María Fernanda Cabal acusó a Gustavo Petro de llegar al poder por un fraude y con apoyo de subversivos: “El país debe corregir el rumbo”

María Fernanda Cabal criticó al Gobierno Petro por su reacción frente a matanzas y cuestionó acuerdos con criminales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó este martes 28 de abril de 2026 en el Senado un fuerte pronunciamiento en el que denunció una escalada de violencia en el Valle del Cauca y el Cauca, acusando al actual Gobierno de “premeditar” los hechos y de utilizar la inseguridad con fines políticos.

Las declaraciones surgen tras reportes de ataques consecutivos en la región, que han generado inquietud en la opinión pública.

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Durante su intervención, Cabal manifestó que “dos días seguidos de una matazón permanente, sin parar en el departamento del Valle del Cauca y en el Cauca. Qué casualidad tan grande, ¿no? Parece que todo fuera premeditado”.

Según la congresista, la responsabilidad recae en el actual Ejecutivo que, a su juicio, habría llegado al poder por medio de fraude electoral y acuerdos con sectores criminales. “Y sí, es premeditado por un gobierno que pactó ganar las elecciones con fraude y con apoyo del Pacto de la Picota. El país debe corregir el rumbo en estas elecciones”, sostuvo.

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Fuerte pronunciamiento de María Fernanda Cabal en el Senado por ola de violencia y política de seguridad - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora del Centro Democrático criticó la reacción de miembros del oficialismo ante los hechos violentos. “Más atroz ver un congresista del Pacto celebrando en una camioneta diciendo que el pueblo no tenía miedo, cuando al pueblo fue el que mataron en esas busetas, en esos colectivos, masacrados por un gobierno que le da estatus a los bandidos más peligrosos que tiene Colombia”, declaró.

Entre sus cuestionamientos, Cabal señaló la falta de acción frente a líderes de organizaciones armadas. “¿Cómo así que no agarran a Calarcá? ¿Cómo así que no agarran a Mordisco? ¿Cómo así que el tal Marlon hace lo que se le da la gana?”, preguntó la congresista.

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La parlamentaria también criticó la política exterior del presidente Gustavo Petro, especialmente la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Aseguró que “Petro rompió las relaciones con Israel, con la mentira de que le dolían los muertos de la guerra. No le duelen los muertos de Irán, no ha roto relaciones con Irán, aquí sigue la embajada de Irán abierta. ¡Hipócritas!”

Cabal advirtió que la situación de orden público y seguridad afecta directamente a la población y responsabilizó al Gobierno de “dejar morir al pueblo, que lo único que quería era tranquilidad y seguridad”. Añadió que “ellos no son los dueños de los pobres como se dicen ser. Lo que hacen es empobrecer, arruinar una economía que quiere salir adelante”.

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María Fernanda Cabal se despachó contra Gustavo Petro: “La inseguridad es utilizada con fines políticos por el Gobierno” - crédito @MariaFdaCabal/X

En su intervención, la senadora rememoró cifras del pasado para comparar la situación actual con gobiernos anteriores. “Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe, pasó de 30 mil muertos a 12 mil”, mencionó, al tiempo que cuestionó la creación de instituciones como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), calificándola como “burocrática, mentirosa y falsaria”.

Según la congresista, la JEP “lo que quiere ahora es que le den más plata pa seguir inventando historias y seguir metiendo preso a la fuerza pública”.

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La legisladora instó a los votantes a considerar el rumbo del país en las próximas elecciones. “Ojalá el pueblo colombiano entienda que esas falsas promesas del cambio tienen que corregirse en estas elecciones. Si perdemos la libertad... Duraremos 30, 40 años. Ahí sigue Cuba miserable. Ahí sigue la ciudad de La Habana, donde Juan Manuel Santos fue a hacer su pacto con el diablo”, expresó con vehemencia.

Cabal vinculó el deterioro de la seguridad al proceso de paz negociado en La Habana y a lo que describió como una alianza entre las élites políticas y la antigua guerrilla.

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María Fernanda Cabal acusó al Gobierno de premeditar la violencia en el suroccidente colombiano - crédito @mariafernandacabal/Instagram

“El pacto de élites, la élite política colombiana que arruinó a las regiones de Colombia y las sigue arruinando, y la élite de las Farc, que de campesinos no tienen nada, son una empresa criminal transnacional”, afirmó.

La senadora advirtió que la violencia actual “es idéntica a la de México” y denunció la fragmentación del control territorial en manos de “cientos de grupos de traquetos”.

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Planteó también preguntas sobre el impacto en la fuerza pública: “¿Cuántos miembros de la fuerza pública mueren o quedan sin extremidades? ¿Cuántos terminan presos por la narrativa de una fiscalía cómplice y perversa que le sirve a Gustavo Petro?”

En su cierre, Cabal reiteró su compromiso con la memoria histórica y la defensa de la institucionalidad. “Que la historia los juzgue, porque de mi parte seguiré encargándome de que no la cambien, no la tergiversen, no se inventen posconflicto, posverdad, ni más basura mental”.

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