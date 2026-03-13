Petro volvió a encender las redes tras críticas por declaraciones sobre la alianza Valencia-Oviedo: “Vendedores de plumas”

El intercambio se produjo tras publicaciones del mandatario dirigidas a votantes del sur y occidente de Bogotá - crédito @PalomaValenciaL/X y Joel González/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, luego de que la congresista criticara los mensajes publicados por el mandatario en su cuenta de X relacionados con el escenario político y la reciente alianza entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

El intercambio se produjo el viernes 13 de marzo, después de que Cabal se refiriera a dichas publicaciones durante una entrevista, donde cuestionó el tono de los comentarios del mandatario y se refirió a la coyuntura política de cara a las elecciones presidenciales.

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Y es que Petro publicó una serie de mensajes dirigidos a sus seguidores, especialmente a quienes residen en sectores del sur y del occidente de Bogotá, donde históricamente ha concentrado parte de su respaldo electoral.

El mandatario escribió: “Oigan aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece. Aquí estamos es para defender el salario vital a como de lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.

Petro defendió su agenda social, mencionando universidad pública, pensiones y salario vital - crédito @Petrogustavo/X

Las críticas de Cabal y la respuesta de Petro

En un debate organizado por Semana, la congresista respondió a las referencias hechas por el mandatario sobre la alianza política Valencia-Oviedo: “Plumas las que se pone él en las fiestas y lentejuelas las que se pone en su círculo de amiguetes en todo un aquelarre degenerado y vergonzoso. Entonces, como Petro, todo lo que dice es el reflejo de un espejo”.

En otro momento de la entrevista, la congresista sostuvo: “¿Cuántas masacres llevamos? Es muy difícil discutir con una persona que debía estar internada en una clínica psiquiátrica haciéndose desintoxicación. O sea que él desafía lo que es una controversia sana. Él no debió haber sido nunca presidente. Él es un ser perverso”.

Valencia obtuvo más de 3,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia y Oviedo sumó más de 1,2 millones de votos con apoyo de sectores independientes y urbanos - crédito Colprensa

Tras las declaraciones de la senadora, el presidente Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que respondió directamente a los señalamientos.

“Las plumas en las ideas intelectuales son magistrales o simples delirios diletantes. Del mundo del congreso comprendí el enorme nivel de ignorancia en el que se sumerge, diletantes y no sabios, puros mercanchifles de ocasión. Vendedores de plumas, puro ‘buche e pluma’ como dicen en mi tierra. ‘Buche e pluma’”, escribió el mandatario.

Gustavo Petro respondió en X a las críticas de la senadora María Fernanda Cabal - crédito @petrogustavo/X

La unión política entre Valencia y Oviedo se hizo pública a través de un video difundido en redes sociales un día antes, el miércoles 12 de marzo, en el que la senadora recibió a Oviedo con la frase “bienvenido, señor vicepresidente”, oficializando así su incorporación como fórmula vicepresidencial.

De acuerdo con lo expresado por ambos dirigentes en distintos pronunciamientos, el acuerdo fue precedido por reuniones privadas en las que discutieron sobre varios temas, entre ellos, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asuntos sobre los que Oviedo ha manifestado respaldo, en contraste con las posturas históricas del Centro Democrático.

Como respaldo a la alianza, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció públicamente y expresó: “Con la escogencia del Dr Juan Daniel Oviedo, nuestra candidata Paloma honra la libertad para el beneficio colectivo por oposición al estatismo esclavizante; reconoce calidades humanas y patrióticas; construye complementos no antagonismos; respeta el ánimo de la consulta, la diferencia dentro del estricto marco democrático; reitera respeto en doble vía a la intimidad de la persona y por parte de ésta a la comunidad, a los niños y a la familia. Gana Colombia”.