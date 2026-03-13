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Tras la muerte de un colombiano en bombardeo en Dubái, embajada anunció planes de evacuación para quienes se vean afectados por la guerra contra Irán

Quienes poseen pasaporte colombiano pueden optar por varias rutas seguras y deben consultar frecuentemente los canales oficiales, según recomendaciones diplomáticas

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Las personas originarias de Colombia
Las personas originarias de Colombia que se encuentran en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita u Omán cuentan con mecanismos actuales para dejar estos países, dada la coyuntura regional y la preocupación por la seguridad de la comunidad migrante - crédito Raghed Waked / Reuters

En medio de la guerra en Irán y la incertidumbre regional, la embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos reiteró que existen alternativas para que los ciudadanos colombianos puedan abandonar Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán.

El comunicado busca garantizar la protección de sus nacionales frente al aumento de las tensiones.

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Los ciudadanos colombianos en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita u Omán disponen de opciones de salida vigentes, como vuelos comerciales y rutas terrestres, según informó la embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos.

La disponibilidad de estas rutas responde al contexto actual de la región y a la prioridad de seguridad para los residentes y personas en tránsito.

Rutas disponibles para salir de la región

De acuerdo con la embajada, hay rutas activas desde los Emiratos Árabes Unidos por medio de vuelos comerciales, que también funcionan en Arabia Saudita y Omán. Igualmente, existen posibilidades de salida terrestre, siempre que el desplazamiento se realice sin poner en riesgo la integridad de los viajeros o sus familias.

El organismo diplomático confirmó la
El organismo diplomático confirmó la existencia de vuelos y rutas terrestres disponibles para quienes buscan dejar Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita u Omán debido al contexto de conflicto y priorizando la seguridad individual - crédito Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos

Las autoridades colombianas recomiendan que cada persona evalúe individualmente la mejor alternativa y el momento oportuno para dejar la región. La decisión final debe tomar en cuenta la seguridad propia y de quienes le acompañan, en función de cómo evolucione la situación.

Recomendaciones prácticas para ciudadanos colombianos

La Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos aconseja verificar frecuentemente las actualizaciones de su aerolínea o agencia de viajes, así como seguir las instrucciones de las autoridades locales. Se recomienda no acudir al aeropuerto salvo que se cuente con la confirmación de un vuelo.

También es importante revisar los requisitos migratorios y de tránsito, como el visado requerido para escalas o destinos finales, para evitar inconvenientes.

Los ataques se registraron el
Los ataques se registraron el sábado 28 de febrero de 2026 - créditos Abdelhadi Ramahi/Reuters | @embajadacolombia_eau/IG

Mantener acceso a suministros esenciales y medicamentos es fundamental ante la posibilidad de desplazarse o permanecer más tiempo en el país, detalló la embajada.

Compromiso de la embajada y canales oficiales

La Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos reiteró que seguirá monitoreando el desarrollo del conflicto y ofrecerá información actualizada mediante sus canales oficiales. Aunque abarca la jurisdicción de Baréin, Kuwait y Yemen, las opciones de salida señaladas aplican principalmente a quienes se encuentren en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita u Omán.

El personal diplomático insistió en que cualquier novedad relevante será comunicada de forma oportuna por los medios oficiales de la embajada.

La embajada reafirmó su disposición de mantener informados a los ciudadanos colombianos y actualizará las orientaciones cuando se produzcan cambios o surjan nuevas recomendaciones.

La embajada de Colombia habilita apoyo emocional en español para ciudadanos en Medio Oriente

La embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos activó líneas de soporte emocional en español para la comunidad colombiana radicada en Medio Oriente, tras la caída del líder iraní Ali Khamenei.

El operativo militar conjunto de Estados Unidos e Israel, realizado el sábado 28 de febrero de 2026, desencadenó ataques que han generado un clima de tensión e incertidumbre en ciudades como Dubái y Abu Dabi.

crédito @embajadacolombia_eau/IG
crédito @embajadacolombia_eau/IG

Miles de connacionales están expuestos a las consecuencias directas del conflicto armado en la región y enfrentan situaciones de aislamiento y miedo ante las medidas de seguridad reforzadas.

El mismo martes 3 de marzo de 2026, la representación diplomática anunció, a través de su cuenta oficial de Instagram, la iniciativa solidaria que “orienta a brindar apoyo emocional y acompañamiento psicológico en español, de manera voluntaria y gratuita, para quienes puedan necesitarlo frente a la situación actual”, según detalló la embajada en un comunicado.

Además, el mensaje subraya que la red de profesionales hispanohablantes participantes actualiza sistemáticamente sus números de contacto “para garantizar información vigente”.

Estos son los números de atención:

  • +971 58 591 1358
  • +971 54 462 9592
  • +971 58 180 5024 | +52 55 1820 5004
  • +971 50 547 1486 | +34 629 32 46 70
  • +971 58 960 3930 | +34 637 756 903
  • +971 55 416 3650
  • +34 697 24 63 33
  • +971 52 921 7949

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