Colombia

‘Gota a gota’ fue asesinado a plena luz del día: recibió un disparo en la cabeza mientras reclamaba dinero de los comercios

El hombre de 39 años fue interceptado por un sujeto que le disparó a quemarropa. La víctima llegó sin signos vitales al centro asistencial

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El hombre de 39 años
El hombre de 39 años contaba con cuatro anotaciones judiciales - crédito ojo de la calle/Facebook; Hastag24/Facebook

Un cobrador de préstamos —también identificado como ‘cobradiario’— fue asesinado de un tiro en la cabeza en plena vía pública del sector de El Boliche, en el centro de Barranquilla, durante la mañana del viernes 13 de marzo de 2026.

Luego de haber pasado por algunos establecimientos comerciales de venta de granos, en el corazón comercial de la capital del Atlántico, la víctima comenzó a caminar para cruzar la vía para ir a otro punto de venta. Allí fue interceptado por un hombre que se le acercó y le disparó en la cabeza.

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Tras abrir fuego, el agresor huyó rápidamente del lugar y dejó a la víctima tendida en la vía pública.

El sonido seco del disparo y la posterior caída del ‘cobradiario’ en medio de transeúntes y comerciantes despertó la alarma general. Numerosas personas acudieron a las autoridades, que llegaron en pocos minutos a recoger el cuerpo del hombre para llevarlo a un centro asistencial; sin embargo, se confirmó su deceso en el lugar de los hechos.

El Boliche es una zona
El Boliche es una zona comercial muy recurrida por compradores de víveres, en el centro de Barranquilla - crédito captura de pantalla Google Maps

Según el reporte oficial suministrado por voceros de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la víctima fue identificada como Luis Alberto Donado Benavides, de 39 años. Su principal labor, según la versión de las autoridades, era el cobro de préstamos a “modo de usura”.

Después de que los uniformados de la Policía acordonaron el área para comenzar las labores investigativas, los agentes lograron recopilar testimonios de testigos en busca de pistas que permitieran identificar y capturar al responsable del homicidio.

De la misma manera, desde la institución barranquillera confirmaron que el occiso ya presentaba cuatro anotaciones judiciales, al parecer, asociadas a la modalidad de usura, porte de armas, y posibles vínculos con grupos ilegales.

En redes recordaron su pasado judicial y posible motivos de su asesinato

En las redes sociales numerosos usuarios se despidieron del hombre de 39 años, que era conocido en el medio del comercio.

Comentarios en las redes sociales
Comentarios en las redes sociales en las redes sociales tras la muerte del cobrador de préstamos - crédito captura de pantalla Hashtag24/Facebook

En especial, se leyó el comentario de un internauta que escribió en una publicación de redes sociales que conocía la razón de la muerte de Donado Benavides: “Ya me enteré por qué lo mataron: el man le estaba cobrando a una ruta que la habían declarado objeto militar (sic)”, dijo.

Otros comentarios que se leyeron: “El man tenía antecedentes por porte de armas, hurto y lesiones personales... O sea, un alzado y alguien le salió general”; “Se acabó la cobradera de mala gana”.

Por su parte, comerciantes en redes aseguraron que la preocupación se está apoderando de ellos porque “sigue la matazón y la ciudad no hace ni dice nada”.

Capturan a ocho sicarios en Barranquilla: hacían santería antes de matar a los objetivos

Ocho personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas en Barranquilla el 10 de marzo de 2026, tras un operativo de la Policía Metropolitana en los barrios La Sierrita y California.

Según el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, la detención se produjo como resultado de una investigación por la presunta participación de los capturados en una serie de homicidios ocurridos en diferentes sectores del sur de la ciudad.

Los capturados reconocieron hacer prácticas
Los capturados reconocieron hacer prácticas espirituales antes de realizar los homicidios - crédito Policía Barranquilla

En los procedimientos de capturas las autoridades incautaron cinco armas de fuego, 53 cartuchos de diversos calibres, tres proveedores, cerca de 100 gramos de sustancias estupefacientes y cuatro teléfonos celulares.

El registro judicial de los detenidos sumaba 17 anotaciones por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas, informó la Policía. Entre los nombres destacados se encuentra alias Russo, presunto sicario de la banda Los Pepes, que, antes de ejecutar sus crímenes, realizaba rituales de santería junto a otros miembros del grupo, de acuerdo con las declaraciones de Camelo Sánchez. Alias El Animal, otro de los capturados, tenía anotaciones previas por porte ilegal de armas, hurto y tráfico de estupefacientes.

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