apoyo de subversivos: “El país debe corregir el rumbo”

La militante del Centro Democrático advirtió sobre una supuesta premeditación detrás de los recientes asesinatos en el Valle del Cauca y Cauca, y acusó al Gobierno de utilizar la inseguridad para fines electorales

Guardar
La senadora del Centro Democrático le hizo una pregunta a Petro sobre el descenso de colombianos que ahora gana un salario mínimo, frente a las cifras de 2024 y 2025 - crédito Catalina Olaya/Colprensa
María Fernanda Cabal criticó al Gobierno Petro por su reacción frente a matanzas y cuestionó acuerdos con criminales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó este martes 28 de abril de 2026 en el Senado un fuerte pronunciamiento en el que denunció una escalada de violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, acusando al actual Gobierno de “premeditar” los hechos y de utilizar la inseguridad con fines políticos.

Las declaraciones surgen tras reportes de ataques consecutivos en la región, que han generado inquietud en la opinión pública.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Cabal manifestó que “dos días seguidos de una matazón permanente, sin parar en el departamento del Valle del Cauca y en el Cauca. Qué casualidad tan grande, ¿no? Parece que todo fuera premeditado”.

Según la congresista, la responsabilidad recae en el actual Ejecutivo que, a su juicio, habría llegado al poder por medio de fraude electoral y acuerdos con sectores criminales. “Y sí, es premeditado por un gobierno que pactó ganar las elecciones con fraude y con apoyo del Pacto de la Picota. El país debe corregir el rumbo en estas elecciones”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Fuerte pronunciamiento de María Fernanda Cabal en el Senado por ola de violencia y política de seguridad - crédito @MariaFdaCabal/X
Fuerte pronunciamiento de María Fernanda Cabal en el Senado por ola de violencia y política de seguridad - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora del Centro Democrático criticó la reacción de miembros del oficialismo ante los hechos violentos. “Más atroz ver un congresista del Pacto celebrando en una camioneta diciendo que el pueblo no tenía miedo, cuando al pueblo fue el que mataron en esas busetas, en esos colectivos, masacrados por un gobierno que le da estatus a los bandidos más peligrosos que tiene Colombia”, declaró.

Entre sus cuestionamientos, Cabal señaló la falta de acción frente a líderes de organizaciones armadas. “¿Cómo así que no agarran a Calarcá? ¿Cómo así que no agarran a Mordisco? ¿Cómo así que el tal Marlon hace lo que se le da la gana?”, preguntó la congresista.

La parlamentaria también criticó la política exterior del presidente Gustavo Petro, especialmente la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Aseguró que “Petro rompió las relaciones con Israel, con la mentira de que le dolían los muertos de la guerra. No le duelen los muertos de Irán, no ha roto relaciones con Irán, aquí sigue la embajada de Irán abierta. ¡Hipócritas!”

Cabal advirtió que la situación de orden público y seguridad afecta directamente a la población y responsabilizó al Gobierno de “dejar morir al pueblo, que lo único que quería era tranquilidad y seguridad”. Añadió que “ellos no son los dueños de los pobres como se dicen ser. Lo que hacen es empobrecer, arruinar una economía que quiere salir adelante”.

María Fernanda Cabal se despachó contra Gustavo Petro: “La inseguridad es utilizada con fines políticos por el Gobierno” - crédito @MariaFdaCabal/X

En su intervención, la senadora rememoró cifras del pasado para comparar la situación actual con gobiernos anteriores. “Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe, pasó de 30 mil muertos a 12 mil”, mencionó, al tiempo que cuestionó la creación de instituciones como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), calificándola como “burocrática, mentirosa y falsaria”.

Según la congresista, la JEP “lo que quiere ahora es que le den más plata pa seguir inventando historias y seguir metiendo preso a la fuerza pública”.

La legisladora instó a los votantes a considerar el rumbo del país en las próximas elecciones. “Ojalá el pueblo colombiano entienda que esas falsas promesas del cambio tienen que corregirse en estas elecciones. Si perdemos la libertad... Duraremos 30, 40 años. Ahí sigue Cuba miserable. Ahí sigue la ciudad de La Habana, donde Juan Manuel Santos fue a hacer su pacto con el diablo”, expresó con vehemencia.

