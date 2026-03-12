Yaya Muñoz reveló detalles de su intimidad: contó cómo le gustan las relaciones íntimas y cuánto tiempo deben durar

Yaya Muñoz habló sin filtros sobre su intimidad y sorprendió con sus confesiones en entrevista con Dímelo King - crédito @dahianlorena/IG

La presentadora y creadora de contenido Dahian Lorena Muñoz, más conocida como Yaya Muñoz, volvió a generar conversación en las redes sociales luego de las declaraciones que dio en el programa digital Tamo en vivo, espacio conducido por Dímelo King.

Durante la charla, en la que también participó la creadora de contenido para adultos Carla Morelli —pues fue la invitada especial del formato para entrevistarla con el fin de despejar varias dudas sobre su trabajo en la industria del cine explícito y también para hablar sin tapujos de la sexualidad humana—, la influenciadora habló abiertamente sobre su vida íntima y sorprendió al revelar detalles de sus preferencias.

La conversación surgió cuando el programa abordaba temas relacionados con la vida personal y las experiencias sexuales, momento en el que Yaya aprovechó para expresar su postura sobre la duración del coito y lo que, según ella, realmente disfrutaría una mujer en la cama.

“A mí no me gusta el polvo largo, la verdad”, dijo inicialmente la influencer, lo que generó reacciones inmediatas entre los presentadores y los demás invitados del programa.

Así defendió Yaya Muñoz su postura sobre la duración ideal de una relación sexual - crédito @dimelo.king/tiktok

Luego explicó que, aunque cada persona tiene gustos diferentes, ella tiene muy clara su preferencia: “Hay que respetar- Lo que cada mujer quiere, pero a mí no me gusta el polvo largo. Eso aburre”, comentó frente a las cámaras, desatando risas y comentarios dentro del set.

Cuánto tiempo deberían durar las relaciones, según Yaya

La conversación subió de tono cuando en la mesa le preguntaron directamente respecto a cuánto tiempo considera ella ideal para un encuentro íntimo, pues fue entonces cuando la influencer detalló su opinión y causó un comentario por parte de la creadora de contenido para adultos que la dejó sin palabras.

“Yo siento que el polvo cortico es sustancioso, pero que se repita”, respondió Yaya Muñoz, dejando claro que prefiere encuentros más breves, pero reiterados.

Ante la insistencia de los entrevistadores sobre el tiempo específico, agregó más detalles sobre su punto de vista: “Excepción, que se repita unas dos vececitas, hasta ahí, porque es que ya mucho lastima”, afirmó la presentadora.

Las confesiones picantes de Yaya Muñoz en el programa de Dímelo King que encendieron las redes sociales - crédito@dahianlorena/IG

Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas de los presentadores. En medio del ambiente distendido del programa, el panelitas Dedimar Gámez respondió con humor: “No lubricas tanto”, comentario que provocó risas en el estudio, pues quiso dar a entender que el dolor que podría sentir en ciertos momentos la presentadora se debía no a la duración del coito, sino a la falta de lubricación de ella.

Sin embargo, fue ahí cuando Carla Morelli mostró una reacción a las palabras de la influencer con la que la dejó sorprendida, pues le planteó otra interpretación sobre su postura, de acuerdo a su experiencia profesional.

“Yo quiero entrar en ese tema y con todo respeto, yo no sé, yo pienso que cuando dicen así es porque no te la han culiado bien”, comentó la creadora de contenido para adultos.

La intervención causó impacto entre los presentes. De hecho, Dedimar Gámez reaccionó inmediatamente con un “¡Aaay!” y añadió entre risas: “Yo siempre te lo dije, Yaya. Siempre te lo dije, siempre”.

Adicionalmente, Carla Morelli explicó la razón detrás de su punto de vista sobre el tema y cuestionó la lógica de preferir encuentros más cortos.

La opinión de Yaya Muñoz sobre el sexo breve genera debate - crédito @dahianlorena/IG

“Porque es que cuando te están haciendo algo así super, pues tú te estás viniendo y viniendo, ¿por qué vas a querer parar? No entiendo”, comentó la creadora de contenido para adultos.

Lejos de incomodarse por las reacciones de los presentes, Yaya Muñoz defendió su postura y reiteró que, para ella, existe un límite en la duración del encuentro íntimo.

“Lo que pasa es que ya un polvo, un polvo largo de cuarenta minutos ya, ya se pasa”, aseguró la presentadora. Luego reafirmó su posición de manera directa: “A mí no me gusta”.

Además, la influencer respondió a quienes insinuaban que su postura podría estar relacionada con su capacidad de disfrutar el momento, dejando otra frase que llamó la atención de los espectadores.

“¿Y a ustedes qué los hace pensar que yo no soy multiorgásmica?”, dijo durante el programa.

Las declaraciones de Yaya Muñoz no tardaron en viralizarse en plataformas digitales, donde clips de la entrevista comenzaron a circular entre usuarios que comentaron tanto su sinceridad como el tono relajado del debate. Mientras algunos seguidores respaldaron su postura sobre la duración de las relaciones íntimas, otros se sumaron al debate asegurando que la presentadora podría estar hablando a través de malas experiencias.

“Mi manada, mi tribu, de acuerdo contigo, Yaya”, “Yo estoy de acuerdo con la de los crespos, con Carla, eso es que no le han hecho bien”, “Totalmente de acuerdo contigo, Yaya , largo aburre , lastima y cansa”, escribieron algunas personas.