La Segura respondió sin rodeos y dijo “¡No!” a la idea de vivir con la suegra: esta fue la razón

La creadora de contenido caleña defendió la independencia en el matrimonio y desató reacciones tras rechazar la convivencia con la madre de la pareja, aunque matizó que todo depende del contexto de cada familia

La Segura rechaza la convivencia
La Segura rechaza la convivencia con la suegra y afirma que la vida en pareja es más sana con independencia - crédito @la_segura/ Instagram

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la creadora de contenido Natalia Segura —más conocida como La Segura— abordó uno de los temas más consultados por sus seguidores: la posibilidad de compartir vivienda con la suegra.

La Segura fue tajante: “¡No!”, dejando claro que, desde su experiencia, lo más saludable en una relación de pareja es contar con un espacio propio. La declaración de la influenciadora, que cuenta con una amplia comunidad digital y es reconocida por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, generó debate inmediato en redes sociales.

La respuesta se originó ante la pregunta de un usuario que consultó si recomendaría vivir con la madre de la pareja. “¡No! Creo que lo más sano para una pareja de esposos es vivir solos... Claramente todo depende del contexto; ejemplo, si alguna mamita de alguno de los dos está enferma obvio sí. Si la mamá de alguno de los dos tiene mucha edad y no puede vivir solita, obvio sí”, precisó la Segura en su cuenta de Instagram.

La opinión de La Segura
La opinión de La Segura sobre compartir vivienda en pareja genera debate entre su comunidad en Instagram y redes sociales - crédito letengoelchisme / Instagram

Aunque reconoció que cada situación familiar es distinta, la creadora de contenido enfatizó que la independencia es un pilar para la vida en pareja.

La reacción de los usuarios no tardó. Diversos comentarios en la publicación reflejaron la identificación con la postura de la caleña. Frases como “Lo de la suegra es fama. ¿Será que las nueras son muy sanas?”, “Para muchas es mejor sin suegras” y “Tiene toda la razón” ilustraron la resonancia del tema entre el público digital.

El contexto familiar y los matices de la convivencia

Aunque La Segura manifestó su preferencia por la vida independiente, también matizó su posición al destacar circunstancias que pueden justificar la convivencia intergeneracional.

Para la influenciadora, factores como la salud o la edad avanzada de alguno de los padres pueden exigir flexibilidad en la organización familiar. De acuerdo con su testimonio, la clave radica en la adaptación a las necesidades específicas de cada núcleo familiar.

La creadora de contenido caleña
La creadora de contenido caleña defendió la independencia en el matrimonio - crédito @ignaciobaladan/IG

La creadora de contenido, que reside en Medellín y es originaria de Cali, ha expuesto en varias ocasiones aspectos de su vida privada y familiar, generando conversación sobre dinámicas cotidianas y retos de la maternidad.

Un nuevo desafío: buscar colegio para su hijo

En otro frente de su vida personal, La Segura sorprendió recientemente al revelar que inició la búsqueda de colegio para su hijo Lucca, que cuenta con apenas 11 meses de edad. Según explicó en un video publicado en TikTok, decidió anticipar este proceso debido a una costumbre extendida en Medellín, donde las familias interesadas en instituciones educativas de alto perfil suelen comenzar los trámites con años de antelación.

La creadora de contenido reveló cómo han sido las entrevistas para que su hijo pueda entrar a un colegio en un par de años y detalló que incluso pasó un momento incómodo con una de las rectoras - crédito @la_seguraa/ TikTok

“En Medellín, en los colegios, por ejemplo, si vos querés meter a tu hijo en un colegio así como de alta sociedad. Mami, aquí la gente tiene que buscar colegio incluso desde que tienen a su muchacho en el vientre”, relató la Segura a sus seguidores. Pese a la sorpresa de la audiencia, aclaró que no todas las instituciones aplican este rigor, pero sí aquellas donde le gustaría que su hijo estudiara.

La influenciadora compartió detalles sobre la experiencia de gestionar el cupo: las entrevistas pueden durar hasta cinco horas y exigen recomendaciones, algo poco habitual para un niño tan pequeño.

En una de las anécdotas descritas, narró el nerviosismo que le generó la prohibición de grabar contenido durante una visita a una institución educativa. “Yo ese día dije: ‘Me le tiré la matrícula a mi muchacho, me la tiré completica’”, contó entre risas.