Cabal vinculó el deterioro de la seguridad al proceso de paz negociado en La Habana y a lo que describió como una alianza entre las élites políticas y la antigua guerrilla.

- crédito @mariafernandacabal/Instagram
María Fernanda Cabal acusó al Gobierno de premeditar la violencia en el suroccidente colombiano - crédito @mariafernandacabal/Instagram

El pacto de élites, la élite política colombiana que arruinó a las regiones de Colombia y las sigue arruinando, y la élite de las Farc, que de campesinos no tienen nada, son una empresa criminal transnacional”, afirmó.

La senadora advirtió que la violencia actual “es idéntica a la de México” y denunció la fragmentación del control territorial en manos de “cientos de grupos de traquetos”.

Planteó también preguntas sobre el impacto en la fuerza pública: “¿Cuántos miembros de la fuerza pública mueren o quedan sin extremidades? ¿Cuántos terminan presos por la narrativa de una fiscalía cómplice y perversa que le sirve a Gustavo Petro?”

En su cierre, Cabal reiteró su compromiso con la memoria histórica y la defensa de la institucionalidad. “Que la historia los juzgue, porque de mi parte seguiré encargándome de que no la cambien, no la tergiversen, no se inventen posconflicto, posverdad, ni más basura mental”.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalGustavo PetroGobierno PetroDictaduraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

El León es último en su grupo, por lo que debe sumar las tres unidades para seguir con vida en la competencia de clubes más importante de Suramérica

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Comenzó la audiencia contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso Ungrd

La Fiscalía General de la Nación expone el escrito de acusación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mientras se define el rumbo judicial de los exministros

Comenzó la audiencia contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso Ungrd

Angélica Lozano se lanzó en contra de la Alianza Verde por adherirse a la campaña de Iván Cepeda: “Penoso y grave error”

La senadora del Partido Verde calificó de “grave error” la decisión de la colectividad de respaldar al militante del Pacto Histórico y advirtió sobre el riesgo de abrir la puerta a una reforma constitucional

Angélica Lozano se lanzó en contra de la Alianza Verde por adherirse a la campaña de Iván Cepeda: “Penoso y grave error”

Alias Calarcá será imputado por crímenes de guerra, confirmó la fiscal general Luz Adriana Camargo

El ente acusador detalló que enfrentará cargos por desaparición forzada, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, mientras se define su continuidad en eventuales diálogos de paz

Alias Calarcá será imputado por crímenes de guerra, confirmó la fiscal general Luz Adriana Camargo

El riesgo país de Colombia cae al mínimo de cinco años: así fue la mayor operación de recompra de deuda de la historia

El Ministerio de Hacienda informó que el índice Embi Colombia bajó a 219 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2021, después de que el país recomprara bonos externos por USD 4.560 millones en los mercados internacionales de capitales

El riesgo país de Colombia cae al mínimo de cinco años: así fue la mayor operación de recompra de deuda de la historia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

La actriz María José Martínez reveló que fue víctima de acoso sexual: “Me pasa desde que empecé”

La actriz María José Martínez reveló que fue víctima de acoso sexual: “Me pasa desde que empecé”

El ‘influencer’ alemán Dominc Wolf lloró al hacer el juramento como ciudadano colombiano: “Amo ser de aquí”

Periodista Paola Vargas continuó con sus denuncias de abuso en contra de Ricardo Orrego en Caracol Televisión y señaló silencio de su jefa inmediata

La actriz colombiana residente en Estados Unidos Diane Guerrero relató cómo se enteró de que sus padres habían sido deportados

Comenzó la preventa de Karol G para su concierto en Bogotá: así van las filas virtuales y las reacciones en redes sociales

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Leyenda del fútbol inglés se rinde ante Luis Díaz tras su gol con el Bayern Múnich: “Así deberían ser los extremos de todo el mundo”

Luka Modric fue operado con éxito: volverá a los entrenamientos pensando en la Copa del Mundo con Croacia

Figura de la selección Portugal podría ir al Manchester United de Inglaterra: esto dice la prensa italiana

Así fue la expulsión de figura del Junior de Barranquilla en la derrota ante Sporting Cristal de Perú por Copa Libertadores