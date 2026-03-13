Colombia

Petro volvió a encender las redes tras críticas por declaraciones sobre la alianza Valencia-Oviedo: “Vendedores de plumas”

La senadora María Fernanda Cabal criticó publicaciones del mandatario en X y lanzó críticas directas en su contra

Guardar
El intercambio se produjo tras
El intercambio se produjo tras publicaciones del mandatario dirigidas a votantes del sur y occidente de Bogotá - crédito @PalomaValenciaL/X y Joel González/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, luego de que la congresista criticara los mensajes publicados por el mandatario en su cuenta de X relacionados con el escenario político y la reciente alianza entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

El intercambio se produjo el viernes 13 de marzo, después de que Cabal se refiriera a dichas publicaciones durante una entrevista, donde cuestionó el tono de los comentarios del mandatario y se refirió a la coyuntura política de cara a las elecciones presidenciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que Petro publicó una serie de mensajes dirigidos a sus seguidores, especialmente a quienes residen en sectores del sur y del occidente de Bogotá, donde históricamente ha concentrado parte de su respaldo electoral.

El mandatario escribió: “Oigan aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece. Aquí estamos es para defender el salario vital a como de lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.

Petro defendió su agenda social,
Petro defendió su agenda social, mencionando universidad pública, pensiones y salario vital - crédito @Petrogustavo/X

Las críticas de Cabal y la respuesta de Petro

En un debate organizado por Semana, la congresista respondió a las referencias hechas por el mandatario sobre la alianza política Valencia-Oviedo: “Plumas las que se pone él en las fiestas y lentejuelas las que se pone en su círculo de amiguetes en todo un aquelarre degenerado y vergonzoso. Entonces, como Petro, todo lo que dice es el reflejo de un espejo”.

En otro momento de la entrevista, la congresista sostuvo: “¿Cuántas masacres llevamos? Es muy difícil discutir con una persona que debía estar internada en una clínica psiquiátrica haciéndose desintoxicación. O sea que él desafía lo que es una controversia sana. Él no debió haber sido nunca presidente. Él es un ser perverso”.

Valencia obtuvo más de 3,2
Valencia obtuvo más de 3,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia y Oviedo sumó más de 1,2 millones de votos con apoyo de sectores independientes y urbanos - crédito Colprensa

Tras las declaraciones de la senadora, el presidente Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que respondió directamente a los señalamientos.

Las plumas en las ideas intelectuales son magistrales o simples delirios diletantes. Del mundo del congreso comprendí el enorme nivel de ignorancia en el que se sumerge, diletantes y no sabios, puros mercanchifles de ocasión. Vendedores de plumas, puro ‘buche e pluma’ como dicen en mi tierra. ‘Buche e pluma’”, escribió el mandatario.

Gustavo Petro respondió en X
Gustavo Petro respondió en X a las críticas de la senadora María Fernanda Cabal - crédito @petrogustavo/X

La unión política entre Valencia y Oviedo se hizo pública a través de un video difundido en redes sociales un día antes, el miércoles 12 de marzo, en el que la senadora recibió a Oviedo con la frase bienvenido, señor vicepresidente, oficializando así su incorporación como fórmula vicepresidencial.

De acuerdo con lo expresado por ambos dirigentes en distintos pronunciamientos, el acuerdo fue precedido por reuniones privadas en las que discutieron sobre varios temas, entre ellos, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc y el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asuntos sobre los que Oviedo ha manifestado respaldo, en contraste con las posturas históricas del Centro Democrático.

Como respaldo a la alianza, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció públicamente y expresó: “Con la escogencia del Dr Juan Daniel Oviedo, nuestra candidata Paloma honra la libertad para el beneficio colectivo por oposición al estatismo esclavizante; reconoce calidades humanas y patrióticas; construye complementos no antagonismos; respeta el ánimo de la consulta, la diferencia dentro del estricto marco democrático; reitera respeto en doble vía a la intimidad de la persona y por parte de ésta a la comunidad, a los niños y a la familia. Gana Colombia”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMaría Fernanda CabalPaloma ValenciaJuan Daniel OviedoFórmula vicepresidencialCentro DemocráticoElecciones 2026Elecciones presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Pruebas Saber 11 serán el domingo 15 de marzo en Colombia: esto es lo que debe saber antes de entrar al examen

Más de 110.000 personas están citadas en distintos puntos del país para presentar las pruebas de Estado del calendario B. Estos son los horarios, requisitos y elementos que debe llevar para evitar contratiempos en la jornada

Pruebas Saber 11 serán el

Petro respondió a informe de la Carf sobre la situación fiscal del país y aseguró que el ajuste de $32 billones es “relativamente fácil” de alcanzar

El pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el escenario fiscal planteado por el Gobierno para 2026 es “poco creíble”, al no existir claridad sobre los mecanismos para reducir el gasto

Petro respondió a informe de

María Fernanda Cabal aseguró sentirse “maltratada” por el Centro Democrático y habló de su permanencia en el partido: “Lo he pensado”

La congresista aseguró que siempre ha tenido la misma postura y que se considera una persona coherente en la política

María Fernanda Cabal aseguró sentirse

Petro insistió en los pasos criminales del uruguayo Sebastián Marset en Colombia: “Lavaba sus dólares de la cocaína con una iglesia”

Las declaraciones del mandatario apuntan a posibles conexiones del detenido uruguayo con operaciones de lavado de dinero, homicidios y actividades ilegales a través de redes transnacionales en el país

Petro insistió en los pasos

Juan Daniel Oviedo confrontó a Gustavo Petro tras unirse a Paloma Valencia: “Podría hablar clarito de los maricas”

La fórmula vicepresidencial de la ganadora de La Gran Consulta por Colombia respondió a una publicación que el presidente realizó en X

Juan Daniel Oviedo confrontó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

Shakira compartió los primeros adelantos

Shakira compartió los primeros adelantos del videoclip de “Algo Tú” con Beéle, con nuevo look y un tributo al Caribe colombiano

Karina García y su reacción cuando le avisaron que Altafulla sería invitado a su programa: “Cada uno por su lado”

‘La Reina del Flow 3’ desde la óptica de sus dos “hermanas”: “Eran unos personajes que llegaban a incomodar un poco”

Nile Rodgers, el legendario creador de Chic, lanzó contundente declaración sobre por qué Shakira merece entrar al salón de la fama

Westcol reveló por qué detuvo el proyecto de ‘streaming’ en el que estaba trabajando con Aida Victoria Merlano

Deportes

Colombia es uno de los

Colombia es uno de los países más fuertes para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: esta es la razón

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 25 de la Bundesliga

Este es el futbolista colombiano que disputará un cupo al Mundial 2026 pero con una selección europea: enfrentará a un histórico de la UEFA

Luis Díaz sigue generando malos recuerdos en el Barcelona: se conoció la razón por la que no fichó con el equipo español

Etapa 5 de la Tirreno Adriático con Nairo Quintana y Santiago Buitrago: los colombianos tuvieron una buena jornada en la montaña