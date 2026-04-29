La actriz colombiana residente en Estados Unidos Diane Guerrero relató cómo se enteró de que sus padres habían sido deportados

La actriz y activista colombo-estadounidense volvió a recordar lo que ocurrió a sus 14 años cuando deportaron a sus padres de Estados Unidos - crédito @dianeguerrero/IG

Diane Guerrero, actriz colombo-estadounidense, vivió la deportación de sus padres cuando tenía 14 años, hecho que la dejó completamente sola en Estados Unidos. Su experiencia, relatada en el pódcast The Raid with John Carlos Frey, pone rostro al drama de las políticas migratorias estadounidenses y el impacto en familias divididas.

La actriz y activista quedó sola en Boston luego de que sus padres, inmigrantes colombianos, fueran detenidos y enviados a Colombia en 2001.

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Desde entonces, vivió años de inestabilidad, ansiedad y aislamiento, alojándose en casas de amigos mientras terminaba la escuela. El trauma de la separación la marcó profundamente, pero también la llevó a construir una carrera como actriz y defensora de los derechos de los inmigrantes.

Diane Guerrero (i) en una escena de la serie "Doom Patrol" - crédito EFE/Mark Hill Hbo Max

Antes de este giro, Guerrero creció en una familia migrante en Boston. Sus padres habían llegado a Estados Unidos desde Colombia entre finales de los años 70 y principios de los 80. Desde niña, vivió con el temor cotidiano a que su familia fuese deportada, temor que definía las conversaciones familiares y el ambiente en casa, como narró en el pódcast al que fue invitada.

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El día que la familia de Diane Guerrero fue separada

Guerrero relató que, al regresar de la escuela a los 14 años en 2001, una vecina le contó que agentes de inmigración se habían llevado a sus padres. Para entonces, tuvo que elegir si permanecer en Estados Unidos o volver a Colombia, un país que apenas conocía.

Su padre, aún detenido, le preguntó si quería reunirse con ellos en Colombia o quedarse en Estados Unidos para terminar su educación. Guerrero decidió seguir en Boston, priorizando sus estudios y sus aspiraciones personales.

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Diane Guerrero formó parte del elenco de Encanto, la primera película colombiana para Disney - crédito REUTERS/Ringo Chiu

Sin familiares directos en Massachusetts, encontró ayuda en dos familias amigas que la acogieron durante su adolescencia. Esta red de apoyo le permitió terminar la escuela, aunque la falta de una estructura familiar la sometió a privaciones y a una constante vigilancia de los servicios sociales, circunstancias que la llevaron a esconder su situación para evitar problemas adicionales.

El impacto emocional de la separación familiar

La separación de sus padres provocó en Guerrero efectos emocionales profundos y persistentes. Durante la adolescencia, sintió que perdía su identidad y seguridad, quedando “en pausa”, según expresó en el pódcast. Mantener una actitud positiva ante el entorno era su protección, aunque por dentro luchaba con depresión, autocrítica y sentimientos de abandono.

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A pesar de sus esfuerzos en el ámbito escolar y su temprano éxito profesional, Guerrero advirtió sobre el peso psicológico de crecer sin el sostén parental. La presión de demostrar que podía salir adelante se intensificó por los estigmas y prejuicios hacia los hijos de personas deportadas. “Todo lo que hice fue para de algún modo redimir o reunir a mi familia. Esa era mi estrella guía”, afirmó la actriz.

Con el paso del tiempo, los efectos de la separación también repercutieron en su entorno familiar: su padre murió de una grave enfermedad sin que Guerrero pudiera acompañarlo; su hermano enfrentó crisis de salud mental, y la propia actriz reconoció que buscó ocultar su dolor a través de la sobrecompensación y decisiones perjudiciales.

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De la adversidad al activismo: Diane Guerrero como voz de los inmigrantes

Las deportaciones en Estados Unidos han sido una constante en el gobierno de turno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A partir de esta adversidad, Guerrero canalizó su dolor hacia las artes y la defensa pública. Ingresó a una escuela con enfoque escénico, lo que impulsó su trayectoria profesional. Terminó por consolidarse como figura relevante de la comunidad latina en Estados Unidos y publicó el libro “En el país que amamos: Mi familia dividida”, narrando cómo las deportaciones afectan especialmente a los niños nacidos en el país.

“Querían darme una mejor vida… No me dejaron olvidar de dónde venía y lo especial que era ese lugar para ellos, Colombia”, contó en The Raid with John Carlos Frey.

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Guerrero profundizó su compromiso como defensora de los derechos de los inmigrantes, compartiendo su historia para combatir el estigma y promover la unidad en la comunidad latina.

Según detalló en el pódcast, su motivación es que su testimonio sirva para empoderar a otros, fortalecer vínculos comunitarios y reclamar dignidad frente a las políticas migratorias.

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“Luché mucho con la idea de que iba a demostrarle a todos que iba a salir adelante”, explicó. Hoy sostiene que contar su historia busca, ante todo, conectar con quienes enfrentan situaciones similares y ofrecer apoyo desde su propia experiencia: “Solo me interesa conectar con mi comunidad y compartir medicina entre nosotros”.

A lo largo de los años, Guerrero transformó el trauma de la separación en una herramienta para unir y sanar a quienes enfrentan circunstancias parecidas.

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Su testimonio la posiciona como referente para quienes viven bajo la incertidumbre migratoria, demostrando que del dolor puede nacer una fuerza de integración y justicia colectiva.

La actriz ha buscado sentido y reparación en su camino, utilizando su historia familiar no para resignarse, sino para abrir caminos a otros que, como ella, alguna vez sintieron que su vida había quedado en suspenso.