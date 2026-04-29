La actriz María José Martínez reveló que fue víctima de acoso sexual: “Me pasa desde que empecé”

María José Martínez habló por primera vez del acoso sexual del que fue víctima en su trabajo - crédito @mariajosemartinez11/ Instagram

El testimonio de María José Martínez, reconocida actriz de televisión, ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales tras la difusión de sus declaraciones en el pódcast Vos podés.

En este espacio, Martínez describió episodios de acoso sexual y laboral sufridos en el ámbito profesional, relatando situaciones que, según explicó, han marcado su carrera desde sus primeros años en los medios.

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La actriz, recordada por su participación en MasterChef Celebrity y Pecados capitales, rememoró que estos hechos no son recientes: “A mí esto me pasa desde, prácticamente desde que empecé”, expresó, refiriéndose a la relación con un jefe en la radio.

La actriz habló de este tipo de situaciones que fueron repetitivas en varios empleos - crédito @mariajosemartinez11/ Instagram

Martínez contó que diariamente, al ingresar a la cabina, debía darle un beso en la boca, un acto que, según relató, ocurría ante la presencia de otras personas.

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Durante la charla, la conductora del pódcast manifestó asombro por la naturalización de estos comportamientos. “¿Delante de todo el mundo?”, preguntó, subrayando la gravedad de la situación.

El relato tomó un cariz más grave cuando Martínez describió las fiestas de la empresa. “En la fiesta de la empresa se emborracha y te coge la cabeza y te besa a la fuerza, te mete la mano en la ingle y cuando yo iba a cerrar la puerta, ¡pum!, mete la mano”.

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La actriz ahora explora su faceta como escritora - crédito @mariajosemartinez11/ Instagram

La también creadora de contenido agregó un episodio en el que el agresor, bajo los efectos del alcohol, aprovechó su posición para intimidarla con insinuaciones sexuales acompañadas de amenazas profesionales. “Te mete la mano en la ingle y cuando yo iba a cerrar la puerta, ¡pum!, mete la mano”, narró.

Las declaraciones de Martínez surgieron después de que se viralizaran denuncias de acoso en entornos laborales, aunque ella precisó que su experiencia no está relacionada con los casos que implicaron a Jorge Alfredo Vargas yRicardo Orrego, tema que se ha hecho viral y que sirvió de impulso para denunciar otros casos en diferentes ámbitos además de los medios de comunicación.

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La actriz así lo recordó durante su participación en el pódcast 'Vos podés' - crédito @vospodesoficial/IG

A lo largo del episodio, Martínez reiteró que el acoso fue persistente y se manifestó en distintas formas a lo largo de su carrera, siempre vinculado a figuras de autoridad dentro del ámbito laboral. Con este testimonio, la actriz contribuyó a visibilizar la problemática del acoso sexual y laboral en los medios y espectáculos, generando un llamado a otras víctimas para que denuncien situaciones similares.