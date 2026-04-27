Avión de la Fuerza Aérea suspendió despegue en San José del Guaviare por problema técnico

La aeronave Hércules fue sometida a revisión técnica tras detectarse una alerta antes del despegue, en aplicación de protocolos de seguridad. - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

Un avión de la Fuerza Aérea suspendió su despegue este domingo 26 de abril en el aeropuerto Jorge Enrique González de San José del Guaviare, tras detectarse una novedad técnica durante la maniobra previa al vuelo.

El hecho ocurrió cuando la aeronave, que tenía como destino el municipio de Tolemaida, en el departamento del Tolima, se encontraba lista para iniciar su despegue con personal militar a bordo, pero una alerta técnica obligó a los pilotos a frenar el procedimiento de manera inmediata.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento por Caracol Radio, la aeronave no alcanzó a despegar y regresó a la plataforma por sus propios medios, sin que se registraran personas heridas ni daños materiales. Sin embargo, la situación obligó a activar los protocolos de seguridad en pista, tal como lo establecen los procedimientos aeronáuticos.

Decisión preventiva evitó riesgos

Tras detectarse la novedad técnica, la tripulación optó por no continuar con la maniobra hasta tener plena certeza de las condiciones de seguridad del vuelo.

“No salió el avión hasta tanto no estén seguros con los técnicos de que sí pueden volar con el personal que llevan”, señala la información de Caracol Radio.

Como medida preventiva, las unidades militares que se encontraban a bordo fueron retornadas a la Brigada 22 de Selva, mientras se evalúa la aeronave y se determina si puede reanudar la operación en las próximas horas.

Tras la alerta técnica, la tripulación decidió no continuar hasta garantizar la seguridad del vuelo. - crédito Jorge Saenz/Jetphotos/X

Explicación técnica: procedimiento estándar en aviación

Tras el incidente, desde redes sociales, la directora de Primera Voz, Steph Bates explicó que este tipo de decisiones hacen parte de los protocolos normales y seguros en la aviación militar.

“Abortar es de profesionales: el despegue es la fase más crítica del vuelo. Ante la mínima alerta, la regla de oro es no despegar”, indicó.

Además, enfatizó que no existió una situación de emergencia real, ya que el avión nunca abandonó tierra firme.

“Cero riesgo real: el avión regresó a la plataforma sin heridos ni daños. Es mejor cancelar un despegue 100 veces por precaución que ignorar una sola alerta”, agregó.

En ese sentido, también explicó que los aviones militares cuentan con estrictos controles de mantenimiento, por lo que este tipo de eventos son considerados normales dentro de los sistemas de seguridad operacional.

“No hubo emergencia, hubo prevención. Los protocolos funcionaron exactamente como debían”, concluyó.

Directora de Primera Voz Periodismo explicó que la cancelación del despegue fue una medida preventiva normal en aviación. - crédito @StephBatesPress/X

Sin pronunciamiento oficial hasta el momento

Hasta ahora, ni la Fuerza Aeroespacial ni las autoridades del aeropuerto Jorge Enrique González han emitido un comunicado oficial detallando las causas específicas de la novedad técnica.

Se espera que en las próximas horas se entregue un reporte técnico que permita establecer qué originó la alerta y si la aeronave podrá retomar su itinerario hacia Tolemaida.

Otro incidente aéreo reciente

Este hecho se suma a otro incidente registrado recientemente en el país. El pasado 23 de abril, una aeronave tipo Piper PA-60-601P Aerostar, matrícula HK-3641-G, realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio.

Según confirmó la Aeronáutica Civil, la aeronave presentó fallas críticas en el tren de aterrizaje minutos antes de la aproximación final, lo que obligó al piloto a ejecutar una maniobra de emergencia.

Videos grabados por testigos mostraron cómo el avión tocó tierra con una inclinación inusual, generando humo y chispas al deslizarse sobre el fuselaje, hasta detenerse fuera de la pista.

Las imágenes documentan un incidente en el aeropuerto de Villavicencio. Se observa un avión rojo y blanco con partes en la pista y zonas de pasto. Un vehículo amarillo, un camión blanco y un helicóptero blanco se encuentran en el lugar. La secuencia corresponde a la cobertura de un aterrizaje de emergencia. La aeronave realizó una maniobra que contribuyó a evitar una tragedia. El video captura los momentos posteriores al evento - Crédito: Testigo presencial en el Aeropuerto Vanguardia

Tras el incidente, los equipos de bomberos aeronáuticos y de emergencia actuaron de inmediato para evitar un posible incendio, debido al riesgo por derrame de combustible.

Aunque los ocupantes resultaron ilesos, fueron trasladados a centros asistenciales para valoración preventiva. En paralelo, las operaciones del aeropuerto fueron restringidas temporalmente, mientras se realizaban las labores de retiro de la aeronave.

La Aeronáutica Civil inició una investigación formal para determinar las causas técnicas de ese evento, en línea con los protocolos de seguridad aérea.