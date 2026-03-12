Colombia

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo hicieron su primera aparición tras el anuncio de fórmula presidencial: estas fueron sus palabras

La nueva dupla aseguró que no dejarán a un lado sus diferencias sobre el acuerdo de paz en el 2016 y la JEP, pero que predominarán los consensos con el exdirector del Dane

Guardar
Paloma Valencia y Juan Daniel
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se presentaron en el centro de Bogotá para formalizar la fórmula presidencial que llegará el 31 de mayo a las urnas - crédito @juanmanuelgalan/X

Horas después de que la candidata presidencial Paloma Valencia revelara cuál sería su fórmula vicepresidencial para llegar a las urnas el 31 de mayo, la nueva dupla arribó al centro de Bogotá para hacer su presentación oficial.

En medio de una rueda de prensa adelantada en el sector comercial conocido como el Gran San, la candidata aseguró que su decisión de escoger a Juan Daniel Oviedo se dio después de una reunión interna con el partido Centro Democrático.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus declaraciones, la aspirante señaló que su motivación para escoger al exdirector del Dane, más allá del apoyo que obtuvo en las urnas el pasado 8 de marzo, fue su tecnicismo para entregar soluciones al país sin que medie la politización.

“Tenemos muchas diferencias como país, que sí pensamos hacia atrás, solo vamos a encontrar heridas difíciles de sanar. Pero tenemos una opción distinta, que es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro que todos los colombianos nos merecemos y hoy estamos aquí para decirles que todas las heridas, esas discrepancias que se van a mantener, no tienen que óbice para que trabajamos juntos por el futuro que los colombianos nos merecemos”, indicó Valencia.

La candidata aseguró que la elección de Oviedo será un avance en la reivindación de derechos de poblaciones vulnerables, además de una muestra de respeto por la política al ser dos personalidades que no enfrentan investigaciones de ningún tipo por hechos de corrupción.

“El mejor coequipero para este trabajo que lanzamos por Colombia es Juan Daniel Oviedo. Él sacó un respaldo popular que a todos nos emociona porque está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados y que han encontrado en Juan Daniel la oportunidad de sentirse incluidos, de ser visto de ser oídos, eso no se enorgullece”, comentó Valencia.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Juan Daniel OviedoPaloma ValenciaFórmula vicepresidencia Paloma ValenciaCandidatos elecciones presidenciales 2026Elecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Resultados Chontico Día: último sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo

Activista explicó cómo funciona el sistema de reposición de votos, tras el anuncio del electo representante Daniel Briceño que generó confusión

La periodista e ‘influencer’ Laura Camila Vargas explicó que no se debe resaltar la acción anunciada por Briceño, ya que forma parte de lo que, en teoría, corresponde a su ejercicio electoral

Activista explicó cómo funciona el

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Independiente Medellín vs. Club Atlético

Paloma Valencia confirmó que irá a las elecciones en fórmula con Juan Daniel Oviedo: “Bienvendio señor vicepresidente”

La candidata Paloma Valencia compartió el video en su cuenta oficial de X, en la que da la bienvenida a Oviedo como su fórmula vicepresidencial

Paloma Valencia confirmó que irá

Así recibió el país político la noticia de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Dos dirigentes generosos”

Mientras un sector con fuerte arraigo hacia el uribismo celebró la adhesión de Juan Daniel Oviedo a la campaña, en redes sociales también le están pasando ‘factura’ al exdirector del Dane por la alianza

Así recibió el país político
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

La Blanquita ‘le cantó la

La Blanquita ‘le cantó la tabla’ a Deiby Ruiz por supuestamente usar a su hijo para publicidad: “Tampoco van a lograr un peso a costa de él”

Iván Zuleta describió los últimos instantes de su sobrina Daniela y la incertidumbre por su muerte despierta preguntas: “En manos de las autoridades”

Alejandro Estrada lloró tras romper con Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos’: “Me estoy comiendo ese dolor”

Yina Rose desató polémica por sus críticas a Beba de la Cruz en ‘La casa de los famosos’: “No está bien de la cabeza”

Karol G tiene planeados más conciertos de su ‘Tropicoqueta Tour’ desde abril: se presentaría en Colombia a finales del 2026

Deportes

Independiente Medellín vs. Club Atlético

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

Él es el miembro del cuerpo técnico de O’Higgins que agredió al entrenador del Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Lucas González, técnico del Deportes Tolima, podría enfrentar una dura sanción tras su expulsión en la Copa Libertadores

Iván René Valenciano respaldó al Pibe Valderrama en su polémica con Jhon Jáder Durán: “Tiene los argumentos”

Croacia anunció cambios su plantilla para enfrentar a la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo: este es el motivo