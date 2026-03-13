Elecciones en Colombia: Efrain Cepeda podría definir si los conservadores apoyan a Valencia o De la Espriella

El Partido Conservador anunció que no presentará candidato propio para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, decisión que fue adoptada por unanimidad durante una reunión reciente del Directorio Nacional de la colectividad.

Según información publicada por Semana, la determinación se tomó tras analizar el panorama político que surgió luego de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas realizadas el pasado 8 de marzo.

El partido ahora concentrará sus esfuerzos en evaluar a qué candidatura presidencial respaldará en los próximos días dentro del actual escenario electoral.

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Senador Efraín Cepeda - crédito Senado de la República

La colectividad también designó al presidente del partido, el senador Efraín Cepeda, para que adelante conversaciones con los distintos candidatos que participan en la contienda presidencial.

El objetivo de estos acercamientos será evaluar posibles coincidencias programáticas y políticas antes de anunciar oficialmente a qué aspirante apoyará el partido.

La decisión final podría conocerse en las próximas semanas, una vez concluyan los diálogos con las campañas presidenciales.

Paloma Valencia aparece como una de las opciones

Una de las alternativas que estudia el Partido Conservador es respaldar la candidatura de Paloma Valencia, quien representa al Centro Democrático y compite en la carrera presidencial junto a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial.

Valencia y Oviedo resultaron vencedores en la denominada Gran Consulta por Colombia, que registró un total de 5.857.395 votos.

- crédito @PalomaValenciaL/X

El desempeño electoral obtenido en esa consulta ha sido uno de los factores que ha generado interés dentro del Partido Conservador al momento de evaluar posibles alianzas.

Durante un pronunciamiento público, la candidata destacó el papel de su fórmula vicepresidencial dentro del proyecto político.

“Juan Daniel Oviedo sacó un respaldo popular que a todos nos emociona porque está conectando con muchos colombianos que han encontrado en él la oportunidad de sentirse incluidos. Oviedo es uno de esos técnicos que sabe de todo, que le gustan las cifras, estudiar y conocer los problemas. Eso es fundamental”, afirmó Valencia, citada por Semana.

El resultado obtenido por la fórmula Valencia-Oviedo en la consulta ha sido interpretado por algunos sectores como una señal de respaldo ciudadano que podría fortalecer su aspiración presidencial.

Abelardo de la Espriella también busca el respaldo conservador

Otra de las posibilidades que analiza el Partido Conservador es apoyar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, quien recientemente oficializó su aspiración junto al exministro José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial.

El abogado anunció formalmente su candidatura en los últimos días y presentó una propuesta política centrada en temas de seguridad, economía y lucha contra la corrupción.

“Hoy empieza la recuperación de Colombia para, con seguridad, con una economía sana, educación para los jóvenes, una lucha frontal contra la corrupción y contra la pobreza y el hambre, llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece”, afirmó De la Espriella, citado por ese medio de comunicación.

El anuncio prioriza la experiencia técnica y la trayectoria de gestión pública de José Manuel Restrepo sobre pactos partidistas en la fórmula presidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito Abelardo de la Espriella

Dentro del Partido Conservador se considera que ambas candidaturas representan opciones viables dentro del escenario político actual, por lo que la decisión final dependerá de las conversaciones que se adelanten en los próximos días.

La colectividad no presentó candidato propio en esta contienda debido a que durante los últimos meses se mantuvieron discusiones internas sobre quién debería representar al partido.

Entre los nombres que inicialmente estuvieron sobre la mesa figuraban el propio Efraín Cepeda, Rubén Darío Lizarralde y Juana Carolina Londoño.

También hizo parte de ese proceso el excontralor Felipe Córdoba, aunque posteriormente decidió continuar su aspiración presidencial mediante la recolección de firmas.

En el caso de Rubén Darío Lizarralde, el dirigente anunció recientemente su respaldo a la fórmula integrada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

“Hoy estamos perdiendo el norte. La economía de la coca, la minería ilegal y el contrabando están tomándose nuestra nación y la dirección del Estado. Contribuir a restablecer la institucionalidad y el orden fue mi gran motivación”, afirmó Lizarralde al anunciar su decisión.