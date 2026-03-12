Colombia

Capturan en Cali a alias “El Buda”, señalado de participar en el asesinato del director de la Dian en Tuluá

El detenido también sería el presunto coordinador de las estructuras criminales ‘Los Viruña’ y ‘Los Chagualos’, dedicadas al sicariato en el barrio El Rodeo de Cali

Guardar
El señalado implicado en el homicidio del director de la DIAN en Tuluá fue detenido durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía en la capital del Valle del Cauca. - crédito @DirectorPolicia/X

En medio de las acciones para combatir el crimen organizado en el Valle del Cauca, las autoridades capturaron en Cali a alias “El Buda”, señalado de participar en el asesinato del director seccional de la DIAN en Tuluá, un crimen que conmocionó a la región a finales de 2025.

La detención se logró en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, tras varios meses de labores investigativas que permitieron ubicar al presunto implicado en la capital del Valle.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las autoridades, alias “El Buda” deberá responder por los delitos de homicidio en concurso con porte ilegal de armas de fuego, dentro del proceso judicial que busca esclarecer el asesinato del funcionario público ocurrido el 18 de diciembre de 2025.

El operativo que permitió la captura

La captura se realizó en Cali, Valle del Cauca, como parte de las operaciones adelantadas por las autoridades para desarticular redes criminales dedicadas al sicariato y otros delitos violentos en la región.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias “El Buda” habría participado en el homicidio del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Tuluá, un caso que generó fuerte preocupación por tratarse de un funcionario de alto nivel dentro de la entidad encargada del control fiscal y aduanero en el país.

Las labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por unidades especializadas de la Policía, en coordinación con fiscales del caso, permitieron identificar la ubicación del sospechoso y ejecutar el procedimiento de captura.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa en curso y que se mantienen operativos para ubicar a otras personas que habrían participado en el crimen.

El hombre deberá responder ante
El hombre deberá responder ante la justicia por los delitos de homicidio en concurso con porte ilegal de armas de fuego. - crédito @DirectorPolicia/X

Presunto coordinador de estructuras criminales

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, alias “El Buda” también sería el presunto coordinador de las estructuras criminales conocidas como “Los Viruña” y “Los Chagualos”.

Estos grupos delincuenciales estarían dedicados principalmente al sicariato y otras actividades criminales en el barrio El Rodeo de Cali, un sector donde se han registrado distintos hechos violentos en los últimos años.

Las investigaciones apuntan a que estas estructuras habrían estado involucradas en diversos homicidios y acciones delictivas que afectan la seguridad en la capital del Valle del Cauca.

El anuncio oficial de la captura

La captura fue confirmada públicamente por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien a través de sus redes sociales informó sobre el resultado del operativo.

En su mensaje, el alto oficial señaló: “¡Hemos capturado presunto homicida del director de la DIAN en Tuluá! En Cali, en una acción conjunta entre la Policía y la Fiscalía, fue capturado alias ‘El Buda’, por los delitos de homicidio en concurso con porte ilegal de armas de fuego”.

La captura fue confirmada por
La captura fue confirmada por el general William Oswaldo Rincón Zambrano - crédito @DirectorPolicia/X

El asesinato del director de la DIAN en Tuluá

El crimen que originó esta investigación ocurrió la mañana del 18 de diciembre de 2025, cuando Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la DIAN en Tuluá, fue asesinado al salir de su vivienda.

Según información preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el funcionario se dirigía a su lugar de trabajo.

En ese momento, dos sicarios que se movilizaban en motocicleta interceptaron la camioneta que conducía Calao y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte.

El ataque generó una fuerte reacción de rechazo en el Valle del Cauca, debido a que la víctima era un funcionario que lideraba investigaciones relacionadas con posibles irregularidades dentro de la entidad.

Gilberto Calso González, director seccional
Gilberto Calso González, director seccional de la Dian fue asesinado al salir de su casa - crédito Policía Valle

Continúan las investigaciones

Tras la captura de alias “El Buda”, las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan para esclarecer completamente el asesinato del director de la DIAN en Tuluá.

Los organismos judiciales buscan identificar a todos los responsables materiales e intelectuales del crimen, así como establecer si detrás del homicidio existen estructuras criminales o intereses vinculados a redes de contrabando o corrupción.

Temas Relacionados

alias El Budaasesinato director DIAN Tuluácaptura Calihomicidiohomicidio DIANJesús Calao Gonzálezsicariato CaliColombia-Noticias

Más Noticias

Senador Carlos Fernando Motoa alerta por escrutinio electoral y pide reunión urgente con autoridades

El senador aseguró que la transparencia del escrutinio es clave para generar confianza de cara a las presidenciales

Senador Carlos Fernando Motoa alerta

Vicky Dávila se alejó de la fórmula Paloma Valencia -Daniel Oviedo: “No hay nada peor que un matrimonio a la fuerza”

La comunicadora se pronunció en medio de la discusión sobre quién debe ser la persona que acompañe a la candidata del Centro Democrático en los comicios

Vicky Dávila se alejó de

Golpear a un hijo: el video que reavivó el debate sobre disciplina y violencia en Colombia

El episodio de castigo físico en plena calle puso en el centro de la discusión la necesidad de repensar los límites y las consecuencias en la crianza de los hijos en el país

Golpear a un hijo: el

Desclasificación de documentos sobre Jeffrey Epstein animó a una colombiana a narrar su experiencia: “Yo sobreviví”.

Andrea Starling reveló que cuando era una niña fue convencida por una “amiga” para ir a la vivienda del empresario que murió en 2019

Desclasificación de documentos sobre Jeffrey

Lotería de Manizales resultados miércoles 11 de marzo de 2026: números ganadores del premio mayor de $2.600 millones

Lotería de Manizale realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Manizales resultados miércoles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Catatumbo y

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

ENTRETENIMIENTO

Julián Román denunció cuenta que

Julián Román denunció cuenta que lo estaría acosando en redes sociales a él y a su pareja, Juliette Pardau

Murió Carol The Warrior, referente digital del Pacífico colombiano: padecía de una dolorosa enfermedad desde hace meses

Natalia París reveló un peculiar gusto íntimo suyo y provocó reacciones encontradas en redes sociales: “Guácala”

La Segura respondió sin rodeos y dijo “¡No!” a la idea de vivir con la suegra: esta fue la razón

Shakira compartió imágenes con Beéle en el estudio de grabación: así reaccionaron los seguidores de los artistas

Deportes

Tolima clasificó a fase de

Tolima clasificó a fase de grupos en la Copa Libertadores: superó a O’Higgins por 2-0 en Ibagué

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: los pijaos se frotan las manos

Estos serán los rivales del Deportes Tolima en fase de grupos de la Copa Libertadores: se acerca el sorteo

Jorge Luis Pinto reveló las ofertas que tuvo para volver a ser técnico: lo llamaron de cuatro países

Fin de una era en la MLS: Óscar Pareja dejó de ser técnico del Orlando City después de seis años