Colombia

Identifican 15 de las 20 víctimas del atentado en Cajibío, Cauca: Medicina Legal entregó cuerpos a familias

Los análisis forenses establecieron que las víctimas son en su mayoría mujeres y que todas eran mayores de edad, mientras avanzan los procedimientos técnicos para determinar la identidad de los casos pendientes

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Explosión en la vía Panamericana dejó una escena de destrucción y múltiples víctimas. - crédito REUTERS/Jair Coll
Explosión en la vía Panamericana dejó una escena de destrucción y múltiples víctimas. - crédito REUTERS/Jair Coll

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que 15 de las 20 personas que murieron en el atentado con explosivos en Cajibío, Cauca, ya fueron identificadas, como parte de las labores técnico-científicas desplegadas tras el ataque ocurrido el 25 de abril en la vía Panamericana.

En un comunicado oficial, la entidad precisó que los cuerpos plenamente identificados fueron entregados a sus familiares, en coordinación con las autoridades competentes y bajo protocolos de atención integral a víctimas.

“En el marco de la atención integral a las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca), han sido abordados, a la fecha, veinte (20) cuerpos”, indicó la institución.

El informe forense permitió establecer la composición de las víctimas. “Hasta el momento, se ha establecido que los cuerpos corresponden a 15 femeninos y 5 masculinos, ninguno menor de edad”, señaló el documento firmado por el director general, Ariel Emilio Cortés Martínez.

La identificación de los 15 cuerpos se logró mediante procedimientos técnicos que incluyen análisis forenses y verificación de información, en un proceso que la entidad destacó por su rigor y enfoque en la dignidad humana. “Se ha logrado establecer la identidad de 15 cuerpos que ya fueron entregados a los familiares”, agregó Medicina Legal.

Respecto a las cinco víctimas restantes, la entidad informó que continúan las labores especializadas para lograr su plena identificación.

El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación garantizando el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a los familiares”, concluyó.

Autoridades forenses avanzan en los procesos de identificación con rigor técnico. - crédito Medicina Legal
Autoridades forenses avanzan en los procesos de identificación con rigor técnico. - crédito Medicina Legal

Ataque en la vía Panamericana

El atentado se registró en un corredor estratégico que comunica a Cali con Popayán, cuando una carga explosiva fue activada en medio del tránsito vehicular. La detonación dejó al menos 20 personas muertas y más de 45 heridas, además de causar graves daños en la infraestructura vial.

Las imágenes del lugar evidenciaron la magnitud del impacto con vehículos destruidos, un cráter en la carretera y afectaciones que obligaron a la suspensión del tránsito en la zona. Entre los lesionados se reportaron civiles, incluidos menores de edad.

Este video muestra un incidente vial con múltiples vehículos afectados en una carretera. Se observan daños en varias vans, incluyendo una identificada como Sotracauca y otra como ambulancia. La vía y sus alrededores están cubiertos por rocas, tierra y escombros, producto de un deslizamiento de tierra. Una ladera empinada y vegetada se extiende junto a la carretera. Se visualizan personas en el área del suceso. Las imágenes cubren las consecuencias de un evento en una zona montañosa - crédito Red de Difusión

Hechos en medio de una jornada violenta

La explosión en Cajibío ocurrió en un contexto de múltiples ataques en el suroccidente del país durante ese mismo día. Entre los hechos reportados se encuentra el uso de un dron explosivo contra un radar aéreo y otras detonaciones que dejaron personas heridas, entre ellas integrantes de comunidades indígenas.

Autoridades militares señalaron que en un lapso de dos días se registraron al menos 26 acciones violentas en Cauca y Valle del Cauca, lo que refleja una intensificación de las confrontaciones en la región.

El presidente Gustavo Petro atribuyó los ataques a disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

“Son terroristas, fascistas y narcotraficantes (...) Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, expresó el mandatario.

El presidente Petro atribuyó el ataque a disidencias y pidió intensificar la ofensiva contra estos grupos. - crédito @petrogustavo/X
El presidente Petro atribuyó el ataque a disidencias y pidió intensificar la ofensiva contra estos grupos. - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó solidaridad con las víctimas y reiteró el compromiso institucional frente a la situación. “No hay palabras que reparen este dolor, pero sí un compromiso absoluto para que no vuelva a ocurrir”, afirmó.

Llamado desde el Cauca

El gobernador del departamento, Octavio Guzmán, advirtió sobre la gravedad del momento que atraviesa la región y pidió acciones concretas del Gobierno Nacional.

El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie. Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas”, señaló.

Contexto de seguridad

El suroccidente del país continúa siendo escenario de disputas entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial y de economías ilícitas. Parte de estas estructuras corresponde a disidencias de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

La persistencia de estos hechos ocurre en medio de la estrategia de “paz total” y a pocas semanas de las elecciones presidenciales, en un escenario donde la seguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones del país.

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