Partido Conservador se retira de la contienda presidencial para las elecciones de 2026: ¿a cuál candidato apoyarán?

El Partido Conservador confirmó que no inscribirá candidato presidencial en 2026, priorizando el respaldo a aspirantes ya inscritos - crédito Partido Conservador Colombia

El tradicional Partido Conservador confirmó que no presentará candidato propio para las elecciones presidenciales de 2026, una decisión que provocó sorpresa en el panorama político nacional. La colectividad, con más de un siglo de historia en la política colombiana, optó por evaluar alternativas de respaldo a aspirantes ya inscritos en la contienda.

El Directorio Nacional de la agrupación tomó la decisión de tener como prioridad influir en la elección desde la perspectiva de alianzas estratégicas.

Además, se conoció que el presidente del partido, el senador Efraín Cepeda, recibió la autorización para iniciar acercamientos con algunos de los candidatos más destacados que ya formalizaron su inscripción; entre ellos se encuentran Paloma Valencia, con su fórmula Juan Daniel Oviedo, y Abelardo de la Espriella, con su fórmula José Manuel Restrepo, figuras que podrían recibir el respaldo oficial del Conservador en caso de concretarse un acuerdo.

Noticia en desarrollo....