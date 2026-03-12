Capturada mujer acusada de vender contenido sexual de su hija menor de edad con discapacidad cognitiva

Después de meses de investigación, las autoridades lograron capturar a estas personas - crédito Colprensa - Imagen Ilustrativa Infobae

La detención de tres personas acusadas de delitos sexuales contra menores en diferentes sectores de Medellín encendió las alarmas sobre la protección de la infancia en la ciudad.

Entre los casos, uno de los más impactantes y aberrantes involucra a una mujer de 34 años, madre biológica de la víctima, que ya se encuentra en la cárcel El Pedregal por decisión judicial.

Las autoridades revelaron que la investigación comenzó el 11 de noviembre de 2025, cuando se conoció que la mamá de la menor presuntamente grababa y difundía videos con contenido sexual donde aparecía su hija de 12 años, que además tiene discapacidad cognitiva.

Capturan a mujer que vendía contenido sexual de su hija en Medellín. La menor tenía discapacidad cognitiva - crédito @FicoGutierrez/X

El material era distribuido en grupos de WhatsApp y otras plataformas digitales con fines comerciales. La menor permanece bajo custodia de otro familiar y bajo el seguimiento de las instituciones de protección.

Según Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, “esta mujer era su madre biológica; la mamá abusando de su hija de tan solo 12 años, que tenía discapacidad, para difundir videos con contenido sexual a través de grupos de redes sociales, y miren: hacía tocamiento, hacía un montón de barbaridades con su propia hijita y no lo hacía ni siquiera por plata, lo hacía como si fuera un fetiche, es algo totalmente aberrante”.

La captura de la madre fue resultado del trabajo de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía, que desplegó operativos en tres sectores de la ciudad.

Estas acciones permitieron detener a los implicados por delitos como pornografía con menor de 18 años, demanda de explotación sexual comercial con menor de edad y actos sexuales con menor de 14 años.

Otros arrestos por explotación sexual de menores en Medellín

Las autoridades de Medellín entregaron nuevos resultados en la lucha contra la pornografía infantil - crédito Alcaldía de Medellín

Los procedimientos policiales incluyeron la detención de un ciudadano estadounidense de 46 años, encontrado en un apartamento de renta turística en El Poblado junto a una adolescente de 14 años en uniforme escolar. La menor relató que el extranjero la contactó a través de redes sociales y le ofreció dinero a cambio de servicios sexuales, lo que derivó en su captura por explotación sexual comercial.

Asimismo, en el barrio Belén, la policía arrestó a un hombre de 44 años, acusado de enviar imágenes de sus genitales a una niña de 13 años y exigirle fotos y videos sin ropa. La investigación determinó que estos hechos ocurrieron entre enero y abril de 2017, cuando el agresor residía en Santa Cruz y mantenía confianza con la menor. El detenido enfrenta una condena de 108 meses de prisión.

Frente a estos hechos, el alcalde Fico Gutiérrez se pronunció a través de su cuenta de X, donde afirmó: “Con los niños no se mete nadie. ¡Miren estos tres casos aberrantes! En Castilla fue capturada una mujer por producir y difundir material sexual de su propia hija de 12 años con discapacidad cognitiva”.

El alcalde de Medellín informó en su cuenta de X la captura de tres personas en diferentes barrios por delitos contra menores - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario local también alertó sobre la captura de otras dos personas en otros operativos: “Las autoridades capturaron en El Poblado a un estadounidense de 46 años por explotación sexual de una adolescente de 14 años en un Airbnb. Fue capturado en Belén un depredador reincidente que acosaba digitalmente a una niña de 13 años para exigirle fotos íntimas. Esto definitivamente es inaceptable. La niñez es sagrada y debe ser protegida siempre. Quien abuse, viole o explote a un menor no merece compasión. Seguiremos actuando con contundencia, no daremos tregua a estos delincuentes”.

Las tres personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que llevará adelante el proceso judicial. Las autoridades insisten en que la protección de los menores es una prioridad y que cualquier denuncia será atendida con la máxima seriedad.