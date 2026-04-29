Colombia

En video quedó fuerte enfrentamiento entre taxistas y funcionarios de Transmilenio

La pelea registrada en la zona de San Joaquín involucró uso de objetos contundentes y extintores, según reportes, mientras organismos responsables investigan causas de la riña

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Imágenes difundidas en redes sociales revelan cómo pasajeros y peatones se vieron afectados en medio del conflicto vial en Ciudad Bolívar - crédito Colombia Oscura/X

Un episodio de violencia entre conductores de taxi y operadores de buses alimentadores de TransMilenio alteró la tranquilidad del sur de Bogotá.

Los hechos, registrados en el punto de inicio de ruta de San Joaquín, en la localidad de Ciudad Bolívar, pusieron en riesgo a peatones y pasajeros que se encontraban cerca.

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Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo la situación se salió rápidamente de control. Varios de los participantes recurrieron a elementos como extintores y tonfas, además de recurrir a maniobras peligrosas con los vehículos de servicio público.

El video evidencia que uno de los involucrados utiliza un extintor para dificultar la visión de sus oponentes, mientras otros responden con objetos contundentes.

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Enfrentamiento entre conductores de taxi y operadores de buses alimentadores de TransMilenio genera caos en el sur de Bogotá - crédito Captura video/Colombia Oscura
Enfrentamiento entre conductores de taxi y operadores de buses alimentadores de TransMilenio genera caos en el sur de Bogotá - crédito Captura video/Colombia Oscura

Se observa un bus verde del sistema zonal TransMilenio y un taxi detenido en una vía sin pavimentar. Un grupo de personas, principalmente hombres, se encontraban congregadas alrededor de los vehículos en el barrio Lucero Alto, Bogotá. Las imágenes documentan un incidente de intolerancia vial entre un conductor de bus y un taxista. Los pasajeros del bus descendieron durante el suceso.

La policía y la comunidad intervinieron para mediar en la disputa. El taxi bloqueaba la vía, causando que el bus retrocediera.

En las imágenes se logra escuchar una conversación entre varias personas, donde se perciben momentos de tensión y preocupación. Se observa que una de los funcionarios estaba visiblemente afectado y habla sobre tener la mano lastimada o peleada. “Ay, sí, sí, tiene rota la cabeza. ¿Por qué estoy aquí?. Algo pasa con el alimentador. El alimentador rompió la caja, le rompieron la caja": fueron algunas palabras que se logran escuchar.

Según las primeras informaciones oficiales, el conflicto habría comenzado tras un roce vial en una de las vías principales de la zona. El incidente escaló hasta convertirse en una riña violenta, con golpes e insultos, y la utilización de herramientas de emergencia como armas improvisadas.

Las autoridades se encuentran investigando el origen exacto del enfrentamiento. Por ahora, las versiones preliminares coinciden en que una disputa en la vía desencadenó la pelea, que fue captada en video por testigos y usuarios del sistema. El material audiovisual ha circulado ampliamente, generando preocupación entre los habitantes del sector.

La Policía Metropolitana de Bogotá inicia investigaciones junto a TransMilenio para identificar a los responsables del enfrentamiento - crédito Captura video
La Policía Metropolitana de Bogotá inicia investigaciones junto a TransMilenio para identificar a los responsables del enfrentamiento - crédito Captura video

¿Qué dijo Transmilenio?

La empresa Transmilenio emitió un comunicado en el que rechazó enfáticamente lo sucedido. Recordó que conductas como las observadas van en contra de las normas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La entidad exigió explicaciones al concesionario responsable de la operación en la zona y advirtió que las sanciones podrían ir desde medidas administrativas hasta la desvinculación de los operadores involucrados.

De acuerdo con la entidad, existe disposición para colaborar con las investigaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá. El objetivo es identificar plenamente a los responsables y definir las consecuencias legales o disciplinarias correspondientes.

La escena no solo dejó en evidencia la gravedad de la confrontación entre conductores, sino también el nivel de vulnerabilidad de quienes transitan diariamente por estos corredores de transporte.

Los habitantes de San Joaquín manifestaron su inquietud y pidieron mayor presencia policial en los puntos de inicio de ruta, para evitar que episodios similares se repitan y pongan en peligro la seguridad en la vía pública.

La investigación oficial continuará con el análisis de los videos y testimonios recabados en el lugar. Por el momento, el hecho se mantiene bajo seguimiento de las autoridades, que buscan esclarecer lo sucedido y garantizar que no se repitan actos de intolerancia que puedan derivar en consecuencias más graves para la comunidad.

Los residentes de la zona han solicitado a las autoridades locales y a TRANSMILENIO S.A. reforzar la vigilancia en los puntos de alta afluencia, especialmente en horas pico, cuando la tensión entre conductores suele incrementarse. La investigación oficial continuará en los próximos días, con el análisis de los videos y testimonios recabados en el lugar.

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