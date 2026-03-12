Capturan en Cali a alias “El Buda”, señalado de participar en el asesinato del director de la Dian en Tuluá

El señalado implicado en el homicidio del director de la DIAN en Tuluá fue detenido durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía en la capital del Valle del Cauca. - crédito @DirectorPolicia/X

En medio de las acciones para combatir el crimen organizado en el Valle del Cauca, las autoridades capturaron en Cali a alias “El Buda”, señalado de participar en el asesinato del director seccional de la DIAN en Tuluá, un crimen que conmocionó a la región a finales de 2025.

La detención se logró en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, tras varios meses de labores investigativas que permitieron ubicar al presunto implicado en la capital del Valle.

Según las autoridades, alias “El Buda” deberá responder por los delitos de homicidio en concurso con porte ilegal de armas de fuego, dentro del proceso judicial que busca esclarecer el asesinato del funcionario público ocurrido el 18 de diciembre de 2025.

El operativo que permitió la captura

La captura se realizó en Cali, Valle del Cauca, como parte de las operaciones adelantadas por las autoridades para desarticular redes criminales dedicadas al sicariato y otros delitos violentos en la región.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias “El Buda” habría participado en el homicidio del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Tuluá, un caso que generó fuerte preocupación por tratarse de un funcionario de alto nivel dentro de la entidad encargada del control fiscal y aduanero en el país.

Las labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por unidades especializadas de la Policía, en coordinación con fiscales del caso, permitieron identificar la ubicación del sospechoso y ejecutar el procedimiento de captura.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa en curso y que se mantienen operativos para ubicar a otras personas que habrían participado en el crimen.

El hombre deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio en concurso con porte ilegal de armas de fuego. - crédito @DirectorPolicia/X

Presunto coordinador de estructuras criminales

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, alias “El Buda” también sería el presunto coordinador de las estructuras criminales conocidas como “Los Viruña” y “Los Chagualos”.

Estos grupos delincuenciales estarían dedicados principalmente al sicariato y otras actividades criminales en el barrio El Rodeo de Cali, un sector donde se han registrado distintos hechos violentos en los últimos años.

Las investigaciones apuntan a que estas estructuras habrían estado involucradas en diversos homicidios y acciones delictivas que afectan la seguridad en la capital del Valle del Cauca.

El anuncio oficial de la captura

La captura fue confirmada públicamente por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien a través de sus redes sociales informó sobre el resultado del operativo.

En su mensaje, el alto oficial señaló: “¡Hemos capturado presunto homicida del director de la DIAN en Tuluá! En Cali, en una acción conjunta entre la Policía y la Fiscalía, fue capturado alias ‘El Buda’, por los delitos de homicidio en concurso con porte ilegal de armas de fuego”.

La captura fue confirmada por el general William Oswaldo Rincón Zambrano - crédito @DirectorPolicia/X

El asesinato del director de la DIAN en Tuluá

El crimen que originó esta investigación ocurrió la mañana del 18 de diciembre de 2025, cuando Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la DIAN en Tuluá, fue asesinado al salir de su vivienda.

Según información preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el funcionario se dirigía a su lugar de trabajo.

En ese momento, dos sicarios que se movilizaban en motocicleta interceptaron la camioneta que conducía Calao y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte.

El ataque generó una fuerte reacción de rechazo en el Valle del Cauca, debido a que la víctima era un funcionario que lideraba investigaciones relacionadas con posibles irregularidades dentro de la entidad.

Gilberto Calso González, director seccional de la Dian fue asesinado al salir de su casa - crédito Policía Valle

Continúan las investigaciones

Tras la captura de alias “El Buda”, las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan para esclarecer completamente el asesinato del director de la DIAN en Tuluá.

Los organismos judiciales buscan identificar a todos los responsables materiales e intelectuales del crimen, así como establecer si detrás del homicidio existen estructuras criminales o intereses vinculados a redes de contrabando o corrupción.