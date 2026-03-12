Gustavo Bolívar destacó lo que tienen en común Polo Polo, Lina Garrido, Hassan Nasar e Ingrid Betancourt, entre otros “antipetristas”: “Se quemaron todos”

El senador Gustavo Bolívar compartió en redes sociales su análisis sobre los líderes “quemados” tras los comicios legislativos - crédito Carlos Ortega/EFE

Las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo 8 de marzo marcaron un cambio histórico en la composición del Congreso colombiano, dejando fuera a numerosos líderes de primera línea cuya presencia parecía inamovible hasta hace pocos años. El resultado electoral no solo evidencia un desgaste de figuras tradicionales, sino que envía un mensaje claro de los ciudadanos sobre la necesidad de renovación política y relevancia frente a la agenda ciudadana.

El exsenador y escritor Gustavo Bolívar, conocido por su postura crítica frente a los líderes antipetristas, se pronunció en redes sociales sobre este fenómeno, señalando que varios dirigentes “se quemaron” tras los comicios y preguntando: “¿Qué mensaje les envió el país el domingo?”.

Gustavo Bolívar compartió en Twitter su reflexión sobre los líderes políticos “quemados” tras las elecciones del 8 de marzo de 2026 - crédito Gustavo Bolívar/X

La salida de figuras centrales y el impacto numérico

Uno de los casos más sonados fue la derrota de Álvaro Uribe Vélez, expresidente y líder del Centro Democrático, quien ocupó el puesto 25 en la lista cerrada de su partido. Su estrategia de arrastre de votos no fue suficiente para alcanzar un escaño, aunque el partido logró 17 curules y se mantiene como la segunda fuerza política del Senado.

Entre los líderes de la derecha y centro derecha que también quedaron fuera destacan Miguel Polo Polo, quien perdió su curul pese a obtener 43.703 votos, y Lina María Garrido, de Cambio Radical por Arauca, con 30.502 votos.

Otros nombres de alto perfil como César Augusto Lorduy, Carlos Fernando Motoa y Juan Diego Gómez del Partido Conservador también se suman a la lista de derrotados, reflejando una reestructuración profunda en los bloques tradicionales y regionales.

En la bancada del Pacto Histórico, la implementación de listas cerradas afectó a figuras influyentes. Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, y Íngrid Betancourt, cabeza de la lista Verde Oxígeno, no lograron superar los umbrales necesarios. A su vez, la representante Katherine Miranda, quien intentó proyectar su influencia al Senado, alcanzó 30.085 votos, quedando fuera del Capitolio.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no logró curul en el Senado, pese a su peso político y el respaldo histórico del Centro Democrático - crédito Colprensa

En el Partido Verde y movimientos progresistas, la congresista Angélica Lozano, referente en derechos civiles y anticorrupción, obtuvo 36.331 votos, insuficientes para conservar su curul. Su desempeño refleja, según analistas, que los votantes castigaron la distancia percibida entre algunos líderes progresistas y las prioridades ciudadanas.

Los barones electorales, renovaciones y fracturas

En la izquierda crítica, el veterano Jorge Enrique Robledo, con apenas 28.585 votos por el movimiento Dignidad, no logró regresar al Senado, en un contraste notable frente a las 229.276 adhesiones obtenidas en 2018 con el Polo Democrático.

Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá y referente sindical, también quedó fuera con 19.810 votos en la lista de En Marcha y Alianza Verde, evidenciando un desgaste de figuras históricas en la izquierda.

En el Partido Liberal, figuras como Juan Carlos Lozada (34.465 votos) y María Paz Gaviria (57.000 votos), hija del expresidente César Gaviria, no lograron asegurar su curul. La renovación liberal no fue suficiente frente al auge de proyectos más recientes y la crisis de los partidos tradicionales.

El exsenador Jorge Enrique Robledo quedó fuera del Senado tras obtener apenas 28.585 votos, reflejando el desgaste de líderes históricos de izquierda - crédito Colprensa

Entre otros nombres relevantes, se destacan José David Name, Richard Aguilar y Julia Miranda, cuyos retrocesos obligan a los partidos a replantear alianzas y estrategias de cara a los próximos ciclos electorales.

La jornada electoral también estuvo marcada por incidentes judiciales. Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara por Amazonas, fue capturado tras presuntamente intentar sobornar a policías con 20 millones de pesos, según El Espectador. La Fiscalía avanza en investigaciones por corrupción y cohecho que involucran a otros candidatos y movimientos regionales, generando un debate sobre ética y control político en las campañas.

El Congreso que asumirá funciones el 20 de julio de 2026 presentará un perfil renovado: nuevos partidos y líderes emergentes reemplazan a figuras históricas, mientras que los bloques tradicionales se reorganizan frente a la pérdida de terreno