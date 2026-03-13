Colombia

Lotería de Bogotá resultados jueves 12 de marzo: números ganadores del premio mayor de $10.000 millones

Este popular juego cuenta con más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos

La Lotería de Bogotá lleva
La Lotería de Bogotá lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los jueves (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Bogotá publicó los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este jueves 12 de marzo de 2026.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $10.000 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Bogotá

Fecha: jueves 12 de marzo de 2026.

Premio Mayor: 1867.

Premio Mega Gordo: 7064.

Premio Súper Gordo: 1026, 3374 y 7923.

Premios de 50 millones de pesos: 1192, 8376, 6537, 3678, 1824, 8284, 7450, 7033, 3232 y 8340.

A qué hora se juega la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá lleva a cabo un sorteo a la semana, cada jueves, después de las 22:30 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Seis secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

30 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de Medellín entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su billete, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de ser ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrece de que no esté dañado.

Si ganó un premio en la Lotería de Bogotá hay dos formas de reclamarlo:

La primera es con su vendedor de lotería de confianza o en cualquier punto de venta con los distribuidores oficiales, siempre y cuando el premio sea inferior a seis salarios mínimos mensuales.

La segunda aplica si el premio es mayor a seis salarios mínimos mensuales, entonces debes dirigirte a las oficinas de la Lotería de Bogotá con el billete ganador, una copia de la cédula de ciudadanía, una carta de autorización dirigida a la Lotería de Bogotá donde solicite que el premio sea consignado en una cuenta bancaria determinada o en cheque y diligenciar el formulario SIPLAFT en la página de Lotería de Bogotá.

¿Cómo se gana en la Lotería de Bogotá?

Para jugar la Lotería de Bogotá tienedistintas opciones, se puede hacer de un boleto de manera física con los distribuidores oficiales en los puntos “Paga Todo” o en “LotiColombia”, también se tiene la opción de adquirirlo en línea.

Si se quiere comprar en línea primero hay que acceder a su página web oficialy acceder al perfil de usuario dando clic en el botón de “Perfil” e ingresando usuario y contraseña, si no se tiene uno, se puede crear en la opción de “regístrate”, luego se llena el formulario y se da clic en el botón de “registrarme”.

Cuando ya se acceda en el perfil, se selecciona la fecha del sorteo en el que se quiera participar, cabe mencionar que Loterías de Bogotá hace sorteos todos los jueves, en caso de que caiga en un día festivo, se cambia para cualquier otro día de la misma semana.

Sabiendo la fecha del siguiente sorteo se escoge la combinación ganadora, un número de cuatro cifras. Posteriormente, se elige la serie dentro de las opciones existentes, que es un número de tres cifras.

Después, se elige la cantidad de fracciones por las que se quiere jugar, se compra el boleto y se finaliza el pedido. El costo de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción.

Creada desde 1967, las ganancias de la Lotería de Bogotá son destinadas para la Asistencia Pública, 75% para los programas de la Secretaría de Salud Pública y del Departamento de Protección y Asistencia Social, así como el 25% para el Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y de la Juventud.

