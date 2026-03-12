Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo hicieron su primera aparición tras el anuncio de fórmula presidencial: estas fueron sus palabras

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se presentaron en el centro de Bogotá para formalizar la fórmula presidencial que llegará el 31 de mayo a las urnas - crédito @juanmanuelgalan/X

Horas después de que la candidata presidencial Paloma Valencia revelara cuál sería su fórmula vicepresidencial para llegar a las urnas el 31 de mayo, la nueva dupla arribó al centro de Bogotá para hacer su presentación oficial.

En medio de una rueda de prensa adelantada en el sector comercial conocido como el Gran San, la candidata aseguró que su decisión de escoger a Juan Daniel Oviedo se dio después de una reunión interna con el partido Centro Democrático.

En sus declaraciones, la aspirante señaló que su motivación para escoger al exdirector del Dane, más allá del apoyo que obtuvo en las urnas el pasado 8 de marzo, fue su tecnicismo para entregar soluciones al país sin que medie la politización.

“Tenemos muchas diferencias como país, que sí pensamos hacia atrás, solo vamos a encontrar heridas difíciles de sanar. Pero tenemos una opción distinta, que es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro que todos los colombianos nos merecemos y hoy estamos aquí para decirles que todas las heridas, esas discrepancias que se van a mantener, no tienen que óbice para que trabajamos juntos por el futuro que los colombianos nos merecemos”, indicó Valencia.

La candidata aseguró que la elección de Oviedo será un avance en la reivindación de derechos de poblaciones vulnerables, además de una muestra de respeto por la política al ser dos personalidades que no enfrentan investigaciones de ningún tipo por hechos de corrupción.

“El mejor coequipero para este trabajo que lanzamos por Colombia es Juan Daniel Oviedo. Él sacó un respaldo popular que a todos nos emociona porque está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados y que han encontrado en Juan Daniel la oportunidad de sentirse incluidos, de ser visto de ser oídos, eso no se enorgullece”, comentó Valencia.

