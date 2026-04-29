Colombia

La actriz María José Martínez reveló que fue víctima de acoso sexual: “Me pasa desde que empecé”

En su reciente participación en el programa ‘Vos podés’, narró situaciones que vivió desde muy joven y que involucraron a figuras de autoridad, buscando visibilizar la gravedad del problema en el medio

Guardar
María José Martínez reapareció para hablar de la razón por la que se alejó de la televisión
María José Martínez habló por primera vez del acoso sexual del que fue víctima en su trabajo - crédito @mariajosemartinez11/ Instagram

El testimonio de María José Martínez, reconocida actriz de televisión, ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales tras la difusión de sus declaraciones en el pódcast Vos podés.

En este espacio, Martínez describió episodios de acoso sexual y laboral sufridos en el ámbito profesional, relatando situaciones que, según explicó, han marcado su carrera desde sus primeros años en los medios.

PUBLICIDAD

La actriz, recordada por su participación en MasterChef Celebrity y Pecados capitales, rememoró que estos hechos no son recientes: “A mí esto me pasa desde, prácticamente desde que empecé”, expresó, refiriéndose a la relación con un jefe en la radio.

La actriz habló de su duelo después de no volver a trabajar en televisión
La actriz habló de este tipo de situaciones que fueron repetitivas en varios empleos - crédito @mariajosemartinez11/ Instagram

Martínez contó que diariamente, al ingresar a la cabina, debía darle un beso en la boca, un acto que, según relató, ocurría ante la presencia de otras personas.

PUBLICIDAD

Durante la charla, la conductora del pódcast manifestó asombro por la naturalización de estos comportamientos. “¿Delante de todo el mundo?”, preguntó, subrayando la gravedad de la situación.

El relato tomó un cariz más grave cuando Martínez describió las fiestas de la empresa. “En la fiesta de la empresa se emborracha y te coge la cabeza y te besa a la fuerza, te mete la mano en la ingle y cuando yo iba a cerrar la puerta, ¡pum!, mete la mano”.

La actriz ahora explora su faceta como escritora
La actriz ahora explora su faceta como escritora - crédito @mariajosemartinez11/ Instagram

La también creadora de contenido agregó un episodio en el que el agresor, bajo los efectos del alcohol, aprovechó su posición para intimidarla con insinuaciones sexuales acompañadas de amenazas profesionales. “Te mete la mano en la ingle y cuando yo iba a cerrar la puerta, ¡pum!, mete la mano”, narró.

Las declaraciones de Martínez surgieron después de que se viralizaran denuncias de acoso en entornos laborales, aunque ella precisó que su experiencia no está relacionada con los casos que implicaron a Jorge Alfredo Vargas yRicardo Orrego, tema que se ha hecho viral y que sirvió de impulso para denunciar otros casos en diferentes ámbitos además de los medios de comunicación.

La actriz así lo recordó durante su participación en el pódcast 'Vos podés' - crédito @vospodesoficial/IG

A lo largo del episodio, Martínez reiteró que el acoso fue persistente y se manifestó en distintas formas a lo largo de su carrera, siempre vinculado a figuras de autoridad dentro del ámbito laboral. Con este testimonio, la actriz contribuyó a visibilizar la problemática del acoso sexual y laboral en los medios y espectáculos, generando un llamado a otras víctimas para que denuncien situaciones similares.

Temas Relacionados

María José MartínezAcoso sexualAcoso laboralColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella respondió denuncias de Tomás Uribe de una campaña de desprestigio contra Álvaro Uribe: “No voy a caer en su juego”

El candidato presidencial recordó que, durante su etapa como abogado defensor, estuvo al servicio del expresidente por más de 15 años

Abelardo de la Espriella respondió denuncias de Tomás Uribe de una campaña de desprestigio contra Álvaro Uribe: “No voy a caer en su juego”

En video quedó fuerte enfrentamiento entre taxistas y funcionarios de Transmilenio

La pelea registrada en la zona de San Joaquín involucró uso de objetos contundentes y extintores, según reportes, mientras organismos responsables investigan causas de la riña

En video quedó fuerte enfrentamiento entre taxistas y funcionarios de Transmilenio

Gustavo Petro defendió su polémica estrategia antidrogas: “He logrado caída de la cantidad de hectáreas sembradas”

El mandatario respondió a críticas por el crecimiento de cultivos ilícitos, afirmó que su enfoque prioriza acuerdos con comunidades rurales y resaltó avances en sustitución en varias regiones del país

Gustavo Petro defendió su polémica estrategia antidrogas: “He logrado caída de la cantidad de hectáreas sembradas”

Gobierno Petro anunció que presentará decreto en las marchas del Día del Trabajo: habrá cambios en las reglas de algunos contratos laborales

Los contratos de prestación de servicios, contratos a término fijo y esquemas de intermediación laboral quedarían vetados para esas tareas específicas

Gobierno Petro anunció que presentará decreto en las marchas del Día del Trabajo: habrá cambios en las reglas de algunos contratos laborales

El ‘influencer’ alemán Dominc Wolf lloró al hacer el juramento como ciudadano colombiano: “Amo ser de aquí”

Wolf llegó al país en 2016 y desde ese momento estuvo realizando trámites para obtener la ciudadanía

El ‘influencer’ alemán Dominc Wolf lloró al hacer el juramento como ciudadano colombiano: “Amo ser de aquí”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

El ‘influencer’ alemán Dominc Wolf lloró al hacer el juramento como ciudadano colombiano: “Amo ser de aquí”

El ‘influencer’ alemán Dominc Wolf lloró al hacer el juramento como ciudadano colombiano: “Amo ser de aquí”

Periodista Paola Vargas continuó con sus denuncias de abuso en contra de Ricardo Orrego en Caracol Televisión y señaló silencio de su jefa inmediata

La actriz colombiana residente en Estados Unidos Diane Guerrero relató cómo se enteró de que sus padres habían sido deportados

Comenzó la preventa de Karol G para su concierto en Bogotá: así van las filas virtuales y las reacciones en redes sociales

Shakira hizo desgarradora confesión en una carta sobre su separación con Piqué : “Todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo”

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Luka Modric fue operado con éxito: volverá a los entrenamientos pensando en la Copa del Mundo con Croacia

Figura de la selección Portugal podría ir al Manchester United de Inglaterra: esto dice la prensa italiana

Así fue la expulsión de figura del Junior de Barranquilla en la derrota ante Sporting Cristal de Perú por Copa Libertadores

Este fue el gol del colombiano Neiser Villarreal con el que Cruzeiro le ganó a Boca Juniors en la Copa Libertadores