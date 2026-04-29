Luka Modric fue operado con éxito: volverá a los entrenamientos pensando en la Copa del Mundo con Croacia

Luka Modric tuvo un fuerte choque de cabezas en el partido del Milán vs. Juventus que le obligó a ir al quirofano - crédito REUTERS/Daniele Mascolo

El estado de salud de Luka Modrić, capitán de la selección croata, ha evolucionado de manera favorable tras la complicada fractura en el pómulo sufrida durante un partido de alto nivel en Italia, permitiéndole adelantar su regreso a los entrenamientos antes de lo previsto e incrementando las posibilidades de que llegue en óptimas condiciones físicas al próximo Mundial

De acuerdo con el medio croata Večernji list, la intervención quirúrgica de Modrić fue realizada con éxito en la clínica La Madonnina de Milán, donde se confirmó un “múltiple fractura de la parte izquierda del hueso cigomático”. El informe médico inicial estableció un plazo de recuperación de entre cinco y seis semanas.

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Sin embargo, medios italianos como Tuttomercatoweb adelantaron que, apenas la semana siguiente a la cirugía, se procederá a retirar los puntos y el futbolista volverá de inmediato al centro de entrenamiento de Milanello para iniciar trabajo físico individualizado.

Luka Modric jugará su quinta copa del Mundo con Croacia - REUTERS/Daniele Mascolo

La temporada de Modrić en el Milan terminó abruptamente en el minuto 76 del clásico ante la Juventus por un fuerte choque de cabezas con Manuel Locatelli, lo que lo obligó a abandonar el campo. Los exámenes confirmaron la gravedad de la lesión, que requirió cirugía de urgencia, marcando el final de su campaña de clubes.

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No obstante, Večernji list destaca que la recuperación está especialmente planificada para preservar su lugar en la selección nacional, considerando que el siguiente gran reto será el Mundial, cuyo debut para Croacia está programado el 17 de junio ante Inglaterra en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

El procedimiento de rehabilitación para el mediocampista incluye una primera fase en la que se descarta cualquier contacto físico y solo se permite actividad en solitario. El plan contempla sesiones de carrera y ejercicios de fortalecimiento focalizados en las piernas, con un aumento progresivo de la intensidad y la carga. El equipo médico fijó los días 23 o 24 de mayo para evaluar junto con la selección croata los pasos a seguir en su incorporación al grupo.

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La figura croata volverá a entrenarse con Milan una semana después de su lesión - crédito REUTERS/Daniele Mascolo

La respuesta de Modrić a la situación ha sido calificada como ejemplar y ha mantenido un ánimo optimista durante su recuperación. Tras la operación, manifestó incluso cierta ironía sobre este periodo forzado de pausa, asegurando que aprovechará para “recargar energías” con la mirada puesta en la competencia internacional. Večernji list subraya que la comunicación entre el cuerpo médico del club milanés y los responsables de la selección croata es constante, con seguimiento detallado de cada avance en su recuperación.

El primer compromiso de Croacia en el certamen, enfrentando a Inglaterra el 17 de junio, garantiza que habrán transcurrido más de siete semanas desde la intervención, tiempo considerado suficiente para el restablecimiento físico pleno del capitán.

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Queda en duda la participación de Modrić en los amistosos del 2 y el 5 de junio —frente a Bélgica y Eslovenia, respectivamente— aunque no se descarta que dispute breves minutos, probablemente utilizando una máscara facial protectora.

Veteranos y juveniles, las claves en la selección de Croacia

Los jugadores de la selección de Croatia celebran tras marcar ante Colombia en un partido amistoso efectuado el jueves 26 de marzo de 2026 en Orlando, Florida - crédito AP Foto/Kevin Kolczynski

Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia desde 2017, conducirá al equipo en su tercera Copa Mundial consecutiva tras asegurar rápidamente la clasificación, según declaró a la cadena Nova TV. Con 57 años, Dalic apuesta por una estrategia que combina jugadores experimentados como Luka Modric, Ivan Perisic y Andrej Kramaric con jóvenes talentos, entre quienes destaca Luka Vuskovic de 18 años, además de Igor Matanovic, Franjo Ivanovic y Marco Pasalic, todos menores de 23.

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La proyección de la selección croata, explicó el entrenador a Nova TV, se apoya en una búsqueda activa de futbolistas para definir la lista final: “Todavía faltan siete meses para el Mundial. A nosotros nos toca buscar a los jugadores; tenemos tiempo y estoy convencido de que vamos a elegir bien. Ellos, por su parte, tienen que echarle ganas. Competirán con empeño por esas 26 plazas”.

El posible once inicial para el debut incluye a Dominik Livakovic en la portería, una defensa formada por Kristijan Jakic, Josip Sutalo, Duje Caleta-Car y Josko Gvardiol, el mediocampo con Luka Modric y Mateo Kovacic, mientras que la ofensiva estará compuesta por Mario Pasalic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic como mediocampistas y Ante Budimir en la delantera.

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