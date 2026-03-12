Colombia

Partido Conservador se retira de la contienda presidencial para las elecciones de 2026: ¿a cuál candidato apoyarán?

La decisión fue adoptada por unanimidad en el Directorio Nacional, que destacó la intención de influir mediante alianzas estratégicas

Guardar
El Partido Conservador confirmó que
El Partido Conservador confirmó que no inscribirá candidato presidencial en 2026, priorizando el respaldo a aspirantes ya inscritos - crédito Partido Conservador Colombia

El tradicional Partido Conservador confirmó que no presentará candidato propio para las elecciones presidenciales de 2026, una decisión que provocó sorpresa en el panorama político nacional. La colectividad, con más de un siglo de historia en la política colombiana, optó por evaluar alternativas de respaldo a aspirantes ya inscritos en la contienda.

El Directorio Nacional de la agrupación tomó la decisión de tener como prioridad influir en la elección desde la perspectiva de alianzas estratégicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, se conoció que el presidente del partido, el senador Efraín Cepeda, recibió la autorización para iniciar acercamientos con algunos de los candidatos más destacados que ya formalizaron su inscripción; entre ellos se encuentran Paloma Valencia, con su fórmula Juan Daniel Oviedo, y Abelardo de la Espriella, con su fórmula José Manuel Restrepo, figuras que podrían recibir el respaldo oficial del Conservador en caso de concretarse un acuerdo.

Noticia en desarrollo....

Temas Relacionados

Partido ConservadorEfraín CepedaElecciones ColombiaElecciones 2026Elecciones presidencialesCandidato conservadorAbelardo de la EspriellaPaloma ValenciaColombia-Noticias

Más Noticias

⁠Abogado hizo advertencias sobre funcionarios que filtren fotos de personas capturadas: “Se privan de su libertad, no de su dignidad”

El profesional en Derecho Iván Cancino aseguró que deberían adelantarse investigaciones disciplinarias por este tipo de acciones

⁠Abogado hizo advertencias sobre funcionarios

Francisco Barbosa calificó como “inatajable” la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Gran sentido de responsabilidad”

La alianza entre los políticos causó admiración en el exfiscal y exprecandidato presidencial, en una apuesta que busca captar no solo voto de la derecha, también el de centro, y perfilarse como alternativa frente a los extremos políticos en la primera vuelta del 31 de mayo

Francisco Barbosa calificó como “inatajable”

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Detención de Wadith Manzur y Karen Manrique trae a la memoria casos de imputación a congresistas electos

Jesús Santrich y Aída Merlano son ejemplo de figuras que no pudieron ocupar una curul por haber sido capturados tras las elecciones

Detención de Wadith Manzur y

La alianza entre Paloma Valencia y Oviedo se selló en el apartamento donde la familia Galán se enteró de su asesinato

Juan Manuel Galán confirmó que ingresar a la propiedad lo hizo volver más de 30 años al pasado

La alianza entre Paloma Valencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados ilegales

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Feid siguió hablando del “falso

Feid siguió hablando del “falso tour” y posteó la lista de canciones que podrían sonar en su siguiente gira musical

Alzate hizo público video inédito con Yeison Jiménez sobre cómo compusieron ‘Mi venganza’: “Lo tenía guardado”

René Higuita, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla jugarán con Ronaldinho, Rivaldo y otras estrellas en este torneo internacional

Fiesta de 15 años de Isabella, la hija de Andrea Valdiri, habría costado $2.500 millones: estos son los lujos que le han dado a la menor

Lucas Arnau atropelló a su propia mascota: “Se me atravesó y lo pisé”

Deportes

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

Nuevo escándalo de Jhon Jáder Durán: presidente de Fenerbahçe prendió el ventilador sobre sus partidos

Hora y dónde ver en Colombia el GP de China de la Fórmula 1: prueba de fuego para Mercedes y la nueva reglamentación técnica

David Mackalister Silva ya contempla su retiro del fútbol: estos son sus planes con Millonarios

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas