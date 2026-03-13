Jhonny Rivera aclara la razón por la que Jenny López no se toma fotos con los fans luego del concierto: “Me voy a echar la culpa”

Jenny López y Jhonny Rivera confirman capitulaciones: buscan claridad patrimonial antes de casarse - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

Jhonny Rivera, uno de los cantantes más reconocidos de la música popular en Colombia, aclaró recientemente una de las preguntas más frecuentes entre sus seguidores: por qué su esposa, Jenny López, suele evitar tomarse fotos con los fans durante sus presentaciones.

El artista abordó el tema a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, plataforma donde acumula un numeroso público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Rivera explicó que la decisión no responde a una actitud distante o de superioridad por parte de Jenny López, sino a cuestiones prácticas relacionadas con la dinámica de los encuentros con el público. Desde que confirmaron su relación y Jenny empezó a ganar visibilidad en la industria musical, las solicitudes de fotografías en los conciertos aumentaron considerablemente.

Según relató el cantante, muchos fanáticos piden tres imágenes: una exclusiva con él, otra con Jenny y una en la que ambos aparecen juntos. “La voy a defender, porque yo soy quien me voy a echar la culpa. Resulta que cuando estamos los dos hay gente que quiere foto conmigo solo, foto con ella y foto con los dos”.

“Una sola persona puede tomarse tres fotos, entonces cuando hay mucha gente para atender, por lo menos el 50 % de la gente que quiero atender no alcanza”, argumentó Rivera. Bajo este contexto, tomaron la decisión de que en ocasiones solo él se tome fotos con los asistentes, priorizando así que más personas puedan llevarse un recuerdo del encuentro.

El intérprete también mencionó que la logística de los eventos suele centrarse en su figura debido a la alta demanda de fotografías y saludos. Esta situación ha provocado que Jenny López quede en una posición incómoda entre la multitud y, en algunos casos, incluso haya sufrido caídas al intentar compartir con el público.

“Ella normalmente se queda en tarima tomándose fotos, pero como la atención siempre me la llevo yo, la logística se desgasta conmigo y ella hasta se ha caído, han pasado cositas, entonces es mi culpa”, reconoció Rivera.

El cantante enfatizó que la decisión busca evitar situaciones incómodas y garantizar la seguridad de su esposa durante los eventos masivos. Muchos seguidores agradecieron la explicación, resaltando la sinceridad con la que Rivera asumió la responsabilidad y la consideración hacia el bienestar de Jenny López.

La aclaración pone fin a los rumores sobre un supuesto distanciamiento de la artista con el público y muestra la importancia de la organización durante los encuentros entre músicos y fanáticos, especialmente cuando la popularidad de ambos sigue en aumento.