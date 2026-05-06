Colombia

Profesor de la Universidad Nacional denunció amenazas en su contra por oponerse a procesos constituyentes: Paloma Valencia se pronunció

El sindicato de empleados públicos docentes Atenea, que agrupa a profesores de la universidad, emitió un comunicado oficial en el que relacionó la aparición de amenazas con el clima de tensión generado tras la visita presidencial

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Profesor de la Universidad Nacional es blanco de amenazas por estar en desacuerdo con propuestas de constituyente al interior del claustro - crédito @DiegoTorres_Fis/X
Profesor de la Universidad Nacional es blanco de amenazas por estar en desacuerdo con propuestas de constituyente al interior del claustro - crédito @DiegoTorres_Fis/X

La crisis por amenazas contra docentes y estudiantes críticos al proceso constituyente en la Universidad Nacional de Colombia escaló el 6 de mayo, cuando el profesor Diego Torres denunció públicamente la aparición de mensajes intimidatorios en las instalaciones académicas.

Este episodio se produce apenas un día después de la visita del presidente a la sede Bogotá y en medio del rechazo expresado por varios sectores universitarios a la propuesta de reforma impulsada por el Gobierno.

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En un video divulgado en la mañana del lunes, Torres relató el hallazgo de los mensajes y señaló: “Llegar a la oficina a dar clase a las siete de la mañana y encontrarse mensajes amenazantes, todo por querer un debate académico. Son mensajes que definitivamente no son de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Lo único que buscan es acelerar procesos e imponer reformas sin que exista un verdadero debate académico.”

El sindicato de empleados públicos docentes Atenea, que agrupa profesores de la universidad y fue fundado por Torres, emitió un comunicado oficial donde vinculó la aparición de amenazas con el clima de tensión tras la visita presidencial.

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Un profesor de la Universidad Nacional de Colombia graba un video en primera persona en un entorno exterior. El video incluye imágenes de un edificio universitario con pancartas que exhiben mensajes de protesta como "Protestas traiciones" y "Viva la mecum!". El profesor, quien denunció amenazas, presenta textos superpuestos que declaran "NO QUEREMOS ESTA CONSTITUYENTE ASÍ", "LA UN SE RESPETA" y "#YaNoTenemosMiedo", aludiendo a procesos internos - crédito @DiegoTorres_Fis/X

“Llama la atención que estas amenazas se den un día después de la visita del señor presidente de la república a la sede Bogotá en la que sectores de la comunidad universitaria expresaron claramente su rechazo al llamado ‘proceso constituyente’ y la manera como se ha desconocido la opinión mayoritaria de los claustros universitarios en contra de la actitud antidemocrática y autoritaria de este proceso“, expresó el gremio docente.

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia se sumó a los reclamos desde su cuenta de X y exigió la intervención urgente de las autoridades para proteger a los miembros de la universidad que se oponen al proyecto gubernamental.

“¿Esa es la tolerancia y libertad de expresión que tanto predican? Es urgente que la Defensoría, la Policía Nacional, la Procuraduría y el alcalde Carlos Fernando Galán brinden garantías y protejan a los profesores y estudiantes que en su mayoría no quieren que la universidad se convierta en un feudo del gobierno. No pueden ser amedrentados por opinar contra la constituyente”, publicó la legisladora, intensificando la presión institucional.

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia se sumó a los reclamos desde su cuenta de X y exigió la intervención urgente de las autoridades para proteger a los miembros de la universidad - crédito @PalomaValenciaL/X
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia se sumó a los reclamos desde su cuenta de X y exigió la intervención urgente de las autoridades para proteger a los miembros de la universidad - crédito @PalomaValenciaL/X

Atenea denuncia escalada de intimidaciones tras el rechazo universitario al proceso constituyente

El comunicado de Atenea especificó que las amenazas recientes “no son solamente en contra del profesor Torres, sino contra todos los profesores que nos oponemos a la forma atropellada y vertical como se quiere imponer una mirada de la universidad de manera excluyente y contraria a los mínimos estándares de lo que se espera que sea el debate respetuoso en una institución como la Universidad Nacional de Colombia”.

El sindicato pidió al Consejo Superior Universitario y a los líderes de la Mesa Constituyente Universitaria que se pronuncien y adopten medidas concretas para proteger la integridad y el derecho al disenso de los académicos.

Torres, en su denuncia, interpeló a la colectividad: “¿Es esta la universidad que queremos? No lo es. Es tiempo de manifestarnos. Es tiempo de dejar de tener miedo en la academia. Hay que manifestarnos contra lo que está pasando en la Universidad Nacional de Colombia, porque somos miles los que creemos en una universidad que busca la excelencia académica. Somos miles los que creemos que las reformas son necesarias. Sí, pero no así. Es tiempo de manifestarnos y es tiempo de decir claramente: ya no tenemos miedo“.

El sindicato de empleados públicos docentes Atenea, que agrupa profesores de la universidad y fue fundado por Torres, emitió un comunicado oficial donde vinculó la aparición de amenazas con el clima de tensión tras la visita presidencial - crédito @AteneaSindicato/X
El sindicato de empleados públicos docentes Atenea, que agrupa profesores de la universidad y fue fundado por Torres, emitió un comunicado oficial donde vinculó la aparición de amenazas con el clima de tensión tras la visita presidencial - crédito @AteneaSindicato/X

El sindicato concluyó haciendo un llamado urgente a la comunidad universitaria: “No permitamos que el debate académico sea reemplazado por el miedo, el odio y la violencia“.

Variso docentes más del plantel educativo rechazaron estos actos que ademas de vandalicos son intimidatorios contra los docentes del lugar.

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