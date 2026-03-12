Colombia

Ecopetrol se pronunció tras imputación de cargos por el delito de tráfico de influencias a su presidente Ricardo Roa: se mantendrá en el cargo

La junta directiva de la compañía petrolera adelanta una revisión rigurosa del caso para salvaguardar la confianza de los inversionistas y mantener la estabilidad de los valores en el mercado

Ricardo Roa se enfrenta a procesos legales por la compra de apartamento de manera cuestionable e irregularidades en la campaña Petro presidente - crédito Fiscalía/Colprensa

El inicio de una revisión interna rigurosa del caso de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol tras la imputación de cargos por supuesto tráfico de influencias, fue anunciado por la junta directiva a través de la Superintendencia Financiera el miércoles 11 de marzo de 2026.

El máximo órgano de la compañía, controlada por el Estado colombiano, sostuvo que el proceso busca salvaguardar la confianza de los inversionistas y mantener la estabilidad de los valores en el mercado ante un hecho que pone bajo escrutinio el gobierno corporativo de una de las principales empresas cotizadas del país.

Según un comunicado divulgado por la junta directiva de Ecopetrol, la imputación formal contra Roa no equivale a una condena legal ni desvirtúa su presunción de inocencia, pero activa un protocolo de análisis detallado de la situación.

”La Junta Directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso. En sesión universal adelantada el día de hoy determinó que, en cumplimiento del deber fiduciario (Ley 222 de 1995, Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno), seguirá actuando conforme con la debida diligencia y el protocolo establecido para ello, que permite realizar una evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto”, precisa el escrito.

La junta directiva de la compañía petrolera adelanta una revisión rigurosa del caso para salvaguardar la confianza de los inversionistas y mantener la estabilidad de los valores en el mercado - crédito Ecopetrol

Y puntualiza: “La Junta Directiva ha recibido de forma oportuna y completa información por parte de la administración y ha estado acompañada de firmas de consultoría especializadas a nivel nacional e internacional”.

Sin embargo, el órgano ejecutivo explicó que “en la legislación colombiana la imputación es un acto de comunicación que tiene el efecto de vincular formalmente al proceso penal al señor Ricardo Roa, dar a conocer los hechos materia de investigación, las consecuencias jurídicas de los mismos y activar el derecho de defensa”.

El documento remarcó que la junta respetará en todo momento la presunción de inocencia y los derechos procesales de Roa, al tiempo que enfatizó que la responsabilidad institucional impone actuar de conformidad con los protocolos definidos para estas circunstancias.

